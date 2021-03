Cinq choses à prendre en compte dans le Gammy avec plus de «  girl power  »

Les femmes dominent la scène

Beyoncé mène la course avec neuf nominations, bien qu’elle n’ait pas sorti d’album l’année dernière, suivie de Taylor Swift et Dua Lipa qui concourent dans six catégories chacune.

De plus, la chanteuse de blues / rock Brittany Howard – mieux connue comme la voix principale du groupe Alabama Shakes – est en compétition dans cinq catégories après avoir sorti son premier album solo à succès ‘Jaime’.

Et pour la première fois, la catégorie Best Rock Performance comprend uniquement des femmes solistes ou des performances dirigées par des femmes: Fiona Apple, Phoebe Bridgers, le groupe des sœurs Haim Howard, Grace Potter et Big Thief.

Taylor Swift participe à six catégories.

(© Getty Images 1201583615)



Les femmes dominent également la catégorie du meilleur album country, tandis que la rappeuse Meghan Thee Stallion devrait faire sensation: elle est nominée dans quatre catégories, dont celle du meilleur nouvel artiste, où six des huit prétendants sont des femmes.

Mea culpa pour Beyoncé?

Avec ses 79 nominations au total, Beyoncé est l’artiste féminine la plus concurrente de l’histoire des Grammy Awards. Elle est à égalité avec Paul McCartney et n’a qu’une seule nomination en moins de son mari, Jay-Z, et Quincy Jones, qui détiennent le record avec 80 chacun.

Mais le chanteur de 39 ans – dont l’art, le message, les innovations commerciales et la présence dans la culture pop ont marqué de manière indélébile l’industrie – a perdu à plusieurs reprises dans les meilleures catégories.