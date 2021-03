Cinnamon Toast Crunch Crevette Queue De Canard Milkshake, Expliqué

Un homme du nom de Karp, comme l’a dit un auteur de mots sur Twitter, marié à une femme nommée Fishel, a trouvé des queues de crevettes dans une boîte de Cinnamon Toast Crunch. Et puis il a eu Milkshake Ducked.

Il y a de fortes chances que vous ayez vu plusieurs de ces noms flotter sur Twitter cette semaine. C’est pourquoi: Lundi, Jensen Karp, un écrivain et producteur de 41 ans à Los Angeles, était en train de verser son deuxième bol de Cinnamon Toast Crunch quand, dit-il, quelque chose d’autre est sorti. Il semblait être une queue de crevette recouverte de sucre à la cannelle, qui s’est transformée en deux queues de crevettes recouvertes de sucre, plus une ficelle, une peau de crevette possible et de petits morceaux noirs incrustés sur certains des carrés que Karp craignait d’être des excréments de rat.

Le contenu, selon Karp, semble être le résultat d’une altération du produit; il a poursuivi en tweetant que l’un des sacs de son paquet de deux céréales était collé sur le fond. Après avoir envoyé un e-mail à General Mills, le fabricant de Cinnamon Toast Crunch, il a publié ce qu’il avait trouvé sur Twitter. «Ummmm @CTCSquares – pourquoi y a-t-il des queues de crevettes dans mes céréales? (Ce n’est pas un peu) », a-t-il écrit à côté d’une photo des objets de forme suspecte.

Pendant un certain temps, tout a semblé suivre l’intrigue typique du «gars trouve quelque chose de bizarre et le publie sur Twitter». Les gens ont fait des blagues sur « ne pas avoir cela sur leurs cartes de bingo 2021! » et ont souligné l’absurdité de tout cela («si je viens d’ouvrir ma boîte de pain grillé à la cannelle et ses crevettes», a déclaré l’un à côté d’une photo d’un sac de crevettes congelé), ils ont trouvé d’étranges coïncidences – que Karp est marié à Danielle Fishel, alias l’actrice qui a joué Topanga dans Boy Meets World et qui l’année dernière a sponsorisé du contenu pour Cinnamon Toast Crunch, que Karp avait déjà été un habitué d’un podcast appelé Pistol Shrimps Radio, et que ce n’était même pas la première fois General Mills a connu un fiasco de produits liés aux crevettes (un conditionneur de bleuets du Michigan a expédié des bleuets contaminés aux crevettes pour les utiliser dans les scones aux bleuets de General Mills; General Mills les a poursuivis en 2011). Naturellement, beaucoup de gens ont exprimé un scepticisme sain quant à savoir si tout cela était réel – cela semblait, après tout, un peu louche.

Cinnamon Toast Crunch a répondu, bien sûr. Karp a déclaré au New York Times que «en privé, ils étaient toujours très gentils» lorsqu’ils communiquaient directement avec lui. Mais lorsque la société a publié une déclaration publique sur Twitter affirmant que les objets ressemblant à des crevettes n’étaient en fait que des accumulations de sucre à la cannelle qui n’étaient pas correctement mélangés et qu ‘«il n’y avait aucune possibilité de contamination croisée avec les crevettes», Karp n’était pas ravi. «Tout ce que vous avez à faire est de dire: ‘C’est vraiment décevant, nous allons l’examiner. Nous allons rappeler ceux de votre Costco. C’est une chose tellement facile à faire en matière de relations publiques », a-t-il déclaré au Times. «Mais au lieu de cela, ils voulaient essentiellement me gaspiller.»

Karp a déclaré qu’il avait décliné l’offre de General Mills de lui faire envoyer la boîte à la société pour examen. «Quiconque me tweet pour envoyer la boîte ENTIÈRE à General Mills est un NARC», a-t-il tweeté, vraisemblablement par crainte que General Mills puisse simplement détruire les preuves. Mardi, Karp a déclaré qu’il avait trouvé un chercheur sur les crustacés au Natural History Museum de Los Angeles qui était prêt à utiliser la microscopie et l’ADN pour identifier les objets gratuitement (toujours pas de mise à jour). Depuis lundi, Karp a tweeté 79 fois.

