Cinq ans plus tard, le procès de Nintendo contre le ‘White Cat Project’ est enfin réglé

in

Projet Chat Blanc de Colopl

Dans un nouveau communiqué (japonais), Nintendo a confirmé que son procès pour contrefaçon de brevet intenté contre Colopl et son jeu mobile « White Cat Project » était désormais réglé, Colopl acceptant de payer un montant non divulgué.

Si vous avez besoin d’un rattrapage rapide, l’affaire remonte à septembre 2016. Quelques mois après le lancement de White Cat Project, Nintendo a noté que le jeu avait – de l’avis de la société – enfreint plusieurs de ses brevets technologiques. , et après avoir eu aucune chance via une communication informelle, a finalement déposé une plainte qui a demandé 40 millions de dollars de dommages et intérêts.

À l’époque, Colopl a révélé que Nintendo avait affirmé que cinq droits de brevet technologique avaient été violés dans le jeu, dont un qui était soupçonné d’impliquer la technologie joystick-on-touch panel de la Nintendo DS Wrist Strap. Bizarrement, malgré l’affaire en cours, un jeu de la série s’est révélé destiné à une sortie sur Switch.

Depuis, il y a eu un peu de va-et-vient, principalement parce que Nintendo a demandé plus d’indemnisation en raison du délai sans cesse prolongé de l’affaire, mais les choses sont maintenant terminées. Alors que la déclaration de Nintendo note que les détails les plus fins du règlement ne peuvent pas être partagés “en raison d’obligations de confidentialité”, newsdirectory3 rapporte qu’il implique un paiement de 3,3 milliards de yens (environ 30,2 millions de dollars US).