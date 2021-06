Cincinnati conserve ses trois points après avoir battu le Toronto FC 0-2

in

27/06/2021 à 03:00 CEST

le Cincinnati a remporté le Toronto FC 0-2 lors du match disputé ce dimanche au Champ BMO. le Toronto FC a affronté le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre Ville d’Orlando par un score de 2-3 et en ce moment il avait une séquence de trois défaites consécutives. Concernant l’équipe de Cincinnati, les Cincinnati a remporté 0-1 son dernier match dans la compétition contre le feu de Chicago. Avec ce bon résultat, l’ensemble des Cincinnati est onzième, tandis que le Toronto FC Il est treizième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la Cincinnati, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Croix peu de temps après le début du duel, plus précisément à la quatrième minute. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la moitié du jeu est venu le but pour l’ensemble de Cincinnati, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Acosta à 68 minutes, terminant le duel avec un score final de 0-2.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Toronto FC ils entrèrent Endo, Laurent, Akinola, Priso-Mbongue Oui Shaffelbourg remplacement maigrir, demain, Dwyer, Mavinga Oui Osorio, Pendant ce temps, il Cincinnati a donné accès à Hagglund, Stanko, Vázquez, Locadia Oui Médunjanin pour Atanga, Barréal, Vallecilla, Brenner Oui Kubo.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, un pour Bradley, de l’équipe torontoise et trois pour Kubo, Matarrita Oui Croix, de l’équipe de Cincinnati.

Avec 10 points, l’équipe de Jaap stam classé onzième au classement, tandis que le groupe dirigé par Chris Armes il a été placé en treizième position avec cinq points à la fin du match.

Fiche techniqueFC Toronto :Bono, Mavinga (Priso-Mbongue, min.69), González, Morrow (Lawrence, min.46), Zavaleta, Delgado (Endoh, min.46), Bradley, Dwyer (Akinola, min.61), Osorio (Shaffelburg, min.69), Laryea et MullinsCincinnati :Vermeer, Vallecilla (Vázquez, min.64), Cameron, Matarrita, Gyau, Kubo (Medunjanin, min.81), Acosta, Cruz, Atanga (Hagglund, min.52), Brenner (Locadia, min.64) et Barreal ( Stanko, min.64)Stade:Champ BMOButs:Cruz (0-1, min. 4) et Acosta (0-2, min. 68)