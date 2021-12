Cinq choses que OnePlus doit faire mieux en 2022

OnePlus a connu une année intéressante ; il a publiquement reconnu ses racines OPPO tout en annonçant qu’il deviendrait une sous-marque de l’entité appartenant à BBK – le tout dans le but de fournir des mises à jour plus rapides – et a déployé de nombreux appareils cette année. Alors que cela serait normalement limité aux téléphones haut de gamme, OnePlus s’adresse désormais aux segments d’entrée de gamme et de budget en plus des produits phares comme la série OnePlus 9.

La série Nord a permis à OnePlus d’afficher des gains massifs dans les chiffres de vente, mais cela s’est fait au prix de s’aliéner sa base d’utilisateurs. Pour compliquer davantage les choses, l’incursion de OnePlus dans les appareils portables ne s’est pas déroulée comme prévu et ses efforts avec les téléviseurs ont langui ces derniers mois. Voici quelques points que OnePlus doit corriger l’année prochaine.

Découvrez son identité

Source : Alex Dobie / Android Central

Alors que nous nous dirigeons vers 2022, je n’ai aucune idée de ce que représente OnePlus. Jusqu’à il y a deux ans, c’était l’entreprise de prédilection si vous vouliez un produit phare offrant le même calibre de spécifications pour des centaines de dollars de moins que ses concurrents, en mettant l’accent sur des logiciels propres et dépourvus de tout ballonnement.

OnePlus doit montrer en quoi ses téléphones sont différents de ce que propose OPPO en 2022.

Mais à l’approche de 2022, ce n’est pas le cas. Avec la série Nord, OnePlus propose désormais plusieurs appareils dans les catégories d’entrée de gamme et de milieu de gamme, et cela s’accompagne d’une pression accrue en termes de déploiement de mises à jour logicielles en temps opportun. À cet effet, OnePlus utilise ColorOS comme logiciel par défaut sur ses téléphones à l’avenir.

OxygenOS 12 n’est essentiellement que ColorOS 12 avec un nom différent, et bien que la société ait révélé qu’elle travaillait sur un système d’exploitation unifié, mes sources internes indiquent qu’il ne s’agit que d’un exercice de marketing, le cœur de l’interface utilisateur étant relativement inchangé par rapport à ColorOS.

OxygenOS était la principale raison pour laquelle une majorité d’utilisateurs sont passés aux téléphones OnePlus en premier lieu, et sans cela, je ne vois pas en quoi ses appareils seraient différents de ce que propose OPPO. OnePlus doit faire un travail convaincant avec la série OnePlus 10 et montrer qu’elle est matériellement différente du Find X5 pour qu’elle se démarque.

Fournissez des caméras pouvant contenir jusqu’aux produits phares Pixel et Galaxy

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Après avoir déployé des téléphones avec des appareils photo ternes pendant des années, OnePlus s’est associé au géant allemand Hasselblad pour affiner les appareils photo de ses produits phares. En conséquence, les OnePlus 9 et 9 Pro se sont bien mieux comportés dans ce domaine que leurs prédécesseurs, mais ils ne sont toujours pas tout à fait à égalité avec les meilleurs téléphones Android. Pour mon argent, le Mi 11 Ultra fait un bien meilleur travail dans la plupart des situations.

Le OnePlus 10 doit tenir tête au Pixel 6 et aux prochains Xiaomi 12 et Galaxy S22.

Pour 2022, je veux voir la série OnePlus 10 tenir tête aux meilleurs que Google, Xiaomi et Samsung ont à offrir. Cela ne devrait pas être aussi difficile qu’avant ; après tout, OnePlus a maintenant Hasselblad pour comprendre la science des couleurs et régler les capteurs matériels, et avec ColorOS comme base logicielle, il peut utiliser les algorithmes d’imagerie et le logiciel de caméra d’OPPO, ce qui, à mon avis, est bien en avance sur les propres efforts de OnePlus.

Mais il reste à voir si OnePlus peut réellement livrer dans ce domaine. Avec Xiaomi prêt à faire équipe avec Leica sur la série Xiaomi 12 et Samsung devant offrir de gros gains avec le Galaxy S22, la série OnePlus 10 doit proposer quelque chose de vraiment extraordinaire dans ce domaine particulier.

