Cinq altcoins redoutables enregistrent des gains de 138% ou plus en une semaine Crypto new media

Cinq crypto-monnaies brûlantes, toutes avec une capitalisation boursière comprise entre 250 et 8 milliards de dollars, ont enregistré des gains en pourcentage à trois chiffres en sept jours.

Le premier est le jeton utilitaire de l’écosystème multichaîne de Bitfrost (BFC). L’altcoin a bondi de 268 % après être passé d’un creux de sept jours de 0,19 $ à un sommet de 0,70 $, selon CoinGecko.

BFC a depuis reculé et se négocie à 0,62 $ au moment de la rédaction.

Un autre altcoin flamboyant ces derniers temps est le jeton de gouvernance du projet d’espace virtuel décentralisé Starlink (STARL). Le jeton a grimpé de 235%, passant d’un minimum de 0,0000085 $ à un maximum de 0,000028 $ en une semaine seulement.

Au moment de la rédaction, STARL se négocie à environ 0,000026 $.

Ensuite, le jeton natif de la plate-forme de contrats intelligents Avalanche (AVAX), qui a augmenté de 177% en sept jours. L’altcoin s’est apprécié de 18,79 $ à 52,15 $ au cours de cette période selon CoinGecko.

AVAX a renoncé à certains des gains et est au moment de la rédaction au prix de 46,30 $.

Le quatrième sur la liste est le jeton natif des objets de collection numériques et du réseau de jeux WAX (WAXP). L’altcoin est passé d’un creux de sept jours de 0,16 $ à un sommet de 0,44 $, marquant une augmentation de 175% en une semaine.

Même après le rallye massif du WAXP, il est encore loin de son sommet historique de 2,77 $.

Le dernier altcoin qui a fait d’énormes gains au cours de la semaine dernière est le jeton natif de la plate-forme financière décentralisée Coin98 (C98). L’actif crypto a déclenché une forte hausse cette semaine, passant d’un creux de 1,42 $ à un nouveau sommet historique de 3,38 $, ce qui représente des gains de 138% en sept jours.

Après avoir atteint son plus haut niveau historique, le C98 a fait une pause et est maintenant évalué à 3,14 $ au moment de la rédaction.

