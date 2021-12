Cinq ans plus tard, HMD Global a dilapidé la bonne volonté des fans de Nokia

La nostalgie est une chose puissante. Il peut évoquer des émotions, un sentiment de confiance et même de l’empathie.

Peu de marques parviennent à dépasser le consumérisme froid, mais s’il y a un exemple d’une entreprise qui ne se contente pas de la gérer mais y excelle, c’est bien Nokia. La division téléphonique du géant finlandais, à travers ses succès et ses nombreux échecs, a surfé sur une vague de soutien aux consommateurs jusqu’à ce qu’elle soit vendue à Microsoft en 2013. Microsoft, pour sa part, n’a pas tardé à fermer l’entreprise et par début 2016, il avait pratiquement quitté le marché des smartphones.

Lire la suite: Les meilleurs téléphones Nokia disponibles

Entrez HMD Global, un arriviste décousu d’anciens employés de Nokia, dans l’espoir de puiser dans la nostalgie collective de ce qui était pratiquement le premier téléphone portable de tout le monde. Il y a cinq ans, le 1er décembre 2016, HMD a annoncé son intention de relancer la marque Nokia et de devenir un acteur important dans le paysage mondial des smartphones. La société a fait des déclarations audacieuses sur la construction du prochain chapitre de Nokia avec des «téléphones Nokia fiables, magnifiquement conçus et amusants».

Par une froide matinée pluvieuse au MWC 2017 à Barcelone, HMD Global a présenté les quatre premiers téléphones pour déclencher le nouveau Nokia. Avec les Nokia 3310, Nokia 3, Nokia 5 et Nokia 6, la société espérait chevaucher la gamme de téléphones multifonctions et le segment haut de gamme. Les téléphones affichaient un sens finlandais classique du minimalisme associé à Android d’origine et la promesse de mises à jour rapides. Comme on pouvait s’y attendre, les fans l’ont lapé.

Gardez à l’esprit que même pas plus tard qu’en 2017, l’industrie des smartphones était toujours aux prises avec des logiciels surchargés et l’incapacité de fournir des mises à jour en temps opportun. La promesse de mises à jour rapides et d’une expérience utilisateur propre de HMD a été chaleureusement accueillie par les fans et les observateurs de l’industrie.

Avance rapide de cinq ans et le nouveau Nokia s’est avéré être une déception majeure. HMD Global est devenu un autre exemple de promesses excessives et de livraisons insuffisantes. La vague constante de matériel dérivé, la diminution du support logiciel et le manque total de compétitivité dépeint une sombre perspective pour ce qui aurait pu être un retour à la gloire.

Pur, sécurisé et pas si à jour

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Un facteur clé derrière l’enthousiasme initial pour le Nokia ressuscité de HMD Global a été le choix de l’entreprise de rejoindre le programme Android One. Le programme garantissait essentiellement un système d’exploitation propre et sans ballonnements ainsi que des mises à jour logicielles rapides. Pour être juste envers HMD, il a réussi à suivre le rythme des correctifs de sécurité mensuels et des mises à niveau de version pendant un certain temps. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que cette promesse tombe à plat.

HMD s’est classé premier sur notre tracker de mise à jour Android 9 Pie. Mais il a rapidement glissé à la quatrième position sur notre tracker Android 10. Au moment du déploiement d’Android 11, la société occupait la dixième place sur le tracker de mise à jour Android Authority Android 11. En fait, HMD est toujours pousser la mise à jour sur les téléphones au moment de la rédaction de cet article. Pendant ce temps, il n’a pas encore publié de calendrier officiel pour les mises à jour d’Android 12.

Les mises à jour logicielles lentes peuvent être excusées, les mises à jour interrompues ne le peuvent pas.

Ce n’est pas comme si HMD avait la promesse de mise à jour la plus généreuse de l’industrie. On parle d’environ deux ans en moyenne parfaitement de mises à jour de version et trois ans de correctifs de sécurité. Fait intéressant, les problèmes de HMD avec les mises à jour logicielles ont commencé juste au moment où le nombre de modèles a commencé à augmenter. Cela indique un manque de ressources de développement suffisantes.

Les problèmes vont bien au-delà des retards de mise à jour, cependant. Trop souvent, les mises à niveau logicielles publiées par HMD se sont avérées être boguées. Dans le cas du Nokia 8.3, la mise à jour est connue pour avoir paralysé l’application appareil photo et même supprimé toute connectivité réseau pour certains utilisateurs. Pendant ce temps, les utilisateurs de Nokia 5.3 se sont constamment plaints d’un défilement et d’une réactivité médiocres du clavier après la mise à jour d’Android 11.

La confiance ne peut être restaurée que grâce à de meilleures pratiques de développement logiciel et, jusqu’à présent, HMD n’a montré aucune inclination à cet égard. En fait, la situation ne semble qu’empirer – au lieu de mettre à jour le Nokia 9 PureView, la société demande aux utilisateurs d’acheter simplement un nouveau téléphone.

Où sont les fleurons ?

Les milieu de gamme sont peut-être le pain et le beurre de toutes les marques de smartphones, mais les produits phares jouent un rôle important dans l’établissement d’un partage d’esprit. Un smartphone innovant et désirable peut être la poussée marketing exacte dont une nouvelle marque a besoin pour attirer les regards. Malheureusement, il a fallu à HMD jusqu’en 2018 pour introduire un tel téléphone. Une fois de plus, il a choisi de puiser dans le passé historique de Nokia pour s’inspirer et a lancé le Nokia 8 Sirocco.