Refonte de sa stratégie wearable

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Il est sûr de dire que de tous les appareils portables que j’ai utilisés en 2021, la montre OnePlus était la pire du lot. Les fans passionnés de OnePlus demandaient des appareils portables depuis plusieurs années, et la société a présenté un groupe de fitness économique surnommé le OnePlus Band qui n’a pas bougé l’aiguille contre le Mi Band 5, puis il y a eu la OnePlus Watch, qui était tout simplement horrible à même Les bases.

OnePlus doit faire le contraire de ce qu’il a fait en 2021 pour réussir dans le segment des wearables.

Pour commencer, il n’a pas réussi à fournir des notifications utiles et n’était pas précis pour compter l’activité ou la surveillance de la fréquence cardiaque. Il manquait une intégration significative avec les services que vous utilisez réellement au quotidien, et il n’y avait même pas de mode permanent. Le fait qu’il soit basé sur une interface RTOS personnalisée signifiait qu’il était sévèrement limité dans son ensemble de fonctionnalités, et lorsqu’il est comparé aux offres d’Amazfit et de Mobvoi, le OnePlus Watch a échoué – même le modèle en édition limitée Harry Potter n’a pas. t faire beaucoup pour balancer l’aiguille pour OnePlus.

Pour 2022, OnePlus doit absolument mettre au point sa stratégie vestimentaire. À son crédit, il a ajouté l’intégration de Spotify, mais ce n’est pas simple à configurer et pour le moins maladroit. La surveillance de l’activité a également été affinée et il existe désormais un mode permanent. Mais dans l’ensemble, le logiciel doit être remanié si OnePlus veut affronter Amazfit, et encore moins s’attaquer aux meilleures montres intelligentes Android, notamment la TicWatch Pro 3 et la Galaxy Watch 4.

Trouver un moyen de regagner sa base d’utilisateurs enthousiastes

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Je ne connais aucun autre fabricant de téléphones qui a autant d’adeptes que OnePlus. L’accent mis par le fabricant chinois sur des logiciels propres combinés à du matériel et à une valeur haut de gamme en a fait le choix évident pour les utilisateurs expérimentés – moi y compris – et au fil des ans, il s’est appuyé sur cette communauté pour faire des percées dans des pays comme l’Inde.

Toute l’activité de OnePlus a été conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs passionnés, mais ce n’est plus le cas maintenant.

Mais ce n’est plus le cas. OnePlus vise clairement une base d’utilisateurs grand public car il cible les chiffres de vente, et cela inclut un changement radical de stratégie qui se concentre désormais principalement sur la série Nord.

Bien que ce ne soit pas une mauvaise chose – le Nord 2 est après tout l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme – OnePlus a perdu beaucoup de bonne volonté dans sa quête pour amasser plus d’utilisateurs. Tout d’abord, la question des mises à jour ; J’ai compté au moins quatre cas cette année où OnePlus a tellement gâché une mise à jour logicielle qu’il a dû suspendre une OTA pendant qu’il résolvait les problèmes ou publiait une autre mise à jour pour résoudre les problèmes causés par la première mise à jour.

OnePlus n’a tout simplement pas les ressources d’ingénierie pour mettre à jour autant de téléphones à la fois, et c’est la principale raison pour laquelle il a eu tant de problèmes avec les mises à jour OTA cette année. Combinez cela avec une base d’utilisateurs vocale, et il est facile de comprendre pourquoi il y a eu tant de négativité dans ce domaine.

Tous les fabricants de téléphones font des erreurs – nous n’avons pas besoin de chercher plus loin que le nombre de bugs du Pixel 6 pour le voir – mais ce qui est particulièrement ennuyeux à propos de OnePlus, c’est son attitude cavalière pour corriger ces bugs.

La mise à jour stable d’OxygenOS 11 a été déployée sur le OnePlus 6/6T il y a deux mois et a introduit de nombreux problèmes, avec un bogue empêchant le téléchargement des médias WhatsApp sur l’appareil. Il a fallu plus d’un mois et demi pour résoudre le problème, et dans l’intervalle, OnePlus n’a rien fait pour informer ses utilisateurs qu’un correctif était en route.

