Cindy Crawford et sa fille Kaia Gerber se glissent dans des deux pièces assortis pendant leurs vacances à Cabo San Lucas

Telle mère telle fille.

Cindy Crawford et sa famille se sont rendus à Cabo San Lucas, au Mexique, pour profiter du soleil après avoir célébré Noël.

Pour l’escapade ensoleillée, le mannequin a bercé un petit bikini à cordes noires qui mettait en valeur ses courbes prêtes pour la caméra. Sa fille Kaia Gerber, une autre mannequin, portait un ensemble deux pièces similaire qu’elle associait à des lunettes de soleil.

Cindy Crawford portait un bikini string noir maigre pour son escapade ensoleillée au Mexique. (HEM / BACKGRID)

À un moment donné, les hommes de 55 ans et de 20 ans ont utilisé des serviettes blanches surdimensionnées assorties, ce qui a amené l’un à faire une double prise sur leurs caractéristiques célèbres similaires.

Les femmes ont passé des vacances dans un complexe de luxe aux côtés du patriarche Rande Gerber et de quelques amis de la famille. Au cours de la sortie, la fille de Crawford a été aperçue en train de se prélasser à côté d’un type non identifié qui lisait un livre.

Ce n’est pas la première fois que Crawford, en particulier, fait chauffer les choses ces derniers mois.

Kaia Gerber portait un deux-pièces assorti pendant ses vacances. (HEM / BACKGRID)

En août, elle est allée sur Instagram et a partagé une photo d’elle-même tout en profitant du soleil.

La star a travaillé la caméra en portant un élégant maillot de bain bleu marine à une épaule qui accentuait sa silhouette sculpturale. L’icône de la piste a pris la pose au bord d’une piscine près de la mer, affichant fièrement sa silhouette élancée.

« Au bord de la piscine », a écrit Crawford en légende de la photo. « En s’imprégnant. »

Les caractéristiques similaires de Cindy Crawford Kaia Gerber incitent à faire une double prise. (HEM / BACKGRID)

Le magazine People a souligné que la photo de Crawford rappelait sa toute première photo de couverture en 1982 pour son journal de lycée, le DeKalb NITE Weekly. Selon le point de vente, Crawford a figuré dans le « Communiversity Issue » où elle a également posé au bord d’une piscine tout en balançant un bikini à rayures.

« Ma toute première » couverture « au lycée à DeKalb, tournée dans le jardin de mon petit ami du lycée », a-t-elle tweeté en 2013.

Le média a noté que c’était le seul portrait qui avait mené à sa carrière de mannequin de plusieurs décennies. Avant d’être découverte, la major de promotion était en route pour l’Université Northwestern où elle avait prévu d’obtenir un diplôme en génie chimique.

Kaia Gerber a allongé à côté deux un jeune homme non identifié qui lisait un livre. (HEM / BACKGRID)

« Quand j’avais 16 ans, Roger Legel, un photographe local dans ma petite ville de DeKalb, dans l’Illinois, m’a demandé de me photographier pour le journal universitaire », se souvient-elle dans ses mémoires de 2015 « Becoming », cité par Vanity Fair.

« J’ai accepté, et il a pris cette photo dans la piscine de l’arrière-cour de mon petit ami du lycée », a expliqué Crawford. « J’étais encore une adolescente et je rêvais de devenir quelque chose de grand – une physicienne nucléaire ou la première femme présidente, les deux plus gros emplois auxquels je pouvais penser. Faire ce premier tournage a changé ma vie. Le photographe m’a encouragé à aller à Chicago pour essayer de trouver un agent. »

Kaia Gerber a été saluée comme le sosie de Cindy Crawford dans le monde de la mode. (HEM / BACKGRID)

« À l’époque, mon père pensait que le mannequinat était un joli mot pour désigner la prostitution, alors mes parents étaient très protecteurs envers moi », a-t-elle poursuivi. « Je suis allé à Chicago, j’ai fini par signer avec Elite, et à partir de là, j’ai commencé à faire des photos de catalogue et à travailler avec Victor Skrebneski, le photographe le plus important de Chicago. Cette photographie m’a ouvert les yeux sur un tout nouveau monde et m’a fait découvrir le voie du modelage. »