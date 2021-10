Cindicator NFT pour un accès à vie à l’application crypto de trading automatique se vend 36,75 ETH (140 000 $) »CryptoNinjas

Cindicator, une plate-forme d’investissement cryptographique, a annoncé aujourd’hui que son premier NFT sur Stoic, une application d’investissement cryptographique automatisée avec IA, s’est vendu pour 36,75 ETH ou plus de 140 000 $ au taux actuel. L’enchère gagnante est venue de quelqu’un nommé _satoshi.

Le stoïcien NFT se nomme Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme. Il croyait que le bonheur et la tranquillité d’esprit provenaient de la raison et de la nature. Ses idées ont profondément influencé de nombreuses générations de philosophes après lui.

Ce NFT 1:1 donne un accès gratuit à vie à l’application Stoic, qui propose des stratégies de trading conçues pour Cindicator Capital, un fonds spéculatif quantitatif. Le titulaire du NFT peut connecter l’algorithme stoïcien à un compte Binance avec un solde allant jusqu’à 10 millions de dollars. La cotisation annuelle stoïcienne habituelle est de 5 %.

Lancé par Cindicator, Stoic crée et rééquilibre automatiquement un portefeuille long-only d’actifs cryptographiques basé sur la recherche quantitative et l’IA. Depuis sa sortie en septembre 2020, plus de 10 000 clients se sont connectés à Stoic détenant plus de 100 millions de dollars en crypto. De mars 2020 à septembre 2021, Stoïc a rapporté +2,189 %.

« Vendre un accès à vie à un produit en tant que NFT est un cas unique. Outre sa valeur de collection de rareté, il porte une réelle utilité dans l’application stoïcienne. Le détenteur peut gérer jusqu’à 10 millions de dollars avec Stoic et utiliser le NFT comme signal de crédibilité en chaîne pour débloquer d’autres opportunités.

– Mike Brusov, co-fondateur et PDG de Cindicator

