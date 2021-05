Cinq cartons rouges dans le match entre Monaco et Lyon

05/03/2021 à 01:12 CEST

Efe

Le match entre Monaco et Lyon a joué au stade Luis II et qui les visiteurs ont gagné (2-3), terminé avec cinq cartons rouges, un dans la dernière ligne droite du match et quatre après la fin après une bagarre entre les membres des deux équipes.

L’arbitre Clement Turpin, qui a expulsé le Lyonnais Maxence Caqueret à la 70e minute pour un double carton jaune, a fini par montrer des cartons rouges à Pietro Pellegri et Willem Geubbels de Monaco et à Mattia De Sciglio et Marcelo de l’équipe visiteuse.

Ils ont terminé au chaud au Monaco Lyon … pic.twitter.com/u4LTI275Kx – Commandant rojillo (@Comanrojillo) 2 mai 2021

Une fois la fin de l’affrontement signalée, la situation s’est enchevêtrée entre les composantes des deux équipes qui se sont affrontées sur le terrain de jeu. La tension a envahi les joueurs et certains membres du staff technique ont dû intervenir pour calmer la situation.

En fin de compte, l’arbitre Turpin a choisi de montrer quatre cartons rouges, deux pour chaque équipe.

C’était un match clé pour Monaco, qui a perdu 2-3 et a chuté de la candidature à la direction de la Ligue 1 à laquelle aspirent Lille et le Paris Saint Germain, à trois matches de la fin.