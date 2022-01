Cinq choses à savoir avant d’investir dans les crypto-monnaies

Le gouvernement indien travaille sur un projet de loi financière pour réglementer les monnaies virtuelles, ce qui pourrait clarifier le fonctionnement du marché de la cryptographie dans le pays à l’avenir.

Les crypto-monnaies sont des actifs virtuels, des systèmes de paiement et, dans quelques rares cas, une monnaie légale également. Ils sont en constante évolution et de nouveaux cas d’utilisation sont régulièrement inventés. Ils sont décentralisés et ne sont donc contrôlés par aucune autorité ni réglementés par aucune entité gouvernementale. Les crypto-monnaies forment l’une des classes d’actifs les plus volatiles, et plusieurs de ses aspects sont imprégnés d’obscurcissement. En Inde, l’intérêt pour la crypto a atteint de nouveaux sommets cette année avec de nombreuses start-ups et échanges de crypto qui ont fait une incursion dans l’espace.

On peut acheter des devises numériques via des échanges cryptographiques spécifiques en Inde, car les maisons de courtage traditionnelles n’ont pas encore démarré cette installation en raison d’un manque de réglementation. Vous pouvez vous inscrire à ces échanges, compléter votre KYC et commencer à échanger des jetons.

Il existe actuellement plus de 10 000 crypto-monnaies disponibles dans le monde. Certaines des monnaies numériques les plus connues sont Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin, Tron et Ripple, entre autres. Bitcoin est la première et la plus grande pièce virtuelle qui contrôle plus de 40% de la valeur marchande totale de toutes les crypto-monnaies réunies.

Compte tenu de la remontée exponentielle massive de leurs prix au cours des dernières années, les jeunes en particulier sont attirés par cette nouvelle avenue d’investissement. Cependant, beaucoup viennent simplement en anticipant de gros rendements en peu de temps sans savoir comment fonctionnent les crypto-monnaies et quels sont les risques.

Voici les cinq choses que vous devez savoir avant de placer votre argent dans des crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies sont décentralisées et non réglementées

Les crypto-monnaies sont des réseaux décentralisés basés sur la technologie blockchain. La blockchain est une méthode d’organisation qui garantit l’intégrité des données transactionnelles. Cela signifie essentiellement que « crypto » est une forme d’actif numérique basé sur un réseau réparti sur un grand nombre d’ordinateurs à travers le monde. En raison de leur nature décentralisée, ils échappent au contrôle des gouvernements et de toute autre autorité.

Actuellement, plusieurs gouvernements et banques centrales discutent de la manière de réguler les crypto-monnaies tout en leur permettant d’exister pour le commerce, l’investissement ou l’innovation technologique. Il convient de noter que seuls quelques pays ont interdit les crypto-monnaies, ce qui signifie que le monde réalise rapidement que les crypto-monnaies peuvent être la nouvelle norme à laquelle nous devons nous adapter. Il existe de nombreuses crypto-monnaies disponibles sur le marché. Avant d’y investir, il serait sage de faire des recherches approfondies et de comprendre les risques encourus.

Volatilité excessive

Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils. Ils sont négociés 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier, souvent par des investisseurs anonymes qui peuvent manipuler le marché en raison de l’absence de réglementation. Il y a un manque d’informations sur ce qui détermine les prix de toute façon. Souvent, l’odeur d’une action réglementaire dans n’importe quel pays peut faire baisser les prix. De même, la spéculation peut faire monter les prix. La volatilité de la crypto éclipse celle des marchés boursiers. Un krach de 10 % d’un indice boursier choquera les marchés. Mais les mouvements de 10% sont une occurrence presque quotidienne sur les échanges cryptographiques.

Par exemple, Bitcoin – la première crypto-monnaie et la plus grande actuellement en valeur – a connu une course en montagnes russes ces dernières années. À la mi-décembre 2017, le prix d’un Bitcoin a atteint un sommet de 19 650 $ et a presque diminué de moitié le mois suivant. Alors que la pandémie a frappé le marché mondial en 2020, le Bitcoin est tombé à 5 000 $ en mars et a grimpé à plus de 61 000 $ en mars 2021. Il a ensuite été réduit de moitié en juillet à 31 000 $ avant de grimper à 49 000 $ le mois suivant, puis a bondi à 65 000 $ en novembre ce an. Actuellement, il se négocie en dessous de 50 000 $. Si vous n’êtes pas à l’aise avec une volatilité extrême, évitez les crypto-monnaies. Cependant, si vous investissez toujours dans la cryptographie, limitez votre exposition et n’achetez que des pièces de qualité.

Spéculatif dans la nature

Étant donné que les crypto-monnaies sont encore à un stade évolutif, plusieurs experts financiers pensent qu’elles s’avéreront être une mode de courte durée. Cependant, une autre section d’experts financiers estime que les crypto-monnaies peuvent perturber le système financier actuel et apporter tout un nouveau système de transaction. Il est probable que la majorité des crypto-monnaies ne survivront pas, et une poignée des meilleures survivront. Il y a un manque de clarté sur divers faits concernant les crypto-monnaies, surtout sur leur utilité. Certains le traitent comme une monnaie, certains l’utilisent pour des paiements, d’autres pour participer à des communautés, et la plupart comme un investissement dont le prix est déterminé par la spéculation. Les crypto-monnaies ne sont pas adossées à un actif sous-jacent. Par exemple, le cours d’une action est déterminé par la performance de son entreprise. Les prix des crypto-monnaies ne sont déterminés que par la spéculation. Par conséquent, les crypto-monnaies sont dans une bulle prolongée.

Exposé aux cyberattaques

Bien que basées sur la technologie blockchain hautement sécurisée, les crypto-monnaies peuvent potentiellement être menacées par les menaces d’infosécurité. Les différentes parties de son écosystème, comme les bourses qui vous permettent d’échanger des crypto-monnaies ou des portefeuilles numériques, peuvent ne pas être complètement à l’abri des cyber-pirates. Par exemple, dans le cas de Bitcoin, de nombreux échanges en ligne ont été infiltrés par le piratage et le vol de pièces valant des millions de dollars.

Les gains des crypto-monnaies sont taxés

Il n’y a pas de directives définies pour la taxation des crypto-monnaies en Inde. Bien que ces monnaies virtuelles en ligne ne soient toujours pas réglementées, les gains qui en découlent sont soumis à l’impôt sur les plus-values ​​conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu d’une manière similaire à l’or. Vos gains pourraient être classés comme à court ou à long terme compte tenu de la durée de votre détention. Les détails sont remplis soit dans le revenu d’entreprise, soit dans d’autres revenus dans vos déclarations.

Le gouvernement indien travaille sur un projet de loi financière pour réglementer les monnaies virtuelles, ce qui pourrait clarifier le fonctionnement du marché de la cryptographie dans le pays à l’avenir. Ainsi, les investisseurs potentiels devraient prendre conseil auprès d’experts avant d’investir dans les crypto-monnaies. Il peut être conseillé de prendre une exposition soigneusement calibrée en fonction de vos objectifs de richesse, de votre tolérance au risque et de vos attentes en matière de rendement.

(L’auteur est PDG, BANKBAZAAR)

