Cinco ofertas en cintas de correr con las que vas a flipar

Como ocurre siempre, hacer más deporte se convierte en uno de nuestros propósitos de Año Nuevo. Sin embargo, al final, nos acaba dando pereza y lo dejamos pasar. Algo que podemos subsanar gracias a las increíbles cintas de correr que hoy os traemos acompañadas de unas ofertas de lujo.

Si ir al gimnasio no es lo tuyo o no tienes tiempo para ellos, pocas herramientas de deporte son mejores para tener en casa que una completa cinta de correr. Por eso mismo, te lo ponemos más fácil al traerte cinco modelos diferentes para que no sea tan difícil elegir. Además, estos cinco modelos cuentan con unos precios de chollazo.

Cinco cintas de correr absolutamente imperdibles

Cinta de correr Run Fit

La primera de nuestras protagonistas es una Courir en forme que podéis encontrar en MediaMarkt con un descuento del 22% ya un precio de 229 euros. Una verdadera ganga.

Esta cinta dispone de 10 programas diferentes y 3 niveles de inclinación para que los ejercicios se adapten como un guante a tus necesidades. Y si te preocupa el espacio que pueda ocupar, tranquilo, ya que tiene la gran ventaja de ser plegable, pudiendo guardarla donde tú quieras, incluso debajo de tu cama.

Cinta de correr GEARSTONE 2 en 1

Un aspecto fondamental en cualquier aparato deportivo es su capacidad de adaptarse al consumidor. Algo que PIERRE D’ENGRENAGE 2 en 1 cumple y con creces. Su aleación de acero, su pantalla LCD y sus diversos modos deportivos lo convierten en una herramienta imprescindible para todos los amantes del deporte.

La podéis encontrar en Amazon a un precio de locos : 359 euros. Todo esto se debe a un jugoso 28% de descuento con el que no ahorraremos 140 euros.

Cinta de correr Moma Bikes

Esta cinta de correr Vélos Moma es perfecta si lo que andas buscando es un aparato que registre cada aspecto de tu actividad. Con ella podrás ver la cantidad de calorías que has quemado, la distancia que has recorrido e, incluso, el ritmo de tus pulsaciones y tu frecuencia cardíaca.

En cuanto a su precio, no puede ser mejor. Oui que puede ser tuya ahora mismo por 100 euros menos de su precio original, es decir, por 299 euros. Toda una ganga, vaya !

Cinta de correr YM TAP100

Continuamos nuestra lista con una cinta de correr que, para mucho, es una de las mejores del mercado de forma indiscutable. Estamos hablando de la YM TAP100 una cinta plegable, cómoda hasta más no poder, que además dispone de, nada más y nada menos, que 12 programas deportivos diferentes.

La encontramos en Amazon por 279 euros gracias a un nada desdeñable descuento del 15%. Con esta oferta, si no haces deporte es porque no quieres.

Cinta de correr VOLAVA Smart Run

Terminamos nuestra lista con un aparato absolutamente imperdible. En la cinta de correr Course intelligente VOLAVA encontraréis todo lo que andabais buscando e, incluso, más cosas aún que no sabíais que necesitabais. Es una cinta realmente versátil, con una cantidad inimaginable de modos diferentes y una potencia sin parangón. Simplemente pas de rival tiene.

Y si esto os ha sorprendido también lo hará su precio. Y es que con la aplicación de un 15% de descuento, el precio final se nos queda en 767 euros, en solo sur Amazon.