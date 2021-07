Cinéma pour le climat : En travaillant à réduire son empreinte carbone, le festival de Cannes espère inspirer les autres

Des changements étaient attendus depuis longtemps et nécessaires parce que les événements culturels ont le pouvoir d’influencer l’opinion et l’action.

Aux Oscars et festivals de cinéma du monde entier, le tapis rouge annonce la grande entrée des stars de cinéma célèbres. Lors du récent festival de Cannes, la surface de couleur cramoisie, généralement associée au glamour, a fait une annonce d’un genre différent. Cette année, le 74e festival de Cannes, qui s’est terminé le 17 juillet, a introduit une série de changements pour en faire un événement respectueux de l’environnement. Les mesures ont commencé avec la surface rouge.

La réduction du volume de tapis rouge de 50 % et l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables étaient l’une de ces initiatives vertes. D’autres étapes ont consisté à rendre 60 % de la flotte officielle électrique et hybride, à éliminer totalement les bouteilles en plastique, à réduire les imprimés, à gérer efficacement les déchets et à relier les badges des participants aux transports en commun. Le festival a également réduit la consommation d’électricité grâce à des éclairages planifiés, des bâches recyclées et une valorisation optimisée des déchets. Il y avait une contribution environnementale de 20 € (environ Rs 1800) des festivaliers pour compenser l’empreinte du voyage et de l’hébergement.

Le festival, le premier grand événement culturel mondial à revenir au format physique après que le coronavirus a paralysé le monde, estime que le moment est venu pour une manière radicalement différente de produire un événement international majeur. Appelant à ce que les événements culturels soient des militants engagés, les autorités du festival ont indiqué que les changements annoncent un “mouvement essentiel”. L’intention et l’action du festival de Cannes est certaine d’avoir un effet en cascade sur d’autres festivals de films internationaux et événements culturels pour assumer un plus grand engagement envers la responsabilité environnementale.

« Le défi est énorme, mais nous allons et devons réussir chaque année un peu plus, chaque année un peu mieux. Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante et extrêmement ambitieuse. Nous en ferons rapport régulièrement, de manière très pratique. La 74e édition annoncera l’avenir d’un festival qui durera », ont déclaré le président du festival de Cannes Pierre Lescure et le directeur artistique Thierry Frémaux. Cette année, le festival a également introduit une nouvelle section Cinéma pour le climat pour aborder les problèmes de changement climatique et de réchauffement climatique à travers les arts. Sept films du monde entier, dont

Invisible Demons, un documentaire sur la pollution de l’air à Delhi, faisait partie de la nouvelle section.

Le plus grand festival du film au monde, qui, avec le marché du film, attire chaque année environ 40 000 professionnels dans les environs calmes de la Côte d’Azur, est un lieu idéal pour commencer une nouvelle réflexion sur la façon dont les grands événements culturels émetteurs de carbone sont organisés. Des changements étaient attendus depuis longtemps et nécessaires parce que les événements culturels ont le pouvoir d’influencer l’opinion et l’action.

« Nous devons être responsables de la planète et penser de plus en plus à la durabilité », a déclaré le concepteur sonore oscarisé Resul Pokutty, l’une des voix éminentes du changement dans l’industrie cinématographique indienne. « Il est grand temps que le plus grand pays cinématographique au monde et que le gouvernement commence à penser à la durabilité dans l’industrie du divertissement », ajoute Pookutty. « Si le gouvernement peut introduire un crédit carbone pour l’industrie cinématographique, cela renversera la tendance. »

Soulignant que la préoccupation pour notre environnement est la plus grande prise de conscience que la pandémie ait donnée, Pokutty, qui a remporté l’Oscar du meilleur mixage sonore pour Slumdog Millionaire, déclare que les politiques doivent être réalignées sur l’environnement pour un mode de vie durable. « Il suffit de calculer les émissions de carbone d’une unité de tournage d’une superstar, qui a besoin d’une équipe de 500 personnes pour un tournage, un jour. C’est horrible, le nombre de climatiseurs et de générateurs sur le plateau », ajoute-t-il.

Pokutty dit que si une unité de film calcule l’empreinte carbone qu’elle laisse derrière elle dans un endroit et, en retour, plante “disons 20 000 arbres” dans un autre endroit, le gouvernement devrait étendre le crédit carbone à l’unité. « Au lieu d’un tapis rouge, nous avons besoin d’un tapis vert, non pas dans la couleur, mais dans l’esprit », ajoute-t-il. «Ce que Cannes a fait, c’est un pas dans la bonne direction. Si une agence peut le faire, nous, en tant que société, pouvons également le faire. »

Selon le célèbre environnementaliste Anshu Sharma : « Le Festival de Cannes a montré la voie pour rendre non seulement les grands événements culturels, mais l’ensemble de l’industrie du divertissement sensible à la menace que le changement climatique fait peser sur notre avenir… Cannes agit comme un phare et nous regardons avec impatience le reste de l’industrie et le public, qui suivra bientôt », déclare Sharma, co-fondatrice de Sustainable Environment and Ecological Development Society, une ONG internationale basée à New Delhi. « La réduction de l’empreinte carbone est une étape cruciale vers la réalisation des objectifs de développement durable et la réalisation d’un monde net zéro qui vaut la peine d’être remis à nos enfants. »

Sanjoy Roy du Jaipur Literature Festival ajoute : « Nous n’avons d’autre choix que de suivre des protocoles environnementaux. Roy’s Teamworks Art produit de grands festivals artistiques internationaux en Inde et à l’étranger comme le JLF et le Mahindra Kabira Festival. « Beaucoup de nos conversations (lors des événements) portent sur des questions environnementales », explique Roy. Au JLF, explique-t-il, Teamwork Arts travaille avec deux ONG à Jaipur et Neemrana pour planter 100 arbres pour chaque personne arrivant par avion pour assister au festival. “Nous encourageons également notre public à faire de même pour compenser l’empreinte carbone.”

Ritu Sarin, directrice du festival, Dharamshala International Film Festival (DIFF), a déclaré : « Chaque année, DIFF réduit le matériel d’impression, décourage les vendeurs de F&B de vendre des plastiques à usage unique et jetables, organise le marché éphémère avec des marques respectueuses de l’environnement. , et communique activement à tout le monde pour marcher jusqu’au lieu du festival. À plus long terme, DIFF vise à devenir un événement zéro déchet et à promouvoir activement le concept de vie durable. »

Les 12 engagements de Cannes

l 60% véhicules électriques ou hybrides

l 50% de réduction de l’impression papier

l Élimination totale des bouteilles d’eau en plastique

l Réduction de 50 % du volume de tapis rouge

l Réduction de 24 % du tapis rouge utilisé dans les zones Village International du marché du film

l Restauration responsable utilisant des circuits locaux et des produits frais de saison

l 95% de taux de valorisation des déchets

l Contribution environnementale du festival pour compenser l’empreinte de la production de l’événement

l Sensibiliser aux actions éco-responsables l’équipe organisatrice, les exploitants du marché du film, les prestataires et les accrédités

l Nomination d’un comité scientifique d’experts indépendants pour sélectionner des programmes de rémunération fiables et pertinents

l Incitatif à la mobilité douce grâce au titre d’accès aux transports en commun

l 20 € (environ Rs 1800) contribution environnementale des festivaliers pour compenser l’empreinte des déplacements et de l’hébergement

Faizal Khan est indépendant

