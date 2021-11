Cinq acteurs appelés à bousculer le marché d’hiver

18/11/2021 à 00:53 CET

pari

Traditionnellement, le marché d’hiver était une envie et je ne peux pas, mais ce 1er janvier 2022 s’annonce bien différent des précédents. La pandémie a poussé de nombreux joueurs à vouloir épuiser leurs contrats jusqu’au bout en évitant les options pour renouvellement et optant pour les primes de transfert, en leur gardant l’argent et non les clubs qui les échangent. Cependant, cette pratique peut avoir des jambes très courtes car il y a des clubs qui préfèrent fermer des joueurs que de les laisser en l’air pour être mis aux enchères. Vous connaissez le vieil adage « Mieux vaut un oiseau en main que cent volants ».

Ci-dessous, nous analysons la situation de cinq acteurs qui, pour une raison ou une autre, seront un sujet tendance pendant le marché d’hiver. Sans aucun doute, nous parlons de stars mondiales qui aimeraient essayer quelque chose de différent de ce qu’elles vivent dans leurs clubs actuels, où leur désenchantement envers l’entité est à l’ordre du jour.

STERLING

Le joueur britannique, l’une des sensations du dernier Championnat d’Europe, ne veut pas être en reste de la Coupe du monde au Qatar et pour cela il a besoin de quelques minutes qu’il n’a pas actuellement dans un Manchester City où les minutes coûtent très cher. L’ailier a été lié à un Barça sans argent, mais aussi à des clubs anglais qui veulent trouver une bonne affaire voulant faire taire les critiques. A 26 ans, le joueur est clair qu’il ne veut pas continuer sous Guardiola une minute de plus.

CITP

Disparu des formations du Real Madrid depuis le 25 septembre dernier, l’homme de Malaga met fin à son contrat à l’été 2022. Le club blanc tentera de le placer sur ce marché d’hiver et évitera de lui payer la moitié de son jeton. Il y avait des prétendants en été comme l’AC Milan ou Séville de son ami Lopetegui. Le joueur doit montrer que l’inactivité n’a pas fait des ravages et qu’il est toujours apte à être décisif dans l’équipe dans laquelle il va.

LUUK DE JONG

Le caprice de Koeman que maintenant Xavi Hernández ne veut même pas dans la peinture. C’est un attaquant rugueux qui ne s’adapte pas à la proposition de jeu que souhaite le Barça et qui sera renvoyé dans l’équipe qui détient ses droits – Séville – où il n’attend pas non plus les minutes avec Rafa Mir et En-Nesiry prenant les minutes. Certaines équipes de la partie inférieure de la première division voudront sûrement reprendre un attaquant qui, dans sa carrière au PSV, a été le meilleur buteur du championnat néerlandais.

POGBA

Le Français dit qu’il ne renouvellera pas pour United et que les Diables rouges ne sont pas une ONG. Ils voudront obtenir de l’argent pour le milieu de terrain capricieux qui, en forme, est l’un des meilleurs au monde. Son agent Mino Raiola est accroupi en attendant qu’il soit libéré de son contrat avec Manchester pour lancer une offre continentale. Le footballeur pourrait partir plus tôt si United trouve un repreneur prêt à le supporter avec tout son talent, mais aussi ses nombreuses excentricités.

CAVANI

L’Uruguayen l’a en chinois avec Cristiano Ronaldo à Manchester United. Il a à peine joué 274 minutes toute la saison avec son club et il y a des équipes de haut niveau qui font confiance à ses capacités. Le Barça, sans aller plus loin, s’est intéressé à son profil pour remplacer Kun Agüero, mais n’oublions pas un Inter Milan qui cherche aussi un but et un Chelsea qui ne regarde pas avec réserve un profil vétéran comme le sien. Cavani termine son contrat l’été prochain et il serait très facile pour un grand homme de sortir.