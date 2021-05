Cinq autres entreprises pour fabriquer un médicament “ champignon noir ”

Le ministère de la Santé de l’Union et le département des produits pharmaceutiques ont contacté les cinq fabricants nationaux pour préparer une partie de la production afin que des approvisionnements supplémentaires puissent commencer en juin 2021.

L’incidence des cas de “ champignons noirs ” augmentant à travers le pays et les patients confrontés à une pénurie de médicament Amphotéricine-B utilisé pour traiter la maladie, le gouvernement a déclaré vendredi que la licence avait été accordée à cinq autres fabricants pour la production d’amphotéricine-B, utilisé dans le traitement de l’infection fongique noire.

Ces cinq sociétés sont NATCO Pharmaceuticals, Hyderabad; Alembic Pharmaceuticals, Vadodara; Gufic Biosciences, Gujarat; Emcure Pharmaceuticals, Pune et Lyka, Gujarat. Il existe cinq fabricants existants du médicament dans le pays – Bharat Serums & Vaccines, BDR Pharmaceuticals, Sun Pharma, Cipla et Life Care Innovations. De plus, il y a Mylan Labs, qui importe uniquement ce médicament. La capacité de production de ces entreprises était extrêmement limitée en avril 2021 mais est en cours de montée en puissance.

Le ministère de la Santé de l’Union et le département des produits pharmaceutiques ont contacté les cinq fabricants nationaux pour préparer une partie de la production afin que des approvisionnements supplémentaires puissent commencer en juin 2021. Le gouvernement a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter l’offre et la disponibilité du médicament alors que plusieurs États et les territoires de l’union ont signalé une augmentation du nombre de patients souffrant de complications de Covid sous forme de mucormycose et une pénurie signalée du médicament antifongique Amphotéricine-B.

Ces fabricants nationaux produiront cumulativement 1 63 752 flacons d’amphotéricine-B en mai 2021. Ce volume passera à 2,55 114 flacons en juin 2021. Environ 3,63 000 flacons de ce médicament antifongique seront importés en Mai 2021. Cela porterait la disponibilité totale à 5 26 752 flacons.

3,15 000 flacons supplémentaires seront importés en juin 2021. Parallèlement à l’approvisionnement national, la disponibilité nationale d’amphotéricine-B sera portée à 5 70 114 flacons en juin 2021. Cumulativement, ces sociétés commenceront à produire 1,11 000 flacons d’amphotéricine -B par mois à partir de juillet 2021.

