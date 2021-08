Cincinnati sauve un point contre Orlando City (1-1)

in

08/08/2021 à 03h36 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade de Nippert et qui a affronté le Cincinnati et à Ville d’Orlando il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Le Cincinnati Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel organisé contre le DC United. Pour sa part, Ville d’Orlando a récolté un match nul à un contre le Inter Miami, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Cincinnati classé dixième, tandis que le Ville d’Orlando, pour sa part, est deuxième à l’issue de la rencontre.

Le jeu a commencé face à face pour lui Cincinnati, qui a créé le lumineux grâce à un but de Brenner. Après cela, la première partie s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième mi-temps a commencé d’une manière imbattable pour lui Ville d’Orlando, qui a eu la cravate avec un peu de Nani à la 55e minute, terminant ainsi le match sur le score final de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Cincinnati sauté du banc Tyto & nacute;, Atanga, Médunjanin, Vázquez Oui Valot remplacement Vermeer, Barréal, Croix, Brenner Oui Gyau, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Pérée, Moutinho, Rouen, Nani Oui Joey dezart, qui a sauté sur le terrain pour Rosell, Suite, Forgeron, Michel Oui Urso junior.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Matarrita, du Cincinnati et trois à Schlegel, Mueller Oui Joey dezart du Ville d’Orlando.

Avec cette cravate, le Cincinnati il a été placé à la dixième position du tableau avec 16 points. Pour sa part, Ville d’Orlando avec ce point il était en deuxième position avec 30 points, au lieu de se qualifier pour une place en playoffs pour le titre, à la fin du match.

Fiche techniqueCincinnati :Vermeer (Tyto & nacute ;, min.64), Hagglund, Vallecilla, Matarrita, Cameron, Gyau (Valot, min.90), Cruz (Medunjanin, min.88), Kubo, Acosta, Barreal (Atanga, min.82) et Brenner (Vázquez, min.89)Ville d’Orlando :Stajduhar, Schlegel, Jansson, Mas (Moutinho, min.55), Smith (Ruan, min.55), Rosell (Perea, min.43), Júnior Urso (Joey Dezart, min.83), Pereyra, Michel (Nani, min.55), Mueller et AkindeleStade:Stade de NippertButs:Brenner (1-0, min. 43) et Nani (1-1, min. 55)