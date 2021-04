Cinedigm intègre la technologie de la blockchain Theta dans le canal de streaming d’anime

Cinedigm, une grande société américaine de distribution de contenu, applique la technologie blockchain à l’un de ses canaux de streaming.

La société s’est associée au réseau de diffusion vidéo décentralisé Theta Labs pour intégrer la technologie de streaming peer-to-peer de Theta et les récompenses de crypto-monnaie dans sa chaîne CONtv Anime diffusant un large éventail de séries et de films d’anime.

CONtv Anime proposera des micropaiements dans Theta Fuel (TFUEL), l’un des deux jetons natifs de la blockchain Theta. Le jeton sera utilisé comme récompense pour le partage de contenu vidéo en utilisant l’excès de bande passante et de ressources informatiques, ainsi qu’en regardant le contenu de la chaîne. Selon l’annonce, les fans pourront gagner jusqu’à 15 $ en jetons par mois simplement en regardant le contenu sur leur navigateur.

En intégrant la technologie de streaming basée sur la blockchain de Theta, Cinedigm entend stimuler l’engagement et la monétisation des utilisateurs tout en réduisant les coûts. Theta Labs a déclaré que sa technologie de streaming peut réduire les coûts de diffusion vidéo d’au moins 50%.

Le vice-président senior des produits et de la technologie de Cinedigm, Tony Huidor, a déclaré que la société considérait le partenariat avec Theta comme une opportunité à long terme. C’est un « facteur de différenciation clé dans l’industrie et nous pensons qu’il contribuera à une croissance soutenue des téléspectateurs et à un engagement dans le segment OTT haut de gamme », a déclaré Huidor.

Wes Levitt, responsable de la stratégie chez Theta Labs, a déclaré: «Dans cette première implémentation, les utilisateurs de CONtv gagneront des récompenses de micropaiement TFUEL pour regarder le contenu et le relayer à d’autres utilisateurs de CONtv. Les futures intégrations pourraient voir des récompenses utilisées pour débloquer d’autres contenus ou des expériences uniques pour les détenteurs de jetons. »

« Il s’agit du premier partenariat annoncé publiquement de Cinedigm avec un projet de blockchain, bien qu’ils aient récemment exprimé publiquement leur intérêt pour les NFT pour leur bibliothèque de contenu que nous considérons comme un point de collaboration potentiel très excitant », a ajouté Levitt. Theta Labs a initialement taquiné ce partenariat avec Cinedigm fin 2020.

Plus tôt cette année, Theta Labs a activé des fonctionnalités de micropaiement TFUEL similaires pour des projets tels que la plate-forme de divertissement de poker en direct World Poker Tour et la plate-forme de distribution de divertissement Shout! Usine.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, le réseau Theta a récemment connu un développement accéléré, attirant la collaboration de sociétés Fortune Global 500 telles que Google, Samsung et Sony. Au milieu de la croissance du réseau, le jeton THETA de Theta Network a atteint de nouveaux sommets historiques en 2021, entrant dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière en mars.