Pour 2022, OnePlus doit trouver un moyen de renouer avec ses utilisateurs passionnés, car même s’ils sont minoritaires en ce qui concerne les chiffres de vente, ils ont tendance à être très bruyants, en particulier lorsque quelque chose ne va pas avec leur appareil.

Clarifier ce qu’il veut faire avec les téléviseurs

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Lorsque OnePlus a dévoilé la série Q1 – faisant son incursion dans la catégorie TV – il y a deux ans, j’étais très excité. Les téléviseurs offraient un panneau QLED de haute qualité, avaient un design différencié et exécutaient Android TV prêt à l’emploi. Bien sûr, il y avait des problèmes initiaux avec le logiciel et la conception du Q1 Pro ne me passionnait pas, mais dans un premier temps, tout s’est bien passé.

OnePlus a déclaré à l’époque que le téléviseur était au centre de ses ambitions en matière de maison intelligente, et le fabricant chinois a suivi les Q1 et Q1 Pro haut de gamme avec la série U de milieu de gamme, ce qui a également été une bonne performance.

OnePlus était ambitieux avec ses premiers téléviseurs, mais il semble que la société ne se soucie plus de cette catégorie maintenant.

Mais au cours des 18 derniers mois, les seuls nouveaux lancements de cette série ont été dans la série Y d’entrée de gamme et axée sur le budget, avec un nouveau modèle dans la série U. À l’instar de sa stratégie téléphonique, OnePlus semble s’être concentré sur le segment budgétaire pour générer plus de ventes, mais même là, la société n’a pas montré autant d’intérêt que ses rivaux.

Pour moi, j’ai l’impression que OnePlus a perdu tout intérêt pour le segment des téléviseurs et ne veut pas déployer de nouveaux modèles, en particulier dans la catégorie haut de gamme. En revanche, Xiaomi a doublé dans ce domaine, en déployant des options intéressantes comme le Mi TV 75 QLED, et la marque fait un excellent travail en lançant son portefeuille de téléviseurs sur les marchés occidentaux.

OnePlus, quant à lui, ne vend toujours ses téléviseurs qu’en Inde et, à en juger par les chiffres de vente, il est décidément à la traîne par rapport à Xiaomi, Samsung, Vu et aux autres acteurs du marché. Donc, pour 2022, il doit établir un plan pour cette catégorie et décider s’il veut simplement être un fabricant de téléviseurs à petit budget ou affronter des goûts de Xiaomi dans le segment haut de gamme.

OnePlus doit beaucoup changer en 2022

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

2022 sera une année déterminante pour OnePlus. La série OnePlus 10 nous donnera un bon aperçu de la façon dont OnePlus prévoit de fonctionner sous la direction d’OPPO et s’il est capable de différencier ses téléphones à l’avenir. La situation du logiciel sera source de division – en particulier une fois que les anciens téléphones OnePlus seront passés à Android 12 – mais OnePlus a déjà montré qu’il ne se soucie pas de sa base d’utilisateurs enthousiastes vocaux, se concentrant plutôt sur le grand public avec sa série budgétaire Nord.

À mon avis, OnePlus lancera des produits phares en 2022 et au-delà pour conserver son cachet, mais son principal domaine d’intérêt sera la série Nord. OnePlus a réalisé 10 millions de ventes de téléphones pour la première fois en 2021, et cela est entièrement dû au budget des appareils Nord – en particulier la série Nord N qui est vendue en Amérique du Nord – et il voudra poursuivre sur cette lancée jusqu’en 2022.

En ce qui concerne les appareils portables, OnePlus a vraiment besoin de repenser fondamentalement ce qu’il veut faire dans cette catégorie. OnePlus envisageait une collaboration avec Google sur une montre connectée sous Wear OS, mais a plutôt décidé d’opter pour le RTOS pour offrir une autonomie de plusieurs jours. Avec cet effort qui ne réussit pas, OnePlus voudra peut-être repenser Wear OS comme une option pour ses montres intelligentes 2022.

Bref, il y a beaucoup de choses que OnePlus doit régler en 2022, mais il faudra attendre et voir s’il y parvient.

