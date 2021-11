Cinq Carry Heroes en 7.30e que vous devriez choisir

Voyons quelles sont les meilleures portées à choisir dans le patch 7.30e.

Même si certaines personnes pensent que nous aurons un nouveau patch à l’avenir, il est temps de vérifier quels sont les meilleurs carry en 7.30e. Nous avons déjà couvert certains des meilleurs héros que vous pouvez choisir pour gagner le MMR, alors assurez-vous de consulter cet article. Cela étant dit, cet article se concentrera sur les carrys, car la plupart des joueurs de Dota 2 aiment choisir ce genre de héros. Sans plus tarder, voici quelques héros de transport qui vous aideront probablement à obtenir le MMR que vous souhaitez.

Druide solitaire

Lone Druid est l’un des héros du jeu que beaucoup de gens oublient jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Bien qu’il ne soit pas le porteur le plus fort du patch actuel, LD a toujours le potentiel pour mener son équipe à la victoire. Que vous décidiez de vous concentrer sur l’obtention d’objets pour l’ours ou que vous préfériez un type de construction différent, Lone Druid est certainement l’une des options que vous devriez prendre en considération.

Il convient de souligner que LD ne se joue pas toujours comme un carry. En fait, beaucoup de gens préfèrent mettre le héros dans la voie médiane ou même en tant que offlaner. Même s’il ira probablement bien dans ces positions (selon les héros de l’ennemi), il brille le plus lorsqu’il a l’opportunité de cultiver. C’est pourquoi certaines personnes décident souvent d’acheter une main de Midas.

Roi des spectres

Le deuxième héros est l’une des options incontournables pour certaines des meilleures équipes professionnelles Dota 2, telles que Alliance. Wraith King est un héros de force capable d’infliger de sérieux dégâts tant qu’il obtient les bons objets. Bien qu’il ne soit pas le fermier le plus rapide de Dota 2, les récents changements apportés à ses compétences ont fait de Wraith King une option viable. Puisqu’il est un héros de Force, il est tanky et évolue très bien en fin de partie. N’oublions pas non plus son ultime, qui lui permet d’avoir une seconde vie. Cela peut ne pas sembler impressionnant pour les joueurs inexpérimentés de Dota 2, mais la réincarnation joue un rôle crucial dans les PUB de haut niveau et les jeux professionnels.

Semblable à Lone Druid, Wraith King est l’un des héros de Dota 2 qui peut pousser des tours avec peu ou pas d’effort. C’est pourquoi il fait souvent partie des soi-disant « départs », bien qu’il ne soit pas un héros à distance.

Huskar

Tous ceux qui jouent régulièrement dans des pubs savent que Huskar est l’un des héros les plus ennuyeux des jeux. Même s’il est principalement joué en tant que mid laner, certaines personnes préfèrent aller sur la voie sûre et cultiver plus rapidement. C’est pourquoi nous avons décidé de l’inclure dans cette liste de héros.

Huskar est l’un des rares héros du jeu capable de gagner le jeu par lui-même. Bien qu’il ne soit pas le monstre le plus puissant en fin de partie, il brille en milieu de partie, surtout s’il obtient une égide. Huskar peut facilement dominer sa voie contre la plupart des héros ennemis et, grâce à son ultime, il peut abattre tous les héros principaux en quelques secondes.

Cependant, étant donné que Huskar compte sur de faibles PV pour faire des dégâts, il n’est pas si facile à jouer. C’est pourquoi la plupart des personnes qui spamment le héros ont beaucoup d’expérience et savent comment utiliser son potentiel.

Méduse

Medusa a toujours été l’un des héros les plus forts de Dota 2 lorsqu’il s’agit de réaliser un jeu. Le héros a toujours été synonyme de carry en fin de partie en raison de son incroyable durabilité et de ses capacités de dégâts. Bien qu’elle ne soit pas si forte au début, Medusa s’adapte très bien aux objets, ce qui en fait l’un des meilleurs monstres de fin de partie.

Bien qu’elle puisse infliger beaucoup de dégâts, Medusa n’est pas un héros que vous pouvez choisir tout de suite. Il existe de nombreux autres héros qui peuvent faire de sa vie un enfer, comme Anti-Mage et Slark, par exemple. Tout ce qui peut potentiellement brûler du mana ou voler des statistiques est dangereux pour Dusa car elle compte sur sa durabilité.

L’un des principaux avantages de choisir ce héros est le fait que vous pouvez cultiver rapidement. Si votre équipe empile les camps neutres, vous pouvez cultiver jusqu’à deux fois plus vite que l’ennemi. Cela vous permettra d’acheter des objets en milieu de partie et de participer à des combats d’équipe.

Ursa

S’il est vrai que seules quelques équipes professionnelles choisissent Ursa, elle continue d’être l’un des héros les plus dominants dans les pubs. Elle n’est certainement pas la fermière la plus rapide du monde, mais elle se rattrape en infligeant des dégâts insensés à une seule cible. C’est l’une des raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent Ursa pour contrer d’autres transporteurs de premier plan, dont Wraith King.

Afin d’utiliser tout le potentiel du héros, vous devez essayer de bien démarrer le jeu. En plus d’obtenir quelques kills pendant la phase de laning, il est conseillé de tuer Roshan aussi vite que possible. Cela vous permettra d’avoir une égide et d’acquérir beaucoup d’expérience dès le début. Une fois que vous avez acheté un Blink Dagger ou une Shadow Blade, vous pouvez commencer à errer et à tuer les héros ennemis.

Même si Ursa est forte, elle a aussi beaucoup de compteurs importants. Chaque héros qui peut la kiter est pénible à gérer. C’est pourquoi de nombreux joueurs Ursa décident d’acheter une barre Black King dès que possible.

