Cinéma de voiture à ciel ouvert : des projecteurs portables pour offrir une expérience de cinéma maison en déplacement

Fini le temps où vous n’aviez que votre téléphone portable pour vous divertir pendant ces longs trajets en voiture. Aujourd’hui, vous pouvez transformer la surface de votre voiture en un téléviseur grand écran, grâce à des projecteurs portables qui s’allument en appuyant sur un seul bouton, offrant une expérience de cinéma maison intelligente en déplacement.

La société de technologie XGIMI, pour sa part, propose une large gamme de projecteurs, qui peuvent créer une expérience de cinéma maison au milieu de nulle part à l’aide de la technologie de qualité cinéma DLP (Digital Light Processing). Pour ceux qui cherchent à profiter d’un voyage en voiture après le verrouillage vers une destination de vacances, les MoGo Pro, MoGo Pro + et Halo de XGIMI sont les compagnons de voyage en plein air idéaux. Les appareils peuvent facilement se glisser dans et hors d’un sac compact, sont peu encombrants et légers. On peut même les utiliser sans Wi-Fi. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à un point d’accès et le projecteur est prêt à fonctionner. Les projecteurs XGIMI, qui sont livrés avec des haut-parleurs intégrés personnalisés, peuvent également être connectés à un haut-parleur Bluetooth pour une expérience plus immersive. Vous pouvez également les coupler avec votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

Les projecteurs offrent un son cristallin, montrant des détails riches et somptueux. Il n’y a pas de réglages compliqués, car les machines sont à mise au point automatique et ont une longue durée de vie de la batterie pour une surveillance continue de la frénésie.

Le XGIMI MoGo Pro, un projecteur Android TV, est doté de deux haut-parleurs Harman-Kardon intégrés. Les haut-parleurs offrent une qualité sonore nette, avec l’option supplémentaire de connectivité Bluetooth. Avec une résolution de 1 920 × 1 080, il fonctionne avec Google Play Store pour Android TV (avec plus de 5 000 applications natives). Le projecteur est également compatible avec Switch, PlayStation et Xbox. Au prix de Rs 66 000, il dispose d’une capacité de batterie élevée et de plusieurs options d’angle de vue.

Le Mogo Pro+ est une version mise à jour du projecteur MoGo Pro, fournissant la dernière correction automatique de trapèze de XGIMI – vous pouvez obtenir une image rectangulaire en quelques secondes à partir d’une projection latérale – dans le même boîtier portable et compact équipé d’une batterie. Avec une résolution Full HD de 1 080p, il est également alimenté par un double haut-parleur Harman-Kardon. On peut l’utiliser comme haut-parleur Bluetooth externe via Bluetooth ou un câble audio de 3,5 mm. Au prix de Rs 72 000, il peut transformer n’importe quelle surface en un cinéma 100 pouces, full HD, grand écran, équivalent à la taille de quatre téléviseurs 50 pouces. L’image est fournie par la technologie d’imagerie 3D à obturateur actif. L’imagerie diffuse est plus confortable et moins fatigante pour les yeux.

Le Halo de XGIMI est un projecteur compact qui pèse 1,6 kg, mais qui est suffisamment puissant pour transformer n’importe quel mur blanc en un grand écran de 30 à 300 pouces. Vous pouvez regarder n’importe quoi, des films aux matchs, grâce à la technologie DLP, avec un son de qualité supérieure via deux haut-parleurs Harman-Kardon de cinq watts personnalisés. La projection Full HD offre une résolution physique plus nette et plus nette jusqu’à 1 920 × 1 080 pixels. Combiné à une luminosité de 600 à 800 lumens ANSI, ce projecteur portable 1 080p prend également en charge les formats vidéo jusqu’à 4K Ultra HD. Vous pouvez regarder des jeux pendant une heure et demie avec une bonne luminosité avec une seule charge. Halo adopte également une source lumineuse LED très efficace pour offrir des projections claires et lumineuses pendant toute sa durée de vie LED de 30 000 heures, assez pour quatre à cinq heures d’utilisation chaque jour pendant les six à sept prochaines années sans avoir besoin de changer la lampe . Au prix de Rs 90 500, Halo économise également de l’énergie et consomme moins de la moitié de la puissance d’un téléviseur LCD traditionnel ou d’un projecteur conventionnel.

