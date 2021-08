Cinq chambres : 7 raisons de regarder la série dramatique Peacock

Cinq chambres montrent des problèmes très liés

Je pense que la plupart d’entre nous conviendront qu’il existe plusieurs types différents de montres de confort, et Five Bedrooms, bien qu’il s’agisse d’un spectacle très chaleureux, drôle et invitant, sera certainement l’un des “regarder les gens faire face à des choses pires que moi” variété. Mais! N’oubliez pas qu’il s’agit d’une comédie dramatique, il y a donc très peu de manigances de niveau feuilleton pour Ainsley, Ben, Harry, Liz et Heather.

Au lieu de cela, leurs problèmes de vie sont en grande partie des choses que de nombreux téléspectateurs auront vécues, ou vu leurs amis et leur famille traverser. Sur Five Bedrooms, nous avons des divorces, des enfants adultes oisifs, de graves problèmes financiers, une perte d’emploi, une histoire de coming out, un cancer, un amour non partagé, des difficultés à faire face à des colocataires et bien plus encore. Même si j’espère certainement que personne qui se connecte à la série ne traverse toutes ces choses en même temps, les problèmes des personnages permettent au public de s’identifier facilement à eux et de les aider à réussir à chaque fois.