Cindric sera de retour ce mois-ci

02/11/2021 à 21:12 CET

Avec un modèle plus serré que dans les cours précédents, Le Barça traîne la perte de Luka Cindric depuis mi-septembre, peut-être son joueur le plus important aujourd’hui.

Après le départ de Palmarsson (il n’a pas été renouvelé et s’est rendu à Aalborg gratuitement) et le retrait de Raúl Entrerríos (maintenant il forme la Jeunesse et coordonne la carrière), le Croate est resté comme une grande référence en position centrale avec le complément du jeune talent slovène Domen Makuc.

La malchance a fait que Cindric a pris sa retraite tôt le premier jour de la Ligue des champions lors de la victoire sur le terrain de Flensburg (21-25) et le lendemain le club a annoncé le 17 septembre qu’il serait « Entre six et huit semaines d’arrêt maladie & rdquor; après avoir été opéré « d’une luxation acromio-claviculaire de l’épaule gauche & rdquor;.

Problèmes

Cette circonstance a laissé à Makuc comme la seule centrale Pure disponible depuis un mois et demi, ce qui a rendu la planification de la fête de Carlos Ortega très difficile.

L’entraîneur a été désagréablement surpris que les minutes sensationnelles offertes par le Slovène dans les premières semaines de la saison n’ont pas été confirmés maintenant que leur rôle est devenu principal.

Ali Zein se comporte à un niveau remarquable

| DAVID RAMÍREZ

Ces défaites à des moments clés ont pesé sur l’équipe et obligent le joueur de Malaga à chercher des alternatives pour se reposer et même commencer comme titulaire. Après avoir essayé avec Melvyn Richardson ou avec Dika Mem lui-même, l’option qui donne le meilleur résultat est de centrer à l’Egyptien Ali Zein, une signature qui répond et dépasse même les attentes.

Récupération

Ces problèmes de trésorerie ont mis encore plus l’accent à Luka Cindric, dont les services semblent essentiels pour un Barça plus terrestre qui a besoin du talent, de la magie et de la compétitivité d’Ogulin.

Le 23 octobre, le Croate est entré dans l’appel recevoir Bada Huesca au Palau, bien qu’il n’ait pas pu sauter sur la piste. Quelques jours plus tard, les alarmes se sont déclenchées lorsqu’il a été exclu de la liste pour Porto et samedi dernier, il n’était pas non plus à Benidorm.

Cindric travaille pour être de retour dès que possible

| FCB

Cependant, cette absence n’est due à aucune rechute. L’ancien de Kielce poursuit sa convalescence et, si tout se passe bien, il est attendu tout au long de ce mois. En effet, sa présence sur le banc face à la Huesca répondait à la volonté de boucler l’appel sans altérer davantage la dynamique de la filiale (Aleksander Cenic et le débutant médiatique Pablo Urdangarin étaient habillés ce jour-là).

En ce sens et compte tenu de l’importance vitale de Cindric dans le nouveau projet, tu ne veux prendre aucun risque et, s’il faut attendre encore une semaine, ce sera fait sans hésiter. Au moins, il est droitier et la blessure était à l’épaule gauche, bien que le handball soit un sport très dur plein de contacts.