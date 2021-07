Cincinnati et Columbus Crew ont partagé les points après leur match nul 2-2

10/07/2021 à 03h44 CEST

le Cincinnati et le L’équipage de Colomb ex aequo à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce samedi dans le Stade de Nippert. le Cincinnati est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Dynamo de Houston. En ce qui concerne l’équipe de Columbus, le L’équipage de Colomb n’a pas passé les tables avec un résultat de 2-2 contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Après le tableau de bord, le Cincinnati classé onzième, tandis que le L’équipage de Colomb il est resté à la huitième place à la fin du match.

La première partie de la confrontation a débuté de manière favorable pour l’équipe de Cincinnati, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Château quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 1. Par la suite, les locaux ont marqué à nouveau avec un but de Acosta à la 24e minute qui a laissé un 2-0 en faveur de Cincinnati. Différences réduites le L’équipage de Colomb grâce au succès devant le but de Zelarayan quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45, concluant la première mi-temps avec un 2-1 à la lumière.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Columbus, qui a mis les tables avec un but de Miguel Berry à la minute 77, concluant le temps réglementaire avec le score de 2-2.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Cincinnati qui sont entrés dans le jeu étaient Stanko, Kovacevic Oui Vázquez remplacement Médunjanin, Barréal Oui Atanga, tandis que les changements dans le L’équipage de Colomb Ils étaient Abdul-Salaam, Keïta, Miguel Berry, Parente Oui Volé, qui est entré pour remplacer Cuisine, Wormgoor, Francis, Hairston Oui Ils tuent.

L’arbitre a montré un total de neuf cartons : six cartons jaunes au Cincinnati, spécifiquement à Château, Kubo, Cameron, Vallecilla, Barréal Oui Stanko et deux à L’équipage de Colomb (Afful Oui Mensah). De plus, il y avait un carton rouge pour Afful (2 jaunes) par l’équipe Columbus.

Après cette égalité en fin de match, le Cincinnati il s’est classé onzième au classement avec 12 points. Pour sa part, L’équipage de Colomb avec ce point, il a obtenu la huitième place avec 17 points à la fin du match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Impact de Montréal, Pendant ce temps, il L’équipage de Colomb jouera contre lui La ville de New York.

Fiche techniqueCincinnati :Vermeer, Vallecilla, Cameron, Castillo, Gyau, Kubo, Acosta, Medunjanin (Stanko, min.64), Atanga (Vázquez, min.73), Brenner et Barreal (Kovacevic, min.73)L’équipage de Columbus :Bush, Wormgoor (Keita, min.57), Mensah, Cuisine (Abdul-Salaam, min.46), Afful, Nagbe, Hairston (Parente, min.75), Zelarayán, Pedro Santos, Matan (Hurtado, min.75) et Francis (Miguel Berry, min.58)Stade:Stade de NippertButs:Castillo (1-0, min. 1), Acosta (2-0, min. 24), Zelarayán (2-1, min. 45) et Miguel Berry (2-2, min. 77)