En 2006, le Nokia 8800 Sirocco était peut-être la quintessence d’un téléphone haut de gamme luxueux. Le nouveau Nokia 8 Sirocco était tout sauf ça. Bien sûr, cela a apporté une qualité de construction haut de gamme et un rapport d’aspect étrange mais unique à la table. Cependant, un téléphone est plus qu’un simple design et il ne pourrait pas être à la hauteur des normes établies par des appareils concurrents comme le Samsung Galaxy S9 Plus ou le LG V30. Les caméras ternes, le mauvais calibrage de l’écran et le manque de haut-parleurs stéréo ou de prise casque, combinés à un prix qui saigne du nez, signifiaient que le téléphone n’avait tout simplement pas attiré l’attention des consommateurs.

Le Nokia 9 PureView était une solution à un problème qui n’existait pas.

Construire un téléphone phare n’est pas facile et vous pourriez attribuer certains des échappés du Nokia 8 Sirocco à des erreurs de débutant. Peut-être que la deuxième fois serait le charme ? Euh… Pas tout à fait. La deuxième tentative de HMD Global de construire un produit phare s’est avérée être un échec encore plus grand et un bel exemple de mordre plus que vous ne pouvez mâcher.

Le Nokia 9 PureView a probablement été conçu dans l’intention de repousser les limites de l’imagerie des smartphones. La société a utilisé la technologie du Lytro Illum, une caméra à champ lumineux, pour fabriquer le smartphone. Le produit phare a utilisé cinq appareils photo différents pour réaliser un seul gadget – la possibilité de réajuster la mise au point après la prise de vue – une fonctionnalité que personne ne recherchait activement. Pire encore, le téléphone n’a pas tout à fait réussi la seule chose qu’il avait promise – une excellente photographie.

Repositionné comme un téléphone en édition limitée, le Nokia 9 PureView ne pouvait pas tenir tête à des alternatives comme le Galaxy S10 et le Huawei P30. De plus, le système de caméra penta gadget signifiait que le téléphone manquait de bases comme un objectif ultra-large ou un téléobjectif. De plus, le téléphone était alimenté par un chipset daté et souffrait d’une terrible optimisation logicielle. Qu’il suffise de dire que cela n’a pas mis le feu au monde.

Se plier à la nostalgie ne suffit pas pour maintenir une entreprise à flot.

Deux ans après le lancement du Nokia 9 Pureview, HMD Global n’a toujours pas proposé d’autre téléphone phare. Au lieu de cela, la société semble redoubler d’efforts pour ressusciter d’anciens téléphones multifonctions ainsi que de nouveaux téléphones multifonctions. Le lancement du Nokia 3310 en hommage à l’héritage de la marque était une touche mignonne. Cependant, si les seuls appareils dignes d’intérêt de votre portefeuille sont encore des téléphones multifonctions, vous avez un problème d’innovation entre les mains. Oui, la société a réussi à expédier près de 11 millions de téléphones multifonctions au premier trimestre 2021, mais créer une entreprise autour d’une catégorie mourante est une course folle.

Le logiciel ne peut pas compenser le matériel terne

Eric Zeman / Autorité Android

Comparés aux téléphones de Xiaomi ou Realme, les produits de HMD Global sont, le plus souvent, nettement plus chers. Cependant, la société a traditionnellement justifié cela en promettant une expérience sans publicité et des mises à jour rapides. Malheureusement, une expérience sans publicité ne suffit plus à excuser la dégradation significative des spécifications et la mauvaise optimisation du logiciel.

Les publicités sont beaucoup plus faciles à digérer lorsque vous obtenez de meilleures fonctionnalités, du matériel et des mises à jour plus rapides à un prix inférieur.

La concurrence a rattrapé les demandes des consommateurs et fait un travail fantastique avec la personnalisation d’Android. Mis à part les préférences personnelles et quelques problèmes avec les bloatwares, presque tous les OEM ont allégé leurs interfaces et amélioré la cadence des mises à jour. Bien sûr, il y a encore des ennuis comme des publicités dans l’interface, mais la situation est beaucoup plus facile à digérer lorsque vous obtenez un téléphone nettement meilleur pour moins cher.

L’accent mis par HMD sur son expérience sans publicité pour donner aux clients ce qu’ils veulent se reflète également dans les chiffres de vente. La société n’a expédié que deux millions de smartphones dans le monde au premier trimestre 2021.

Les développements récents brossent un tableau sombre. Pendant des années, HMD a essayé d’éduquer les utilisateurs sur son schéma de nommage basé sur des décimales alambiquées, ce qui rend le passage récent à une nomenclature générique des séries X, G et C encore plus déprimant. Il est également inquiétant de voir que son produit phare en ce moment est un smartphone robuste d’apparence générique. Allez Nokia, où sont les designs colorés et uniques comme la série Lumia ?

Allez Nokia, où sont les designs colorés et uniques comme la série Lumia ?

Pour une entreprise qui visait à se tailler une part dans le paysage mondial des smartphones, être reléguée à un matériel de niche ou d’entrée de gamme est loin d’être une bonne idée. En tant que fan de longue date de Nokia, il est décourageant de voir HMD Global gaspiller le potentiel et la responsabilité qui accompagnent la gestion d’une marque aussi emblématique.

Construire un téléphone n’est pas facile, mais c’est frustrant de voir l’entreprise faire le strict minimum. D’autant plus qu’il a tous les outils à sa disposition. Ce n’est pas comme si HMD avait une pile logicielle entièrement personnalisée à prendre en charge. Les bases comme les mises à jour logicielles ne devraient pas être si problématiques lorsque vous utilisez Android stock. Et l’incapacité de HMD à fournir des mises à jour pour l’un de ses produits phares montre simplement un mépris désinvolte pour les clients.

Cela a peut-être commencé sur un bon pied, mais cinq ans plus tard, HMD Global est dangereusement proche de la position dans laquelle se trouvait le Nokia d’origine.

commentaires