(CNNMexico) – De nombreux Latino-Américains profitent de la semaine de Thanksgiving pour rendre visite à leurs proches aux États-Unis et profiter des offres du célèbre « Black Friday » et du dernier Cyber ​​Monday.

Si vous faites partie de ce groupe, la liste suivante d’applications mobiles vous aidera à tirer le meilleur parti des remises et des offres que les entreprises accorderont aux États-Unis pendant le « Black Friday » et le reste du week-end.

Avertissement: la plupart de ces applications nécessitent l’utilisation de données mobiles ou d’un accès internet pour fonctionner, il vous sera donc nécessaire d’avoir une connexion pour consulter leur contenu.

Le Saint Graal du Black Friday : TGI

Classé comme le numéro d’application par AppAdvice pour les achats du Black Friday, TGI agit comme un concentré de bases de données d’offres des principales chaînes et grands magasins aux États-Unis : Best Buy, Target, Macy, Lowes, Walmart parmi des dizaines d’autres.

L’application contient les données de plus de 10 000 offres et remises, permet de comparer les prix entre les magasins, de créer des listes de courses et a même la possibilité d’informer l’utilisateur en temps réel lorsqu’un produit bénéficie d’une remise ou d’une réduction de prix en plus de celle annoncé.

Combien ça coûte?

L’application est gratuite et disponible pour :

iOS

Android

Et si ce n’était pas le moins cher ? Utilisez ShopSavvy

Avant, il fallait aller dans plusieurs magasins et vérifier lequel de tous les prix était le meilleur. Pendant le « Black Friday », cette possibilité est compliquée ou presque impossible en raison des horaires et du nombre de personnes dans les magasins. Avec ShopSavvy l’utilisateur a la possibilité de scanner le code barre du produit qu’il souhaite acheter et l’application croisera les informations avec la base de données d’autres entreprises, afin de livrer une comparaison de prix. Si vous n’avez pas le temps de vous rendre au magasin ou si vous craignez que quelqu’un d’autre l’achète, l’application offre la possibilité d’acheter le produit immédiatement (tant qu’il est disponible).

Combien ça coûte?

L’application est gratuite et disponible pour :

iOS

Android

Si ce n’est pas avec l’un, c’est avec l’autre : Dealnews

Semblable à TGI Black Friday, Dealnews est un référentiel avec toutes les offres, publicités et promotions des magasins physiques et en ligne. L’application vous permet de connaître les offres, les points de vente et même de créer des alertes spécifiques au cas où un produit que vous recherchez baisse de prix dans un magasin.

Combien ça coûte?

L’application est gratuite et disponible pour :

iOS

Android

Planifiez votre parking : Point Inside

Si plus que de profiter en ligne, vous faites partie de ceux qui achètent dans les magasins physiques Point Inside est le meilleur allié. L’application vous permet de trouver les magasins ou les centres commerciaux les plus proches de votre position avec des réductions, le moyen le plus rapide d’y accéder, comprend des cartes avec les noms et les types de magasins de chaque centre commercial et même dans certains, elle propose des cartes de stationnement à qui vous plan où vous laisserez la voiture.

Combien ça coûte?

L’application est gratuite et disponible pour :

iOS

Android

Évitez les problèmes avec Amazon

La plupart des grandes chaînes de magasins et de magasins, telles que Wal-Mart, disposent d’applications mobiles et de services de commerce électronique. Cependant, aucun d’entre eux ne surpasse Amazon dans les processus de catalogue, de variété et de logistique.

L’application du site de vente en ligne vous offre non seulement l’accès à l’intégralité du catalogue de produits (l’application dispose même d’une section spéciale pour les offres « Black Friday »), mais elle fonctionnera également comme un comparateur de prix ou comme votre dernier Espoir à la maison qui vous ne trouverez pas le produit que vous recherchez dans les magasins physiques, vous pouvez l’acheter et l’avoir à la porte de votre maison ou de votre hôtel en moins de trois jours ouvrables.

Combien ça coûte?

L’application est gratuite et disponible pour :

iOS

Android

