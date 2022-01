Cinq choses que Samsung doit faire mieux en 2022

Samsung a connu une année 2021 solide, le fabricant sud-coréen conservant sa position de plus grand fabricant de téléphones au monde. Cela est principalement dû à la série Galaxy A, où Samsung a connu une augmentation massive des ventes au cours des deux dernières années.

La stratégie pliable de Samsung porte également ses fruits ; le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 sont tout aussi fiables au quotidien que la série Galaxy S21, et ils incluent même cette fois une résistance à l’eau.

Les choses vont bien sur le front portable également. Google s’est associé à Samsung pour intégrer Tizen dans Wear OS, et la plate-forme Wear OS 3 résultante a fait ses débuts sur la série Galaxy Watch 4. Samsung est en tête sur de nombreux fronts, mais ce n’est pas sans son lot de problèmes ; voici ce que la marque doit corriger à l’approche de 2022.

Lancer des pliables sans pli

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Samsung a redoublé d’efforts en matière de pliage cette année avec le Z Flip 3 et le Z Fold 3. Les deux appareils comportaient un châssis plus solide avec une meilleure durabilité, une résistance à l’eau IP68 et un matériel interne similaire à celui de leurs frères et sœurs Galaxy S21.

Samsung a besoin d’un pliable sans pli pour affronter le Find N en 2022.

Ayant utilisé le Z Fold 3 pendant près de quatre mois, je peux attester de sa durabilité à long terme. Samsung a montré qu’il peut lancer des pliables qui résistent à l’usure quotidienne, ce qui est une énorme réussite.

Alors que Samsung a réussi à se tailler une bonne avance dans les pliables en étant le premier sur le marché, 2022 verra plusieurs fabricants chinois faire leur incursion dans ce segment. Nous avons déjà vu l’introduction de l’OPPO Find N, avec l’appareil offrant un design dépliable similaire à celui du Z Fold 3 mais sans pli au milieu.

Samsung doit également développer un moyen de se débarrasser du pli pour ses pliables 2022. J’ai soutenu que l’incursion des fabricants chinois catalysera les pliables car cela fera inévitablement baisser les coûts, et nous commencerons à le voir l’année prochaine. Il ne devrait donc pas être difficile pour Samsung de maintenir son avance – après tout, c’est le seul fabricant qui vend des pliables en Amérique du Nord – mais il subira une pression accrue en dehors de la région.

Faire un téléphone économique aussi bon que Xiaomi

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Samsung fabrique clairement les meilleurs téléphones Android, et la série Galaxy S21 continue de bien faire près d’un an après ses débuts. Un domaine dans lequel Samsung a changé les choses ces dernières années est la catégorie milieu de gamme, avec le Galaxy A52 5G offrant un excellent package global.

Mais en ce qui concerne les téléphones à petit budget, Samsung n’est pas à la hauteur de ses rivaux chinois. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Samsung propose de nombreux appareils à moins de 250 $, notamment les Galaxy A03, A13 et même A32. Maintenant, ces appareils sont de marque dans la série Galaxy A. Pourtant, Samsung utilise la même stratégie que celle qu’il a suivie avec la série Galaxy J, où il lance de nouveaux modèles avec un matériel terne qui ne diffèrent pas de leurs prédécesseurs de manière significative.

Samsung a beaucoup de téléphones à petit budget, mais ils ne sont pas à la hauteur de Xiaomi et Realme.

Cela doit changer si Samsung veut maintenir sa part de marché sur les principaux marchés mondiaux, avec Xiaomi faisant des percées au Royaume-Uni et dans d’autres pays de cette région, Samsung doit repenser sa stratégie budgétaire.

La situation au Royaume-Uni et sur d’autres marchés occidentaux se déroule de la même manière qu’en Inde. Il y a quatre ans, Xiaomi a dépassé Samsung dans le pays et n’a pas encore renoncé à sa position. Avec des appareils à moins de 300 $ représentant une écrasante majorité des ventes en Inde, Samsung n’avait tout simplement rien dans la série Galaxy J pour défier la puissance du portefeuille Redmi Note.

Samsung a modifié sa stratégie à son actif, en lançant des modèles Galaxy M et Galaxy F dans certains pays asiatiques qui offrent un matériel bien meilleur que leurs frères et sœurs Galaxy A dans cette catégorie. Cependant, il doit maintenant faire de même à l’échelle mondiale pour conserver sa couronne de plus grand fabricant de téléphones au monde.

Fournir des mises à jour plus rapides à ses téléphones économiques

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Samsung a changé la donne en ce qui concerne les mises à jour logicielles, la marque garantissant désormais trois mises à jour de plate-forme et quatre ans de mises à jour de sécurité pour ses appareils Galaxy A et phares de milieu de gamme. Et il fait également un excellent travail en fournissant des mises à jour en temps opportun ; Les téléphones des séries Galaxy S et Galaxy Z reçoivent des mises à jour de sécurité mensuelles en même temps que les Pixel.

Samsung dispose des ressources nécessaires pour fournir trois mises à jour de plate-forme à tous les appareils de sa gamme.

