Cinq actions de croissance surévaluées à éviter maintenant

La saison des résultats du troisième trimestre a été un événement absolu.

Sur les 92 % de S&P 500 entreprises qui ont jusqu’à présent communiqué leurs résultats financiers, environ 81% ont dépassé les estimations de bénéfices et 75% ont dépassé les prévisions de ventes. Le S&P 500 a affiché une croissance moyenne des bénéfices de 39,1 % et une croissance moyenne des ventes de 17,5 %. Pour mettre cela en perspective, il s’agit de la troisième croissance des bénéfices la plus élevée et de la deuxième croissance des ventes depuis 2008.

Pour l’avenir, cependant, la dynamique des bénéfices freine et ralentit pour de nombreuses sociétés du S&P 500. FactSet anticipe une croissance des bénéfices de 20,9% au quatrième trimestre et une croissance des ventes de 12,3%. Une croissance à deux chiffres des bénéfices et des ventes n’est pas à dédaigner, mais avec des comparaisons d’une année sur l’autre de plus en plus difficiles, le marché boursier devient de plus en plus sélectif.

En d’autres termes, tout l’argent qui devrait affluer sur le marché boursier au cours des prochains mois chassera moins d’actions. L’argent intelligent se concentrera principalement sur les entreprises capables de maintenir des bénéfices et des ventes solides dans l’environnement actuel. Les actions avec des révisions positives par les analystes attireront également leur juste part de l’attention des investisseurs.

C’est une recette pour que la crème monte au sommet – tandis que les stocks les plus faibles sont martelés.

J’ai délibérément conçu mon Classeur de portefeuille faire la distinction entre les deux… avant que le reste du monde ne s’en aperçoive.

Ce que je recherche, ce sont des fondamentaux solides : de bonnes marges, une croissance des bénéfices, l’optimisme des analystes. C’est le fondement de mon Système de sélection de titres « Quantum A ». Ces choses peuvent sembler du bon sens, mais beaucoup trop d’investisseurs les négligent. Et je trouve que c’est souvent le cas avec les actions de croissance qui reçoivent plus de battage médiatique qu’elles ne le méritent vraiment.

Bien sûr, nous voulons tous la croissance. Mais souvent, des revenus époustouflants peuvent cacher beaucoup de maux et entraîner beaucoup plus de battage médiatique que ce qui est vraiment justifié. Cela envoie les gens se ruer sur exactement les mauvais noms.

Heureusement, nous pouvons également utiliser mon Système quantique A pour les éviter. Même s’ils avaient fière allure avant.

C’était le cas d’Enron au début des années 2000.

Comment mon système a détecté la plus grande fraude financière de tous les temps

Avant qu’Enron ne devienne l’une des actions les plus tristement célèbres de tous les temps, c’était un excellent jeu de croissance.

Enron était autrefois la septième plus grande entreprise d’Amérique, mais aussi « l’entreprise la plus innovante d’Amérique » dans le magazine Fortune (six années consécutives).

Et à un moment donné, c’était un gros achat clignotant « A » dans mon système. Après avoir recommandé l’action, elle a gagné 36 %.

Puis la cote d’Enron a commencé à s’affaiblir. C’était bien avant que Newsweek ne déclare « Lights out for Enron » en décembre 2001. La corruption en cours chez Enron n’avait pas encore été découverte – mais selon mon système, les fondamentaux ne justifiaient certainement pas le battage médiatique.

Nous avons donc pris nos bénéfices sur Enron en avril. C’était l’un des meilleurs coups de ma carrière, il s’est avéré! D’autres investisseurs, malheureusement, ont été anéantis. Les employés d’Enron ont perdu leur épargne-retraite. Mais nous avons évité le massacre qui a suivi quelques mois plus tard.

Maintenant, Enron est un exemple assez extrême. Alors, soyons clairs : il ne faut pas une fraude financière massive pour effacer des millions de dollars du marché boursier.

Lorsqu’une action entre dans une bulle, même une piqûre beaucoup plus petite le fera.

Dans cet esprit, examinons certaines actions de croissance qui ne valent tout simplement pas votre argent en ce moment.

Aucune liste de valeurs de croissance surévaluées ne serait complète pour le moment sans Amazon (NASDAQ :AMZN). La société a mal tourné lorsqu’elle a publié ses résultats fin octobre, tombant en deçà des estimations de Wall Street pour les ventes et les bénéfices pour le troisième trimestre. Le titre a également souffert cette année et est tombé bien en deçà de la hausse du marché au sens large.

Mais ce n’est pas vraiment surprenant quand on regarde ses performances en termes de bénéfices et de flux de trésorerie. Il suffit de jeter un œil à la carte de rapport d’Amazon de mon Portfolio Grader.

Pas étonnant que les analystes de Wall Street soient pessimistes pour le quatrième trimestre…

Méta-plateformes, anciennement connu sous le nom Facebook (NASDAQ :FB), ne semble pas très bon dans mon système non plus :

La saison des bénéfices n’a pas été trop gentille avec Facebook cette fois-ci, pas plus que la couverture médiatique et les estimations pour le quatrième trimestre, qui sont en baisse par rapport à il y a un an.

Pay Pal (NASDAQ :PYPL) a attiré beaucoup d’attention dans la presse car la société est très populaire pour offrir des services financiers faciles, abordables, sûrs et fiables. PayPal est également un acteur majeur des paiements peer-to-peer via Venmo. Cependant, de nouveaux acteurs peer-to-peer font leur apparition, notamment dans le e-commerce, qui pourraient bientôt perturber l’entreprise.

Et comme vous pouvez le voir, la baisse de la croissance des ventes et des bénéfices et une marge d’exploitation inférieure à la moyenne ne sont pas à la hauteur pour le moment.

L’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, Alibaba (NYSE :BABA) échoue sur les métriques qui rapportent aux actions un Quantum A de ma part. BABA a peut-être organisé récemment un grand événement « Single’s Day » – l’équivalent du Black Friday aux États-Unis – mais ses bénéfices, ses marges et ses flux de trésorerie laissent beaucoup à désirer. Ajoutez à cela un environnement réglementaire incertain en Chine, et les cartes ne s’alignent tout simplement pas pour ce stock pour le moment.

L’industrie du jeu vidéo a été en feu ces dernières années, d’autant plus que les gens ont été forcés à l’intérieur en raison de la pandémie. Le secteur a réussi à maintenir son élan alors que les restrictions liées à la pandémie se relâchent, mais le niveau de croissance antérieur sera difficile à maintenir.

Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI) est un exemple d’action bien connue dans un secteur en vogue qui n’est tout simplement pas à la hauteur du battage médiatique. Le fabricant des jeux vidéo très populaires World of Warcraft et Call of Duty est en baisse cette année.

Il n’est pas étonnant que la croissance des bénéfices et des ventes ait baissé. Le titre a également souffert d’un manque d’intérêt de la part des investisseurs institutionnels, comme en témoigne la note quantitative défaillante de mon Portfolio Grader.

Vous remarquerez que toutes les actions que j’ai nommées évaluent assez bien leur rendement des capitaux propres. Mais comme je l’ai mentionné, un investissement solide est bien plus que cela.

Donc, je cherche ailleurs de bons achats ces jours-ci.

L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, le essai présenté ci-dessous :

Amazon.com, Inc. (AMZN), Alibaba Group Holding Limited (BABA), Meta Platforms, Inc. (FB)

