Cinq adolescentes récupérées et 30 délinquants sexuels arrêtés lors de l’opération des maréchaux de la Nouvelle-Orléans

Un groupe de travail dirigé par les US Marshals a récupéré cinq adolescentes disparues et a abouti à l’arrestation de 30 délinquants sexuels dans la région de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

« L’opération Boo Dat », menée entre la mi-octobre et le 24 décembre, a permis le sauvetage de cinq adolescentes âgées de 14 à 17 ans et l’arrestation de 30, dont 17 accusées d’infractions à l’enregistrement des délinquants sexuels. , ont déclaré les US Marshals dans un communiqué de presse la semaine dernière.

L’opération a été menée en coopération avec le service de police de la Nouvelle-Orléans, le bureau du shérif de la paroisse d’Orléans, le bureau du shérif de la paroisse de Jefferson, la police de l’État de Louisiane et le groupe de travail USMS de la Nouvelle-Orléans.

Parmi les personnes arrêtées figurait un homme recherché pour le viol d’une fillette de 12 ans près de la Nouvelle-Orléans et un autre homme recherché pour l’agression sexuelle d’une fillette de 14 ans en juin au Texas.

L’un des adolescents récupérés était une fille de 16 ans qui s’est enfuie de sa maison de la Nouvelle-Orléans après avoir prétendument volé la voiture d’un parent et une arme de poing. Elle a finalement été retrouvée « vivant avec plusieurs adultes, dont une danseuse de club de strip-tease adulte ».

Deux adolescentes récupérées lors des opérations étaient des sœurs âgées de 15 et 16 ans qui « pourraient être victimes d’activités sexuelles criminelles commises par des adultes », indique le communiqué de presse. Ces filles ont été récupérées dans un appartement de Baton Rouge.

« Au cours de l’opération Boo Dat, plus d’une centaine de contrôles de conformité des délinquants sexuels ont également été tentés ou effectués dans les paroisses d’Orléans et de Jefferson », indique le communiqué de presse. « Les contrôles de conformité des délinquants sexuels exigent que les agents chargés de l’application des lois se rendent à l’adresse de résidence déclarée du délinquant sexuel pour vérifier que la personne vit toujours à l’adresse fournie. Souvent, d’innombrables heures de travail d’enquête de suivi sont nécessaires pendant et après un contrôle de conformité. »