Cincinnati accueille les Red Bulls de New York

02/10/2021 à 1h30 CEST

Les Cincinnati jouera son trente-huitième match en Major League Soccer contre le Taureaux rouges, qui aura lieu ce dimanche à 1h30 dans le Stade de Nippert.

Les Cincinnati Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-huitième journée après avoir subi une défaite contre lui Toronto FC dans le match précédent par un score de 3-2. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des 26 matches disputés à ce jour en Major League Soccer, avec une séquence de 28 buts pour et 51 contre.

Du côté des visiteurs, le Les Red Bulls de New York a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Union de Philadelphie lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau d’affichage devant le Cincinnati. À ce jour, sur les 26 matches que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté huit avec un chiffre de 32 buts pour et 30 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Cincinnati ils ont gagné une fois, ont été battus cinq fois et ont fait match nul cinq fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, offrant aux visiteurs plus d’opportunités que prévu, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Les Red Bulls de New York Il a un bilan de trois victoires, huit défaites et deux nuls en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade du Cincinnati pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade de NippertEn fait, les chiffres montrent une victoire et une défaite en faveur de la Cincinnati. La dernière fois qu’ils ont joué le Cincinnati et le Taureaux rouges dans la compétition, c’était en août 2021 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

Actuellement, le Les Red Bulls de New York il est en tête du classement avec 11 points d’écart par rapport à son rival. Les Cincinnati Il arrive à la rencontre avec 20 points à son casier et occupant la quatorzième place avant le match. Quant à son rival, le Les Red Bulls de New York, est en onzième position avec 31 points.