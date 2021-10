Cinq ans après la frénésie de ‘NX’ devenant le commutateur

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Cette semaine marquait cinq ans (oui) depuis que la mystérieuse Nintendo ‘NX’ est devenue la Switch. C’était un gros problème et, au grand soulagement de Nintendo, il a été bien reçu. Soyons honnêtes, la réaction n’allait pas être pire que celle révélée par la Wii U E3, alors que la plupart des questions de suivi étaient « la tablette est-elle donc un module complémentaire pour la Wii? ». Il ne fait aucun doute qu’en tant que dévoilement initial et preuve de concept, la vidéo originale a fait un assez bon travail.

La bande-annonce est devenue un peu emblématique et digne d’un mème. Oui, il y avait des gens photogéniques dans de très belles maisons faisant de leur mieux, des gens jouant avec désinvolture avec des étrangers dans les aéroports, les travaux. Il y avait aussi la célèbre scène de fête sur le toit qui a été parodiée et plaisantée à l’infini. Maintenant, je ne suis pas allé à une fête sur les toits avec une action Switch en cours (nous ne faisons pas beaucoup de fêtes sur les toits en Écosse, pour être honnête), mais j’ai vu des gens jouer à une Switch lors d’un mariage et dans un pub ou deux , donc ça arrive.

En tout cas, ça a amusé les gens sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi un air assez accrocheur – un joli morceau, White Denim; c’est plutôt cool qu’il s’appelle en fait Ha Ha Ha Ha (Ouais).

Au-delà de la distribution photogénique et des scénarios légèrement idiots, il convient de dire que la bande-annonce a également fait un excellent travail de promotion du jeu réel. Le concept avait fait l’objet de nombreuses rumeurs et avait fait l’objet de fuites, mais voir la transition du dock vers le jeu portable et la simple ingéniosité des contrôleurs Joy-Con était toujours un moment d’ampoule qui nous a donné des motifs d’optimisme. N’oublions pas que Nintendo a également intelligemment « révélé » les jeux (bien que Nintendo ne les ait pas officiellement annoncés avant quelques mois), montrant des clips en cours de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (même si nous savions que cela allait arriver ‘NX’), Skyrim, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 et Super Mario Odyssey. C’était parfait pour faire parler les gens.

Le battage médiatique cyclique avant la révélation

En repensant à la façon dont Nintendo a fait le dévoilement en octobre 2016, il est assez amusant de voir à quel point cette période frénétique était similaire aux rumeurs carrément fastidieuses de Switch « Pro », qui semblaient avoir atteint un pic notable dans la saison E3 cette année. Des rumeurs depuis des années, certaines réalisables et d’autres clairement inventées ? Vérifier. Nintendo esquive et évite continuellement de dire quoi que ce soit? Vérifier. Des fans de plus en plus désespérés et impatients bombardant l’entreprise sur les réseaux sociaux ? Oh oui, VÉRIFIEZ.

Le contexte était un peu différent, cependant. D’une part, la Wii U était véritablement condamnée depuis quelques années à ce stade. Il y a souvent des hyperboles à propos des «échecs» dans les jeux, mais même si beaucoup d’entre nous ont un faible pour le système, ce fut vraiment un désastre pour Nintendo. Ses ventes de matériel à vie étaient de 13,56 millions d’unités ; en revanche, le chiffre le plus récent de Switch est de 89,04 millions. Maintenant, cette époque avait également la 3DS, qui a atteint 75,94 millions d’unités au cours de sa durée de vie, donc lorsque vous combinez les deux systèmes de cette génération, il est intéressant de voir à quel point les chiffres sont proches. Bien sûr, le Switch est toujours en marche et, malgré la baisse de la demande, continue de vendre des chiffres solides. En fin de compte, la Switch aura vendu un peu plus que la Wii U et la 3DS réunies, et à part quelques sorties de 3DS en retard au début, Nintendo n’a dû se concentrer que sur une seule gamme de matériel principal, pas deux.