La mise à jour stable One UI 4 basée sur Android 12 fait maintenant son chemin vers le portefeuille Galaxy S21, et à moins de quelques problèmes initiaux, il y a beaucoup à aimer dans l’interface utilisateur. Pourtant, là où Samsung ne parvient pas à mettre à jour les téléphones économiques et les Galaxy J, Galaxy M et Galaxy F bas de gamme. Sans oublier, les appareils Galaxy A économiques ne reçoivent pas non plus autant de mises à jour que la série Galaxy S, ni ils reçoivent des mises à jour de la plate-forme en temps opportun.

Par exemple, les modèles Galaxy M et Galaxy A lancés cette année ne pourront pas passer à One UI 4 avant le deuxième trimestre 2022 au plus tard, huit mois de plus que la série Galaxy S21. Naturellement, la marque n’accorde pas le même niveau d’attention à ses téléphones économiques que pour ses appareils pliables et Galaxy S, mais s’il y a quelqu’un avec les ressources nécessaires pour fournir des mises à jour à long terme à tous les appareils de son portefeuille, c’est Samsung.

Comme je l’ai dit ci-dessus, Samsung n’a pas l’avantage du matériel dans cette catégorie, donc un bon moyen de différencier ses offres budgétaires serait de fournir plus de mises à jour logicielles que ses concurrents. Fournir trois mises à jour de plate-forme à ses téléphones économiques contribuerait grandement à consolider la position de Samsung dans cette catégorie, en particulier si l’on considère que la plupart des téléphones à moins de 300 $ ne reçoivent qu’une seule mise à jour de plate-forme.

Présentez une petite tablette avec du matériel haut de gamme

Source : Jennifer Brown / Android Central

Si vous voulez une tablette en 2021, votre meilleur pari est l’iPad Air. Malheureusement, le segment des tablettes Android a plafonné ces dernières années, et la faute en incombe à Google – il n’a pas fait assez pour faire évoluer Android pour les tablettes.

Samsung doit livrer un iPad mini rival en 2022.

En conséquence, même les meilleures tablettes Android – apparemment de Samsung, car c’est le seul fabricant qui sort encore des tablettes haut de gamme à une cadence régulière – ne tiennent pas tout à fait à côté de l’iPad. Heureusement, cette situation devrait changer dans les mois à venir, car Android 12L sera largement disponible.

En ce qui concerne le matériel, Samsung doit fournir une tablette plus petite avec du matériel haut de gamme. La marque fait un excellent travail avec les grandes tablettes de 10,4 ou 11 pouces de la série Tab S et Tab A axée sur le budget, mais elle n’a pas déployé de modèle plus petit avec des composants internes puissants depuis un certain temps. Le Galaxy A7 Tab Lite s’en approchait en termes de taille d’écran, mais il visait la catégorie budgétaire et le matériel proposé était au mieux décevant.

Samsung a besoin d’une tablette capable de prendre en charge l’iPad mini, une petite tablette avec un écran de moins de 9 pouces qui offre le matériel le plus récent. Il y a beaucoup de potentiel pour ce facteur de forme, et avec Android 12L à l’horizon, c’est le moment idéal pour Samsung de redoubler d’efforts ici.

Résoudre les problèmes de contrôle qualité avec les wearables et les écouteurs

Source : Android Central

Samsung fabrique les meilleures montres intelligentes Android et dispose actuellement de l’exclusivité sur Wear OS 3 avec la série Galaxy Watch 4, ce qui a entraîné une vague de ventes initiales enivrante. Bien que les montres intelligentes aient beaucoup à offrir, elles ne sont pas sans problèmes ; une mise à jour récente a rendu la série Galaxy Watch 4 inutilisable sur les téléphones non Samsung, et Samsung n’a pas fait grand-chose pour résoudre le problème ou même le reconnaître.

Samsung doit faire un bien meilleur travail de reconnaissance et de résolution des problèmes.

Ce n’est pas nouveau pour Samsung ; la marque a parfois tendance à être obstinée, en particulier lorsqu’elle reconnaît des problèmes matériels ou logiciels, et cette attitude doit changer. Parce que le problème avec la série Galaxy Watch 4 a conduit les utilisateurs à trouver des solutions de contournement par eux-mêmes sans aucun conseil de Samsung, et ce n’est pas une bonne idée pour le plus grand fabricant de téléphones au monde.

La débâcle avec la Galaxy Watch 4 n’est pas non plus le premier problème de cette année. Mon collègue Chris Wedel a souligné comment les Galaxy Buds Pro provoquaient des infections de l’oreille à cause des matériaux utilisés. Il a fallu plus d’un mois à Samsung pour reconnaître qu’il pourrait y avoir un problème avec les écouteurs.

De toute évidence, aucune marque ne veut admettre qu’elle a foiré, mais Samsung doit montrer l’exemple en raison de sa position dans l’industrie. Et il doit faire beaucoup mieux lorsqu’il s’agit de reconnaître ses problèmes et de faire amende honorable.

Temps de réinitialisation d’usine

