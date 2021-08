Cincinnati et l’Impact de Montréal signent un match nul et vierge (0-0)

19/08/2021 à 3h36 CEST

Le match qui s’est déroulé ce jeudi au Stade de Nippert et qui a affronté le Cincinnati et à Impact de Montréal il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. Le Cincinnati Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Ville d’Orlando et avec une séquence de trois nuls consécutifs dans la compétition. Quant à l’équipe de Montréal, le Impact de Montréal a remporté 2-1 leur dernier match du tournoi contre Les Red Bulls de New York. Avec ce résultat, l’ensemble des Cincinnati est douzième après la fin du match, tandis que le Impact de Montréal est septième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde mi-temps, ni le Cincinnati ni lui Impact de Montréal ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et l’affrontement s’est terminé 0-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Cincinnati de Jaap stam soulagé Valot Oui Vázquez pour Croix Oui Médunjanin, tandis que le technicien du Impact de Montréal, Wilfried nancy, a ordonné l’entrée de Bassong, Piette, Bassong, Johnsen, Bayiha Oui Struna fournir Choinière, Maciel, Choinière, Ibrahim, Brault-Guillard Oui tours.

Un total de huit cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. par les joueurs de Cincinnati carton jaune a été montré à Croix, Matarrita, Acosta, Acosta Oui Brenner, tandis que l’équipe montréalaise a été admonestée par le jaune à Maciel, Choinière Oui Camacho et avec du rouge à Camacho (2 jaunes).

Avec cette cravate, le Cincinnati il a été placé à la douzième place du classement avec 17 points. Pour sa part, Impact de Montréal avec ce point, il est resté en septième position avec 27 points, en position qualificative pour une place en séries éliminatoires pour le championnat, à la fin du match.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Impact de Montréal comme lui Cincinnati jouera un nouveau match contre lui Union de Philadelphie et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre respectivement.

Fiche techniqueCincinnati :Tyto & nacute;, Vallecilla, Cameron, Matarrita, Hagglund, Kubo, Cruz (Valot, min.70), Acosta, Medunjanin (Vázquez, min.86), Barreal et BrennerImpact de Montréal :Breza, Camacho, Kamal Miller, Waterman, Wanyama, Maciel (Piette, min.46), Mihailovic, Choinière (Bassong, min.16), Brault-Guillard (Bayiha, min.62), Ibrahim (Johnsen, min.62) et Torres (Struna, min.77)Stade:Stade de NippertButs:0-0