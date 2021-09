Cinq choses que j’aime à propos de l’ASUS Zenfone 8 – et une chose que je n’aime pas

Entre le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Find X3 Pro et le OnePlus 9 Pro, j’ai utilisé les meilleurs téléphones Android de 2021. Cela a été une année exceptionnelle pour la technologie en général ; J’ai déjà utilisé plus de 50 téléphones et j’ai hâte de passer au Galaxy Z Fold 3 sous peu et au Pixel 6 Pro plus tard dans l’année.

Mais il y a un appareil en particulier qui s’est démarqué : le ASUS Zenfone 8. Au départ, rien ne suggère que le Zenfone 8 soit différent des autres produits phares de valeur ; il est alimenté par le chipset Snapdragon 888, dispose d’un panneau AMOLED 120 Hz et l’appareil photo est assez décent. Au contraire, sa disponibilité limitée signifie qu’il est passé largement sous le radar après le dévoilement mondial il y a quelques mois.

Mais ce que le Zenfone 8 a tout à fait raison, c’est la taille ; avec des téléphones de plus en plus grands et lourds, les appareils compacts ont été laissés pour compte. Le Pixel 4a est le seul autre téléphone que j’ai utilisé récemment qui soit utilisable à une main, et autant que j’aime l’appareil, il n’a pas le même calibre de matériel que le Zenfone 8. Avec le téléphone maintenant disponible en aux États-Unis et qui devrait faire ses débuts en Inde dans les semaines à venir, voici ce que j’aime du Zenfone 8 et ce qu’ASUS doit corriger.

Le Zenfone 8 est un téléphone compact bien fait

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le dernier téléphone compact que j’ai utilisé et doté d’un matériel haut de gamme était le Galaxy S10e. J’ai beaucoup aimé utiliser ce téléphone, mais Samsung n’a pas lancé de suivi de l’appareil avec la série Galaxy S20. Le Pixel 4a s’en est approché l’année dernière, et même s’il était idéal pour la plupart des tâches quotidiennes, il n’était pas idéal pour les jeux.

En 2021, le Zenfone 8 est l’option par défaut si vous recherchez un téléphone compact. Ce n’est pas aussi petit que le Galaxy S10e ; vous obtenez un écran de 5,9 pouces légèrement plus grand que le panneau de 5,8 pouces du S10e, mais l’inconvénient est qu’il mesure 5,8 mm de plus. La batterie plus grande de 4000 mAh signifie qu’elle est également plus volumineuse, atteignant 8,9 mm (contre 7,9 mm sur le S10e).

Cela dit, le Zenfone 8 est considérablement plus compact que tout autre téléphone que j’ai utilisé cette année. La petite taille combinée à la conception relativement légère (le téléphone pèse 169 g) rend le Zenfone 8 idéal pour une utilisation à une main. Les fabricants se concentrant plutôt sur l’offre d’un mode à une main sur des téléphones de plus en plus grands, je suis heureux qu’il existe au moins un appareil compact disponible dans la catégorie phare de la valeur.

Le Zenfone 8 a des performances de classe phare

Source : Alex Dobie / Android Central

Ce qui rend le Zenfone 8 particulièrement génial, c’est le matériel proposé. Il est alimenté par le même chipset Snapdragon 888 que les autres produits phares, notamment la série Galaxy S21, le Xiaomi Mi 11 et le OnePlus 9.

Le panneau lui-même est comparable à celui du OnePlus 9 ; l’écran AMOLED a des couleurs vives et va jusqu’à 800 nits pour les vidéos, il y a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et vous avez la possibilité d’ajuster la balance des couleurs à vos goûts. ASUS offre beaucoup de personnalisation dans ce domaine, et le téléphone en général ne manque aucune fonctionnalité. Il existe une connectivité Wi-Fi 6E ainsi que Bluetooth 5.2, NFC, le codec audio AptX Adaptive, un capteur d’empreintes digitales à l’écran qui fonctionne de manière fiable et une batterie qui dure toute la journée avec une charge rapide de 30 W.

Il n’y a pas eu beaucoup de téléphones compacts avec du matériel haut de gamme ; Sony est le seul fabricant à avoir constamment déployé des téléphones plus petits avec le même calibre de matériel que ses produits phares, et c’est excitant de voir ASUS commencer à faire de même avec le Zenfone 8.

Le Zenfone 8 prend de superbes photos

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

En ce qui concerne les caméras, ASUS n’a pas trop changé la formule par rapport à l’année dernière, avec le Zenfone 8 doté du même objectif principal de 64 MP que son prédécesseur. Cela dit, ASUS a révisé ses algorithmes de réglage de l’appareil photo et, par conséquent, le Zenfone 8 prend de bien meilleures photos. Il y a aussi un objectif grand angle secondaire de 12MP à l’arrière qui fait un travail assez décent à lui seul.



Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

OnePlus 9 à gauche, Zenfone 8 à droite



Source : Harish Jonnalagadda / Android Central



Source : Harish Jonnalagadda / Android Central



Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le Zenfone 8 parvient à prendre des photos éclatantes dans à peu près n’importe quel scénario d’éclairage, offrant des photos avec des couleurs précises, des niveaux de contraste riches et un bruit minimal. Il résiste également particulièrement bien dans des conditions de faible luminosité, ASUS ayant réalisé des gains tangibles ici au cours des deux dernières années.

Le Zenfone 8 a un logiciel propre

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Un autre point en faveur du Zenfone 8 est le logiciel. ASUS a fait beaucoup de progrès dans ce domaine au cours des trois dernières années, et le résultat est que ZenUI offre une interface épurée qui ne contient aucun bloatware. L’interface elle-même ressemble à ce que vous trouverez sur les téléphones Android One, mais cela ne signifie pas que vous manquez de personnalisation – vous trouverez toujours de nombreuses fonctionnalités uniques ici, ce qui fait de ZenUI un plaisir à utiliser.

Il existe un mode de jeu personnalisable qui vous permet de désactiver les notifications et les appels entrants lorsque vous jouez à un jeu, vous trouverez les messages Android en standard (avec la possibilité d’installer le numéroteur téléphonique de Google), et il y a une personnalisation étendue sur le côté conception des choses, y compris la modification des couleurs d’accentuation, des icônes et des polices.

Le logiciel propre donne à ASUS un avantage certain dans cette catégorie. Samsung continue de diffuser des publicités sur ses produits phares, et bien que le fabricant ait déclaré qu’il limiterait le faire dans One UI 4.0, il n’a pas garanti de se débarrasser complètement des publicités. Avec OnePlus utilisant désormais ColorOS comme base et OxygenOS 12 pour une refonte de l’interface utilisateur, il existe peu d’alternatives si vous recherchez un skin Android “vanille” qui s’efface. Heureusement, ZenUI est l’une de ces options, et si vous voulez une interface minimaliste sans aucun bloatware, vous adorerez ce que le Zenfone 8 a à offrir.

Le Zenfone 8 est une vraie aubaine

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Au prix de 699 $, le Zenfone 8 se compare au OnePlus 9 et au Galaxy S21. Vous obtenez le même calibre de matériel ici, et avec le logiciel et la conception propres destinés à une utilisation à une main, le Zenfone 8 s’adresse à un sous-ensemble du public qui veut un téléphone plus petit.

Ce qui n’est pas génial : les mises à jour logicielles à long terme

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Le seul domaine où le Zenfone 8 ne tient pas vraiment le coup est la longévité des mises à jour. Comme la plupart des téléphones économiques et de milieu de gamme, le Zenfone 8 bénéficiera de deux mises à jour de plate-forme et de trois ans de correctifs de sécurité. Avec Google, Samsung, OnePlus et OPPO proposant trois mises à jour de version en standard pour leurs téléphones de cette catégorie, le Zenfone 8 est en retrait. Ensuite, il y a le fait qu’ASUS a été particulièrement lent à fournir des mises à jour de plate-forme, la version stable d’Android 11 n’atteignant le Zenfone 7 qu’en 2021.

À son crédit, ASUS fait un bien meilleur travail en fournissant des mises à jour logicielles cohérentes. Au cours des deux mois où j’ai utilisé le Zenfone 8, j’ai reçu trois mises à jour avec des correctifs de stabilité et des ajustements de l’appareil photo, et bien que ce soit un pas dans la bonne direction, ASUS doit égaler ses concurrents en termes de mises à jour à long terme.

Dans l’ensemble, le Zenfone 8 a tout à fait raison et est l’un des produits phares les plus économiques de 2021. Le facteur de forme est idéal pour une utilisation à une main, le matériel est de premier ordre, vous obtenez un logiciel propre qui n’a pas de bloatware, et les caméras tiennent leur place dans cette catégorie. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus que cela, et si vous en avez assez d’utiliser des téléphones de grande taille et que vous avez besoin de quelque chose de plus facile à utiliser, le Zenfone 8 est le choix évident.

Fusée de poche

ASUS Zenfone 8

Cette petite centrale a tout pour plaire

Le Zenfone 8 combine un écran AMOLED de 5,9 pouces à 120 Hz avec le dernier matériel interne, d’excellents appareils photo, un logiciel propre et une autonomie d’une journée. Il ne manque pas l’essentiel, et lorsque vous tenez compte du facteur de forme, vous obtenez un package global axé sur la valeur qui se démarque des meilleurs de ce segment.

