Cinq appartements à Barcelone idéaux pour les célibataires et les célibataires

Si votre truc est de regarder le match tranquillement sur votre canapé, de prendre quelques verres sur la terrasse ou de faire une partie de billard avec des amis, vous avez besoin d’un appartement à vendre à Barcelone. Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné ces 5 studios/lofts dans différents quartiers de Barcelone. Maintenant, il ne reste plus qu’à choisir le vôtre.

APPARTEMENTS À VENDRE À BARCELONE

Appartement avec terrasse à vendre à Guinardó

Spectaculaire appartement meublé extérieur avec réforme complète. Il dispose de 2 terrasses communautaires, de matériaux de haute qualité et d’une décoration de bon goût. Il est vendu meublé et prêt à emménager.

Plus d’informations et de photos dans l’appartement à vendre à Guinardó, Barcelone.

Appartement avec terrasse à vendre à Sants

Penthouse de 50 m2 à Sants-Montjuic avec une terrasse de 20 m2 surplombant tout Barcelone. L’appartement est entièrement meublé et la cuisine est équipée. Le sol est en parquet et la maison dispose du chauffage et de la climatisation.

Plus d’informations et de photos dans l’appartement à vendre à Sants, Barcelone.

Studio à vendre à Clot

Duplex de 55m2 de style loft au rez-de-chaussée, à côté de l’Avenida Diagonal dans le quartier de Poblenou. La propriété est divisée en 2 étages : en entrant, nous trouvons la cuisine ouverte sur un salon avec vue sur un jardin et au premier étage, une grande chambre avec une salle de bain spacieuse qui reçoit la lumière naturelle d’une grande fenêtre.

Plus d’informations et de photographies en studio à vendre à Clot, Barcelone.

Studio à vendre à La Guineueta

Excellent loft au rez-de-chaussée de 90m2, entièrement rénové. Il dispose de 2 chambres doubles et est distribué dans un spacieux salon-salle à manger ouvert sur la cuisine avec un bar, une salle de bain complète avec douche, une cuisine américaine et équipée d’appareils électroménagers. Il dispose de la climatisation avec pompe à chaleur et comprend une télévision, du parquet et le chauffage. L’appartement est situé à 3 minutes du métro L4.

Plus d’informations et de photographies en studio à vendre à La Guineueta, Barcelone.

Studio à vendre Les Corts

Appartement de 53 m2 (49 m2 utiles) à Las Corts, distribué en une chambre double, salle de bain équipée, cuisine équipée et grand salon. Situé à proximité des zones commerciales de la ville.

Plus d’informations et de photographies en studio à vendre à Les Corts, Barcelone.

