Cindy McCain dit que les guêtres de Meghan sur “ The View ” la dérangent souvent “ un peu ” ⋆ .

Cindy McCain, la veuve de l’ancien sénateur John McCain (R-AZ) et la mère de l’animatrice de The View Meghan McCain, a admis cette semaine à l’animateur de radio SiriusXM Andy Cohen que les fréquents entretiens de sa fille avec ses collègues coanimateurs d’ABC «la faisaient parfois». grincer un peu.

Photo par FilmMagic / FilmMagic pour USVETS

McCain gloussa alors que Cohen lui expliquait le talent de Meghan pour susciter un drame télévisé.

«Je dois demander, quand vous voyez Meghan entrer dans The View avec Whoopi [Goldberg], et ils sont comme – je veux dire, j’appelle, The View n’est pas totalement loin de The Real Housewives – saviez-vous que Meghan était un cookie si dur et un combattant? Parce qu’elle se mêle aux autres femmes, et quelle est votre réaction lorsque vous la regardez? » Demanda Cohen.

«Eh bien, vous savez, depuis qu’elle était toute petite, nous l’avons appelée« John McCain en robe »parce qu’elle se battait toujours. Elle posait toujours des questions et parlait et s’assurait que non seulement elle comprenait ce qui se passait mais que nous pouvions changer un peu les choses », a expliqué McCain. «Elle a toujours été comme ça, c’est donc son surnom au sein de la famille. Et je pense qu’elle fait un excellent travail. Je veux dire, elle défend ce en quoi elle croit et c’est tout ce que tu peux demander. Et elle est aussi très intelligente. Alors j’apprécie ce qu’elle fait. Je ne suis pas toujours d’accord avec elle, mais je l’apprécie.

Cohen a ensuite demandé à McCain si les tiffs à l’antenne de Meghan la dérangeaient.

«Cela vous dérange-t-il? Je veux dire, l’autre jour, elle et Whoopi sont entrés dedans et Whoopi est comme “ Je dois aller à une pause publicitaire ”, et ils vont – je veux dire, en tant que maman, fait ça, je viens de vous voir grincer un peu quand j’en ai parlé – est-ce que cela vous dérange de regarder? se demanda-t-il.

“Eh bien oui, d’une mère – vous apprenez à vos enfants à être polis et gentils avec les autres et tout ce genre de choses, et cela me fait un peu grincer des dents”, a avoué McCain. «Mais encore une fois, c’est son travail et c’est ce qu’elle fait, et c’est le travail de Whoopi de maintenir la paix, donc je comprends tout ce qui se passe là-bas. Mais en tant que maman, oui, ça me dérange un peu.

Regardez ci-dessous via SiriusXM: