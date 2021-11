Cinq choses que nous avons apprises du Global Top Round Singapore 2021

Global Top Round (GTR) a récemment organisé sa conférence 2021 sur les accélérateurs de jeux indépendants à Singapour.

PCGamesInsider.biz a eu le plaisir d’assister à l’événement en personne et de voir les 22 meilleurs candidats, chacun ayant une chance d’être choisi pour le Top 10 final.

Cette année, GTR a reçu un total de 375 candidatures du monde entier, y compris les premières candidatures de studios en Chine et en Russie.

Pour postuler au GTR, les jeux d’un studio doivent être complets à au moins 60% avec une démo fonctionnelle ou avoir déjà lancé leur jeu en douceur.

L’équipe de GTR passe neuf mois à sélectionner les candidats et trois mois supplémentaires à réduire les studios potentiels avec lesquels ils pensent être à un stade approprié pour travailler.

Sur le bassin de candidats, GTR sélectionne chaque année ses 10 meilleurs studios et fournit un financement et un soutien supplémentaire pour amener le processus de développement à son niveau supérieur.

Si les studios atteignent des étapes importantes, GTR investira 60 000 $ supplémentaires, portant l’investissement total à 100 000 $ chacun.

Accélérateur international

Les 10 meilleurs studios sélectionnés lors de la conférence ont chacun reçu un investissement de 40 000 $ directement de GTR pour leur donner l’impulsion supplémentaire nécessaire pour lancer leurs titres.

Suite à l’investissement, GTR entame son programme d’accélération de six mois et trois mois de support à l’édition. Si les studios atteignent des jalons importants au cours de la période de neuf mois, GTR investira 60 000 $ supplémentaires, portant l’investissement total à 100 000 $. Environ 60 % des studios du Top 10 atteignent ces étapes et vont de l’avant avec GTR.

Lorsque le moment sera venu d’investir davantage, GTR dirigera le tour de table, ouvrant ses réseaux de partenaires d’investissement aux studios et investira potentiellement 200 000 $ supplémentaires dans le studio pour son marketing ou son prochain projet.

Voici ce que nous avons appris en voyant les jeux choisis pour le programme…

