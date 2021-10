Cincinnati Enquirer fustigé pour l’adresse de la famille doxxing après avoir fait un don à un candidat du conseil scolaire via Venmo

Les gros titres des médias le 29 octobre

Le Cincinnati Enquirer a été interpellé vendredi pour avoir doxé l’adresse du domicile d’une famille qui avait fait un don d’argent à un candidat au conseil scolaire via Venmo.

Le journal appartenant à Gannett a publié jeudi un article sur la légalité des dons politiques acceptés par les challengers des conseils scolaires locaux Russ Loges et Darbi Boddy sur la populaire application d’échange d’argent.

Cependant, comme l’a souligné le stratège politique John Ashbrook, l’Enquirer a partagé des captures d’écran de Venmo qui ont révélé l’adresse personnelle de l’un des donateurs de Boddy’s Venmo sur son site Web.

« Le Cincinnati Enquirer vient d’interpeller une famille de la classe moyenne de West Chester à propos du problème du conseil scolaire », a tweeté Ashbrook.

Ashbrook a également souligné que la capture d’écran de Venmo avait également été partagée sur la page Twitter de l’Enquirer.

L’Enquirer a fait face à des réactions négatives sur les réseaux sociaux, notamment de la part d’éminents républicains de l’Ohio.

« C’est absolument inacceptable. Je m’attendrais à ce que les journalistes nationaux harcèlent les familles, mais pas notre journal local », a réagi JD Vance, originaire de Cincinnati et candidat au Sénat de l’Ohio.

« Étiqueté comme un » terroriste domestique « , doxé par les médias – C’est ce à quoi les parents inquiets sont confrontés lorsqu’ils essaient simplement d’exercer leur droit à la liberté d’expression, d’avoir leur mot à dire sur l’éducation de leurs enfants et de protéger leurs enfants. Absolument inacceptable « , a tweeté Jane Timken, l’ancienne présidente du Parti républicain de l’Ohio, également candidate au Sénat.

La capture d’écran a ensuite été nettoyée par l’Enquirer suite à l’attention négative.

Gannett n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News. Fox News a également contacté les journalistes d’Enquirer, Erin Glynn et Madeline Mitchell, qui ont co-écrit le rapport, pour commentaires.

Loges et Darby, deux des huit candidats en lice pour trois sièges ouverts au conseil scolaire de Lakota, font campagne contre la théorie critique de la race parmi d’autres questions qui ont repris le débat sur l’éducation à l’échelle nationale, mais les deux ont accepté de l’argent via Venmo, ce qui aurait pu ramifications juridiques, selon le rapport.

« Je ne suis pas un candidat approuvé, donc je fais tout moi-même », a déclaré Loges à l’Enquirer. « Mais ce n’est pas clair, et même les formulaires parlent de chèques et je me dis, nous ne commandons plus rien avec des chèques. Vous devez payer des choses en ligne et ensuite vous les faire expédier, vous savez ? comme, je ne sais pas, j’ai juste l’impression que la paperasse est peut-être même archaïque. »

Boddy aurait un compte Venmo séparé pour sa campagne, mais selon l’Enquirer « n’a pas expliqué les transactions ».