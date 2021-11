Cinq anciens champions amateurs de MMA au BRAVE CF 55

Conformément à la vision royale de Son Altesse Cheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa pour le sport des arts martiaux mixtes, la BRAVE Combat Federation est reconnue comme l’une des meilleures promotions au monde aujourd’hui en raison de sa liste de talents de classe mondiale. .

L’équipe basée à Bahreïn a recruté plus de 500 athlètes de 70 pays différents et a également joué un rôle déterminant dans la formation de stars locales et locales telles que le champion du monde des super-légers BRAVE CF Eldar Eldarov, Abdisalam « Omok » Kubanychbek et Muhammad « The Punisher. « Mokaev.

En plus de former des combattants du niveau de base, il abrite également les athlètes les meilleurs et les plus brillants du sport, tels que Ali « The King Puncher » Bagautinov, Jose « Shorty » Torres, Elias « Smile » Boudegzdame, Zach « Fun Size » Makovsky et Mohammad Fakhreddine.

De plus, la société promeut un modèle commercial unique qui se concentre davantage sur le développement du sport par continent en créant un écosystème MMA, qui responsabilisera les organes directeurs et aidera les ligues locales et leurs athlètes à acquérir une exposition internationale.

Fidèle à son engagement à développer le sport, BRAVE CF s’est associé à l’IMMAF pour fournir aux fans exceptionnels une plate-forme mondiale pour montrer leurs produits.

Certains des combattants devenus Champions du Monde dans les catégories amateurs tenteront de réaliser leur moment de gloire chez les professionnels à travers le prochain événement de l’organisation, le BRAVE CF 55, prévu ce samedi 6 novembre à Rostov.

Torres, un champion du monde IMMAF en deux divisions, est conçu pour combattre Bagautinov lors du dernier match de demi-finale du tournoi pour le titre mondial des poids mouches BRAVE CF, servant de tête d’affiche de l’affaire.

Pendant ce temps, l’ancien champion du monde des poids moyens de l’IMMAF Gadzhimurad Magomedov de Russie fait ses débuts professionnels contre son compatriote Djabrail Aidamirov.

De plus, l’ancien champion du monde WMMMA Abdulmutalip Gairbekov cherche à remporter sa première victoire sous la bannière BRAVE CF contre Nemat Abdrashitov.