« Shrimp Tails Cinnamon Toast Crunch guy » n’est que le dernier surnom d’une longue liste de « personnages principaux » involontaires à faire irruption sur les réseaux sociaux. Tessica Brown est devenue la «Gorilla Glue girl» après que ses cheveux aient été coincés sous un casque immobile de superglue pendant un mois. Un gars nommé John Roderick est devenu connu sous le nom de « Bean Dad » après avoir fait une série de tweets sur une expérience étrange qu’il a faite avec sa fille de 9 ans qui ne savait pas comment ouvrir une boîte de haricots. «Curvy Wife Guy» est peut-être l’exemple-ur de quelqu’un qui n’a jamais eu l’intention de devenir viral, mais qui a depuis utilisé le contrecoup comme un tremplin vers une plus grande renommée.

Mais ensuite, quelque chose d’autre s’est produit qui suit parfois – mais pas toujours – ce genre d’attention soudaine: Karp a eu Milkshake Ducked. «Milkshake Ducking» est ce qui se passe lorsque tout Internet porte son attention sur quelque chose d’innocuité fascinant (par exemple, un canard qui aime les milkshakes) avant de découvrir qu’en fait, le canard est raciste. Parfois, cela se produit parce que les gens recherchent dans l’historique des médias sociaux une personne à la recherche de racisme, de sexisme, d’homophobie ou de comportements inacceptables. Avec Karp, ce sont d’anciens collègues et partenaires qui ont fait des allégations.

Après que les tweets soient devenus viraux, plusieurs femmes qui ont été en relation avec Karp ou ont travaillé avec lui l’ont accusé de comportement manipulateur et émotionnellement violent. L’écrivain et podcasteur Melissa Stetten a tweeté qu’il était un «ex-petit-ami narcissique manipulateur et narcissique qui m’a dit une fois qu’il était surpris de ne pas m’être suicidé parce que ma vie ne valait rien». Depuis le tweet, elle dit avoir reçu «beaucoup de textos» d’autres femmes qui avaient vécu des expériences similaires. L’écrivain Stephanie Mickus a ajouté que Karp lui avait dit de «faire attention ou je ne travaillerais plus jamais dans cette ville» après un «trio surprise». L’acteur et écrivain Rory Uphold a tweeté que « c’est la personne la plus violente avec qui j’ai jamais été et je pleure en tapant ceci. » La comédienne et écrivain Brittani Nichols, qui a travaillé pour Karp sur une émission de combat de rap TBS en tant que seul écrivain noir, a tweeté à propos de son horrible expérience là-bas. Au moment de mettre sous presse, Karp n’a pas publiquement abordé les allégations portées contre lui. Vox a contacté Karp pour obtenir des commentaires et mettra à jour si nous avons de nouvelles.

C’est l’un de ces cas où même le terme «Milkshake Duck» semble trop mièvre et léger pour ce qui s’est réellement passé: un homme relativement puissant dans le domaine de la comédie a créé quelque chose de drôle jusqu’à ce qu’il soit allégué que toute sa carrière et sa vie personnelle ont quitté une longue file de femmes blessées et en colère. Bien que certaines personnes soutiendront sûrement que «chaque fois que quelqu’un devient célèbre, il y aura des gens qui espèrent le faire tomber», cela n’explique ni n’excuse les allégations de violence psychologique ou de plaintes au travail entre partenaires intimes.

Mais que devons-nous faire de toutes ces informations? Que se passe-t-il lorsqu’un individu qui recherche l’attention devient extrêmement viral pour une raison apparemment charmante (ou du moins inoffensive) et est ensuite présenté comme potentiellement terrible? Se plaindre de la colère de «annuler la culture» ou de l’incapacité de «laisser les gens profiter des choses» collectivement? Pleurez ce qui aurait pu être une histoire amusante sur les queues de crevettes dans les céréales, mais qui est depuis devenu un autre cas tristement courant d’hommes puissants qui sont horribles? Devenir préoccupé par les futurs imitateurs de falsification des boîtes de céréales? (C’est une vraie peur!)

Non, comme toujours, ce que nous devrions apprendre du fiasco Cinnamon Toast Crunch est la même chose que nous devrions apprendre chaque fois que quelqu’un devient viral: ne jamais tweeter.