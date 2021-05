Cinq autres membres du personnel des moteurs de Merc quittent le navire pour Red Bull

Red Bull a recruté cinq autres membres parmi le personnel des moteurs Mercedes, vainqueur du championnat, rejoignant Ben Hodgkinson dans la nouvelle division Red Bull Powertrains.

À la suite de l’annonce par Honda de son abandon de la Formule 1 à la fin de cette saison, Red Bull a mis en place une nouvelle société qui exploiterait les moteurs Honda comme les leurs.

Puis vint le travail de dotation en personnel de la division Red Bull Powertrains.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a clairement indiqué qu’il ne voulait que les «meilleurs» talents pour la nouvelle division et a rapidement annoncé le directeur technique de Mercedes, Hodgkinson, en tant que nouveau directeur technique.

Hodgkinson est actuellement en congé de jardinage qui pourrait durer jusqu’à la fin de 2022.

Avec des rumeurs selon lesquelles Hodgkinson aurait parlé avec ses collègues Mercedes de la nouvelle entreprise, il n’est pas surprenant que Red Bull ait maintenant confirmé que cinq autres membres du personnel de Mercedes se rendaient à Milton Keynes.

Les nominations à la haute direction comprennent:

Directeur de la production PU – Steve Blewett, ancien responsable de la fabrication chez Mercedes Benz HPE

Head of Powertrains Electronics and ERS – Omid Mostaghimi, ancien chef d’équipe F1 Electronics chez Mercedes AMG HPP

Responsable de la conception mécanique ERS – Pip Clode, ancien chef d’équipe – F1 Power Unit Concept chez Mercedes AMG HPP

Responsable PU Design ICE – Anton Mayo, ancien ingénieur chez Mercedes AMG HPP

Group Leader ICE Operations – Steve Brodie, ancien responsable de l’inspection au sol et finale de la F1 chez Mercedes AMG HPP

Red Bull Powertrains accueillera également un nouveau responsable du développement mécanique, bien que le nom de cette personne n’ait pas encore été annoncé.

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull et PDG des groupes motopropulseurs, a déclaré: «La mission de Red Bull d’intégrer tous les aspects de ses opérations de Formule 1 en interne via Red Bull Powertrains est une entreprise extrêmement passionnante mais aussi extrêmement exigeante, et nous savons que le succès ne sera que être atteint en faisant appel aux meilleurs et aux plus brillants talents, en leur fournissant les bons outils et en créant le bon environnement dans lequel ils peuvent s’épanouir.

«Les nominations des équipes de direction clés d’aujourd’hui démontrent notre ferme engagement envers ces objectifs et nous tirons certainement avantage du fait que notre campus est situé au Royaume-Uni, où nous avons accès à une énorme richesse de talents en ingénierie.

«En collaboration avec notre nouveau directeur technique, Ben Hodgkinson, et aux côtés du personnel clé retenu par Honda Racing Development, chacun des cadres supérieurs annoncés aujourd’hui apporte une richesse d’expérience, d’expertise et d’innovation au programme Red Bull Powertrains et nous fournit le plus fort possible. plate-forme technique pour l’avenir. »