La première mention du ‘NX’ en mars 2015

Ainsi, en 2016, lorsque « NX » était un nom de code et que le concept n’avait pas été révélé, ce fut une période relativement difficile pour l’entreprise. La période précédant la révélation du concept, sans parler de sa sortie, a également été interminablement longue. Sous la pression des investisseurs en raison des malheurs de la Wii U et du fait que la 3DS ne ressemblait en rien au succès monstrueux de la DS, l’ancien président de l’entreprise, Satoru Iwata, a mentionné pour la première fois le « NX » comme une nouvelle « plate-forme de jeu dédiée » en mars. 2015. C’était un coup de départ pour la frénésie en ligne qui suit tout nouveau matériel sortant du siège de Nintendo.

Nintendo n’a presque rien dit pendant plus d’un an, laissant des rumeurs et des fuites (dont une ou deux étaient authentiques) pour combler le vide. Nintendo a finalement confirmé une fenêtre de sortie de mars 2017 – juste avant la fin de son exercice, la même tactique que nous avons vue avec 3DS – mais n’a toujours pas montré le concept. Célèbre, l’E3 2016 n’avait qu’un seul jeu, Breath of the Wild, mais c’était la version Wii U. Nintendo n’allait pas être pressé et Internet est devenu presque insupportable en conséquence. « Où est NX ? » « Qu’est-ce que NX ? » « Est-ce que Nintendo est foutu ? »

Bien sûr, nous avons fait de notre mieux pour couvrir les rumeurs auxquelles nous avions confiance ou que nous pouvions vérifier, et avons traité de nombreuses questions « pourquoi n’avez-vous pas couvert cela ? » courriels pour les rumeurs qui étaient clairement absurdes. Le volume augmentait et le message de Nintendo était simple – « nous n’avons encore rien à partager ».

Nous avons regardé avec tendresse (je suppose) certains de nos éditoriaux juste avant la révélation. Dans celui-ci, nous nous sommes demandé comment Nintendo révélerait le «NX», et bien sûr, la société n’a fait aucune de ces approches. C’est parti pour la bande-annonce virale, en quelque sorte, mais a tweeté quelques heures seulement avant la vidéo. Pas tout à fait une chute furtive, mais pas à un million de kilomètres.

Quelques semaines auparavant, nous avions écrit que NX testait la patience des fans, ce qui signifie qu’il testait également notre patience. Encore une fois, Nintendo n’avait officiellement presque rien dit sur le NX, donc dans le contexte de l’époque, l’atmosphère en ligne était incontrôlable. Vous pensez que le discours ‘Switch Pro’ devient agaçant ? Il n’a rien sur cette période NX tardive.

Une vue parfaite requise (Image : Nintendo)

Tout a fonctionné à la fin

En fin de compte, le teaser initial a été plutôt bien reçu et la machine de relations publiques de Nintendo a pris vie alors qu’elle commençait à révéler plus d’informations sur le système et tout ce que cela impliquerait. Puis, à la mi-janvier 2017, il y a eu une présentation en direct flashy du système et de nombreux jeux ; qui a lancé les précommandes, les avant-premières et un déluge d’informations. Quelques mois plus tard, le système était à l’état sauvage.

Et, finalement, ce fut un succès retentissant pour Nintendo, aidant à le ramener au cœur de la culture populaire et contribuant à des niveaux de profit jamais vus depuis l’ère DS et Wii. Le passage à une stratégie hybride d’ordinateur de poche et de console de salon en un, qui a été conçu et initialement mis en œuvre par Satoru Iwata au début de 2013, a permis à Nintendo de s’épanouir et de regagner sa place à la table du leader dans le secteur du matériel.

C’est aussi le matériel typique de Nintendo, en ce sens que c’est le concept, les opportunités de jeu et la bibliothèque d’exclusivités qui ont accru son succès, laissant Sony et Microsoft se battre pour la puissance graphique et les téraflops. Et, quoi que Nintendo fasse ensuite, l’argent raisonnable sera sur le matériel futur étant similaire – une consommation d’énergie modeste, des capacités graphiques inférieures à celles des autres systèmes, mais des jeux et un « crochet » pour se démarquer. Si vous espérez que Nintendo va produire un appareil de la taille d’une tablette avec le grognement équivalent de la génération actuelle de PS5 et Xbox Series X, vous vous préparez à être déçu.

Cependant, lorsque Nintendo aura du nouveau matériel à partager, il y aura énormément de buzz, de couverture et d’examen minutieux grâce au succès notable de l’entreprise au cours des 4,5 dernières années.

Et dire que tout a commencé avec des acteurs faisant semblant de loucher sur Super Mario Odyssey sur un toit.