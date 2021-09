Cindy Crawford, 55 ans, a recréé sa publicité Pepsi emblématique des années 90 et c’est comme si le temps ne s’était pas écoulé

Dans la récréation époustouflante, Cindy Crawford est revenue au Halfway House Cafe d’origine, et le photographe David Yarrow a commenté dans une publication Instagram distincte que ni le café ni l’ancien modèle n’avaient beaucoup changé – et il a raison. Le duo a même fait appel aux services du styliste original de la publicité, Peter Savic, qui était responsable des mèches volumineuses et balayées par le vent de Crawford. Les autres membres du personnel créatif comprenaient la styliste de mode Nicole Allowitz-Skolnik et le maquilleur Sam Visser.