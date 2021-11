Cinq ans depuis la démonétisation : Cash back en faveur, bat le ratio d’interdiction de pré-note

Le gouvernement a défendu avec ferveur l’interdiction des billets, affirmant qu’il avait mis un frein à un CIC débridé, amélioré la base des contribuables et stimulé une plus grande formalisation de l’économie.

Cinq ans après que le gouvernement a annoncé la démonétisation pour enrayer la menace de l’argent noir, la monnaie en circulation (CIC) a désormais largement dépassé le niveau d’avant la démonétisation, renforçant le doute sur l’efficacité de cette mesure sans précédent.

À Rs 29,45 crore lakh au 29 octobre, le CIC s’élevait à 13,2 % du PIB nominal budgétisé pour l’exercice 22, bien au-dessus du niveau d’avant la démonétisation de 11,7 %.

L’opposition, cependant, a qualifié l’interdiction des billets de mésaventure politique gargantuesque qui n’a fait qu’entacher la croissance économique, fait des millions de chômeurs et a par la suite contribué à une crise de liquidité parmi les sociétés financières non bancaires (NBFC) et les prêteurs d’infrastructure.

Le CIC n’a cessé d’augmenter ces dernières années après un effondrement l’année suivant la démonétisation. Mais sa croissance s’est catapultée en particulier depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé le pays au début de 2020. Les analystes ont attribué la poussée de CIC au cours de l’exercice 21 à une augmentation de la demande de liquidités induite par la pandémie pour les urgences médicales et autres comme les blocages. Bien que le ratio liquidités/PIB ait maintenant diminué d’environ 13,8 % un an auparavant (30 octobre 2020), il est toujours resté à un niveau très élevé.

Après la démonétisation, jusqu’à 99,3% des billets de grande valeur démonétisés sont retournés au système bancaire, a révélé le rapport annuel de la Reserve Bank of India pour 2017-18. Les billets de Rs 500 et Rs 1000 inutiles d’une valeur de Rs 15,31 lakh crore, sur Rs 15,41 lakh crore de ces billets en circulation au 8 novembre 2016, lorsque le gouvernement a annoncé la démonétisation, ont retrouvé le chemin des banques. La révélation avait déclenché une bagarre politique, l’ancien ministre des Finances P Chidambaram déclarant que l’interdiction des billets était un exercice futile et que l’économie avait perdu 1,5 point de pourcentage de croissance, ce qui se traduirait par une perte de Rs 2,25 crore lakh par an. .