Cinq ans de démonétisation: Oppn claque le gouvernement Modi – Priyanka Gandhi à Shashi Tharoor – qui a dit quoi

L’opposition s’en est pris au Centre pour l’état de l’économie et en a imputé la responsabilité à la politique de démonétisation du Centre. L’attaque survient alors que le mouvement de démonétisation du Centre s’achève cinq ans aujourd’hui. La démonétisation des billets de grande valeur a été annoncée par le gouvernement Narendra Modi le 8 novembre 2016.

Condamnant cette décision, la dirigeante du Congrès Priyanka Gandhi Vadra a demandé au gouvernement si la démonétisation réussissait, pourquoi l’argent noir n’était-il pas revenu et pourquoi l’inflation n’était-elle pas contrôlée.

« Si la démonétisation a réussi, alors pourquoi la corruption n’a-t-elle pas pris fin ? Pourquoi l’argent noir n’est-il pas revenu ? Pourquoi l’économie n’est-elle pas devenue sans numéraire ? Pourquoi le terrorisme n’a-t-il pas fait de mal ? Pourquoi l’inflation n’est-elle pas maîtrisée ? #DemonetisationDisaster », a-t-elle écrit sur Twitter.

महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा?#DémonétisationCatastrophe – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 8 novembre 2021

Le chef du Congrès, Shashi Tharoor, s’est adressé à Twitter pour critiquer la décision « mal réfléchie » et « mal appliquée ». « Il y a cinq ans aujourd’hui, une décision impulsivement conçue, mal pensée et mal mise en œuvre a frappé le fond de notre économie. Il est temps d’exiger des comptes. #DemonetisationDisaster », a-t-il écrit.

Il y a cinq ans aujourd’hui, une décision impulsivement conçue, mal pensée et mal mise en œuvre a frappé le fond de notre économie. Il est temps d’exiger des comptes. #DémonétisationDésastre pic.twitter.com/NdGLaJLo7B – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 8 novembre 2021

Dans un autre tweet, il a écrit : « À l’occasion du cinquième anniversaire de la politique la plus stupide, fantasque, mal conçue et mal mise en œuvre jamais conçue par un gouvernement indien depuis l’époque de Mohammad bin Tughlaq, inclinons la tête devant ses victimes. «

À l’occasion du cinquième anniversaire de la politique la plus stupide, fantasque, mal conçue et mal mise en œuvre jamais conçue par un gouvernement indien depuis l’époque de Mohammad bin Tughlaq, inclinons la tête devant ses victimes. #DemonetisationDisaster https://t.co/LufGFZ6g1n – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 8 novembre 2021

La dirigeante de Shiv Sena, Priyanka Chaturvedi, a également blâmé la démonétisation pour la prétendue crise financière dans le pays. « Regret à tous les compatriotes à l’occasion du 6e anniversaire de la démonétisation = récession économique. Félicitations au gouvernement BJP à l’occasion de la Journée Jashn-e-Bahara », a-t-elle écrit dans un tweet en hindi.

Dans un autre tweet, elle a qualifié la décision d’interdiction de note de « butin organisé, pillage légalisé ».

नोटेबंदी = आर्थिकमंदी की ६th सालगिरह पर सभी देशवासियों को खेद भरी संवेदनाएँ। सरकार को जश्न-ए-बहारा दिवस की बधाई। — Priyanka Chaturvedi ???????? (@priyankac19) 8 novembre 2021

Interrogeant cette décision, le secrétaire général du CPI(M), Sitaram Yechury, a affirmé qu’elle avait « décimé le secteur informel ». « L’économie en chute libre, les plus pauvres souffrent. Secteur informel décimé. Aucun argent noir n’a été récupéré, mais les riches sont devenus plus riches. L’argent dans l’économie est le plus élevé de tous les temps ! Ce gouvernement doit assumer la responsabilité de pousser l’Inde vers le bas, juste pour le caprice d’un homme », a-t-il déclaré dans un tweet.

Yechury a également demandé la suppression des droits d’accises sur les produits pétroliers. « Piller le peuple ! Imposer des misères intolérables à des personnes souffrant déjà du double coup dur du Covid et de la récession économique. Supprimer les droits d’accise centraux sur les produits pétroliers », a déclaré Yechury dans un autre tweet.

Le député du Congrès de Trinamool, Derek O’Brien, a cité les tweets du chef du parti Mamata Banerjee critiquant cette décision il y a cinq ans. « Dans la nuit du 8 novembre 2016, quelques heures à peine après l’annonce de la #Demonetisation, seul @MamataOfficial a compris. Cinq tweets appelant à la décision draconienne. (Jetez un œil) », a-t-il écrit.

Dans la nuit du 8 novembre 2016, quelques heures à peine après l’annonce de la #Demonetisation, seul @MamataOfficial a compris. Cinq tweets appelant à la décision draconienne. (Jetez un oeil) #Black_Day_Indian_Economy pic.twitter.com/zpdmkFnZZM — Derek O’Brien | ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 8 novembre 2021

Cinq ans après la démonétisation, les billets de banque en circulation continuent d’augmenter, bien qu’à un rythme plus lent, alors même que les paiements numériques se multiplient, de plus en plus de personnes adoptant des modes de paiement sans numéraire.

Principalement, les billets en circulation ont augmenté au cours du dernier exercice, car de nombreuses personnes ont opté pour la détention préventive d’espèces au milieu de la pandémie de COVID-19, perturbant à des degrés divers la vie normale et les activités économiques.

Les données officielles indiquent une augmentation des paiements numériques via différents modes, notamment les cartes plastiques, les services bancaires en ligne et l’interface de paiement unifiée. L’UPI de la National Payments Corporation of India (NPCI) est en train de devenir un moyen de paiement majeur dans le pays. Tout compte fait, les billets de banque en circulation sont toujours dans la courbe ascendante.

Selon les dernières données de la Banque de réserve, les billets en circulation en termes de valeur sont passés de Rs 17,74 lakh crore le 4 novembre 2016 à Rs 29,17 lakh crore le 29 octobre 2021. Les billets en circulation (NIC) ont augmenté de Rs 2, 28 963 crore le 29 octobre 2021, contre Rs 26,88 lakh crore au 30 octobre 2020.

L’augmentation d’une année sur l’autre au 30 octobre 2020 était de Rs 4,57,059 crore. Les données ont révélé que l’augmentation d’une année sur l’autre de la NIC au 1er novembre 2019 était de 2 84 451 crores de roupies. La valeur et le volume des billets en circulation avaient augmenté de 16,8% et 7,2%, respectivement, en 2020-2021, contre une augmentation de 14,7% et 6,6%, respectivement, enregistrée en 2019-20.

