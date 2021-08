Ciné en casa! Smart TV Samsung 4K rebajada 900€ en El Corte Inglés

in

Hablamos de la gran alternativa a los televisores OLED y que presume de algunas ventajas que valen mucho la pena. Y ahora que te puedes comprar la Samsung QLED Q75T dans la version 75 versions tu con una rebaja en su prix de 900 euros a través del descuentazo del 45% que hay en El Corte Inglés, es una ganga que no deberías dejar escapar.

Monta un cine en casa y págalo a plazos

De esta manera, vas a poder montarte un cine en casa – con una diagonale de 75 pulgadas aucun besoin d’un proyector – para exprimir al máximo las posibilidades de esta Smart TV Samsung QLED oferta en El Corte Inglés.

La idée de tener un téléviseur 4K de 75 pulgadas pour 1099 euros se antoja muy apetecible verdad? Pues que sepas que además podrás pagar en 12 cómodas cuotas de 92,33 euros al mes con un TAE del 1,52%. Sin duda alguna, una oportunidad única y que no deberías rechazar.

Una Smart TV QLED 4K que pas de decepciona

Respecto al televisor de oferta, cabe destacar que, para empezar, cuenta con la dernière version de Tizen, Le système opérationnel de la Smart TV de Samsung. Y este detalle cobra mucha importancia, ya que podrás disfrutar de soporte para los principales asistentes de voz. De esta manera, solo vas a tener que pulsar el botón del micrófono en el mando One Remote que incluye la Samsung QLED Q75T para poder aactiver Alexa, Google Assistant ou Bixby. Pas d’hablar de la grande cantidad d’applications disponibles dans la tienda de Tizen.

Siguiendo con las bondades que ofrece isa mastodóntica Smart TV de 75 pulgadas la Samsung QLED Q75T présume de Soporte para el estándar HDR10+. De esta manera, podrás disfrutar de los contenidos compatibles en plateformas como Amazon Prime video o Netflix, donde cuentan con un gran número de series y películas en dicho formato.

Y no podíamos olvidarnos del modo Mode ambiant+, una interfaz que permite convertir a este televisor en un cuadro o una obra de arte. De esta manera podrás aprovechar la impresionante pantalla de esta Smart TV QLED de oferta para presumir ante tus amigos y seres queridos. Te preocupa el consumo ? Samsung garantiza que la factura de la luz no subirá más que unos pocos euros usando este modo varias horas al día.

Por último destacar Active Voice Amplifier, une technologie qui augmente le son de los dialogos en las películas para que no pierdas detalle por mucha acción que haya. Las explosions no serán un problema para escuchar lo que dicen los protagonistas! Así que, queda claro que esta es una de las grandes gangas que no debes dejar escapar. Aprovecha !