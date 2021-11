Cinq ans et demi de prison pour l’homme qui a abusé sexuellement d’une fillette de cinq ans à Ibiza

11/04/2021 à 19:54 CET

La Cour provinciale a condamné Jose Rafael López A. à cinq ans, six mois et un jour de prison pour avoir abusé sexuellement d’une fillette de cinq ans dans un bar de Sant Antoni. Par ailleurs, le condamné s’interdit de s’approcher à moins de 500 mètres du mineur pendant une durée de neuf ans, l’obligation d’indemniser la victime à hauteur de 8.000 euros et doit participer à des programmes d’éducation sexuelle.

A son tour, il se verra infliger la mesure de probation à exécuter après l’accomplissement de la peine de prison pour une durée de sept ans. Vous devrez également payer les frais de procédure.

Il a été considéré comme aggraver l’abus de confiance dont le condamné s’est servi, puisqu’il n’y avait « une précédente relation d’amitié entre lui et le mineur », avec l’assentiment de la réparation des dommages-intérêts. Le condamné a consigné la somme de 6 000 euros à son nom avant le procès oral qui s’est tenu le 6 octobre.

Les événements se sont produits le 27 juillet 2020, entre 18h15 et 19h30, dans un bar à Sant Antoni, lorsque José Rafael López A., majeur et d’origine paraguayenne, accompagnait le mineur de moins de cinq ans aux toilettes. Une fois là-bas, « Il a fermé le loquet et, avec l’intention de satisfaire ses désirs sexuels, profitant de la sécurité et de la tranquillité que l’amitié précédente entre eux avait procurée, l’a déshabillée, l’a assise sur le dessus et, la balançant, a brossé ses parties génitales avec son pénis , du moins à l’extérieur « . À la suite de ces événements, les moins ont souffert de « dilatation vulvaire avec érythème », selon la sentence.

La condamnation indique que le jour des faits, le condamné « avait préalablement ingéré de l’alcool, malgré quoi il a conservé intactes ses facultés intellectuelles et volitives ».

L’accusé restera en prison provisoire jusqu’à la condamnation définitive. Il est entré le 3 août 2020.