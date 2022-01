Cincinnati méritait absolument une place en séries éliminatoires

Avec une fiche parfaite de 13-0 et un championnat de conférence avant les éliminatoires du football universitaire, Cincinnati méritait absolument d’être l’un des quatre derniers prétendants au titre. Cela ne fait aucun doute.

Et la première défaite de la saison des Bearcats n ° 4 – une défaite 27-6 contre l’Alabama n ° 1 dans le Cotton Bowl Classic de vendredi – ne nie pas leur mérite, surtout quand vous vous souvenez de la distribution des personnages et des curriculum vitae de l’autre une fois. -les espoirs des séries éliminatoires dans une saison de football universitaire particulièrement étrange.

Quel que soit le calendrier d’une équipe, gagner 13 matchs consécutifs est indéniablement impressionnant, et la meilleure victoire de l’année des Bearcats était contre now-No. 5 Notre Dame, la première équipe à l’extérieur à regarder les éliminatoires. Et pourtant, sans l’aide d’autres conférences autour du FBS, Cincinnati n’aurait peut-être pas atteint les séries éliminatoires et serait devenue la première équipe du groupe des cinq à le faire.

Mais c’est le cas, et perdre contre une équipe de Nick Saban avec le vainqueur en titre du trophée Heisman et un groupe de futurs joueurs de la NFL ne devrait pas évoquer des arguments contre Cincinnati étant l’une des 4 meilleures équipes à la fin de la saison régulière.

Et pour être clair, les Bearcats se sont bien mieux comportés que plusieurs autres équipes qui ont subi des défaites dominantes en séries éliminatoires. C’est un groupe talentueux qui n’a pas faibli face à l’équipe la mieux classée du pays.

Au moins, ils ont marqué des points sur l’Alabama, contrairement à Michigan State contre le Crimson Tide lors des éliminatoires 2015-16 ou à l’Ohio State contre Clemson lors de la saison 2016-17. Au moins, ils n’ont pas perdu de 35 points ou plus, comme l’Oklahoma l’a fait contre LSU (63-28) lors de la demi-finale 2019-20, ou comme l’État de Floride contre l’Oregon (59-20) lors de la première éliminatoire 2014-15.

En fait, la défense des Bearcats est restée suffisamment solide pour garantir que l’Alabama marque moins de points en première mi-temps dans ce match (17) que contre la Géorgie (24) lors du match de championnat de la SEC, alors que tout le monde pensait auparavant que les Bulldogs étaient clairement la meilleure équipe.

Au début du quatrième quart-temps du Cotton Bowl, Cincinnati était à moins de 11 et jusqu’à ce que l’Alabama marque un touché avec environ 14 minutes à jouer, il y avait encore une chance extérieure pour un gros bouleversement.

Le quart-arrière des Bearcats Desmond Ridder a complété 17 des 32 passes pour 144 verges, mais il n’a pas pu échapper à la ruée vers les passes de Crimson Tide et a été limogé six fois.

Et bien que Cincinnati n’ait pas capitalisé là où il le fallait et n’ait pas joué le jeu parfait habituellement requis pour vaincre le Crimson Tide – et les pénalités n’ont certainement pas aidé – il a clairement organisé un combat mémorable, divertissant et compétitif par rapport à affrontements éliminatoires passés.

Bien qu’ils aient eu des moments d’éclat des deux côtés du ballon, ils ne pouvaient tout simplement pas étouffer le quart-arrière de Crimson Tide Bryce assez jeune – malgré la sécurité Bryan Cook ne remettant à Young que sa cinquième interception de la saison – et ils ne pouvaient pas ralentir le porteur de ballon Brian Robinson Jr., qui a terminé avec un sommet de 204 verges au sol, avec une moyenne de 7,8 verges par course.

Cincinnati a perdu de la même manière que Notre Dame, Ohio State, Baylor ou vraiment toute autre équipe aurait probablement contre la tête de série n ° 1, si l’un d’entre eux avait été n ° 4 en séries éliminatoires à la place. Il a perdu contre le Crimson Tide d’une manière étouffante comme tant d’autres adversaires dignes des séries éliminatoires l’ont déjà fait contre le mastodonte du football universitaire.

Sûrement peu de gens sont surpris que l’Alabama soit arrivé en tête – 68% des parieurs avaient la couverture Crimson Tide à -13,5 et 86% les ont soutenus directement, selon Tipico Sportsbook – ce qui aurait également probablement été le cas pour tout autre adversaire.

Encore une fois, la défaite de 21 points contre une puissance pérenne et les champions nationaux en titre n’invalide pas le fait que les Bearcats ont mérité leur place en séries éliminatoires. Si vous pensez que c’est le cas, j’espère que vous pensez aussi à toutes les autres équipes éliminatoires précédentes du mauvais côté des pertes en éruption. Espérons que vous pensez que pour des raisons autres que Cincinnati étant simplement une équipe G5, plutôt que Power 5.

Et j’espère que l’opportunité des séries éliminatoires des Bearcats garde la porte ouverte – plutôt que de la fermer indéfiniment – ​​pour les futures équipes talentueuses du groupe des cinq avec des aspirations pour le championnat national.