Cinq choses que vous ne saviez pas sur Amy Winehouse

Amy Winehouse était le genre de chanteuse naturellement douée qui pouvait chanter les mots d’un manuel d’ordinateur et les faire toucher votre âme. Une fois entendue, sa voix au timbre aigre-doux et au phrasé aux accents jazz ne pourrait plus être confondue avec quelqu’un d’autre.

Winehouse, née à Londres, n’a réalisé que deux albums – Frank en 2003 et son chef-d’œuvre emblématique Back To Black, sorti trois ans plus tard – mais elle s’est avérée être une artiste intrépide et visionnaire pendant cette courte période, fusionnant des éléments de jazz vintage, de R&B old school, de hip -hop, et pop des groupes de filles des années 60 dans un style distinctif et très personnel qui a influencé une génération de chanteuses qui a suivi dans son sillage; tout le monde, d’Adele et Paloma Faith à Jorja Smith, Lana Del Rey, Lady Gaga et Billie Eilish.

Mais si les grandes lignes de la carrière d’Amy Winehouse sont relativement bien connues, vous pourriez être surpris par certains aspects de sa vie et de sa carrière. Ce qui suit est quelques faits que vous ne saviez peut-être pas sur le chanteur immensément talentueux.

Les fans partagent leurs propres souvenirs et faits sur Amy Winehouse sur TikTok en utilisant le hashtag #BackToBlack. Joignez-vous à l’amusement ici.

Elle a fait son premier enregistrement à l’âge de dix ans

La première fois de Winehouse dans un studio d’enregistrement s’est produite en 1993 lorsqu’elle et une amie proche de l’école primaire appelée Juliette Ashby ont décidé d’enregistrer certaines chansons qu’elles avaient écrites. Elles étaient toutes les deux obsédées par le duo de rap féminin américain Sel-N-Pepa et, inspirés, se sont surnommés Sweet ‘N’ Sour. (Winehouse, au cas où vous vous poseriez la question, était Sour). Invités dans un studio londonien par le producteur Alan Glass, qui était un ami de la mère d’Ashby, ils ont composé trois morceaux de style hip-hop : « Glam Chicks », « Boys… Who Needs Them » et « Spinderella », le nom de la dernière chanson. -vérification du DJ de Salt-N-Pepa. Bien que les morceaux de Sweet ‘N’ Sour n’aient jamais été publiés, la session d’enregistrement a été une première étape importante dans la carrière de Winehouse.

Elle a fréquenté une célèbre école de théâtre de Londres

À l’âge de 13 ans, Winehouse a postulé pour une place à la prestigieuse Sylvia Young Theatre School à Londres. Pour son audition, elle a chanté « The Sunny Side Of The Street » d’Ella Fitzgerald et sa performance était si envoûtante qu’on lui a immédiatement offert une place. Bien que les frais de 10 000 £ par an de l’école soient hors de portée financière de la famille Winehouse, Young a été tellement impressionnée par le potentiel de la jeune chanteuse qu’elle lui a accordé une bourse.

Adolescente, elle chante avec un orchestre de jazz

À l’âge de 16 ans, Winehouse a auditionné avec succès pour le National Youth Jazz Orchestra du Royaume-Uni, un big band de longue date de 22 membres fondé et dirigé par Bill Ashton. Elle a fait ses débuts lors d’un concert du dimanche midi en juillet 2000 dans un pub londonien appelé The Rayners Hotel ; étonnamment, elle n’a pas répété avec le groupe à l’avance, mais a appris les quatre chansons qu’elle devait chanter alors qu’elle parcourait le métro de Londres en se rendant au concert. Bien que son attitude décontractée ait frustré Ashton, il a été bouleversé par son talent et l’a un jour décrite comme ayant « la meilleure voix de jazz de tous les jeunes chanteurs que j’aie jamais entendus ».

Son dernier enregistrement était avec Tony Bennett

Grâce à la passion de son père pour les crooners de jazz, Winehouse a grandi immergée dans la musique de Frank Sinatra et Tony Bennett, alors quand l’opportunité s’est présentée en 2011 de travailler avec Bennett, 85 ans, sur son album Duets II : The Great Performances, elle a immédiatement accepté même si elle n’était pas en meilleure santé. Le duo s’est rencontré dans les studios d’Abbey Road à Londres où ils ont joué en duo sur « Body and Soul », un classique du jazz. Winehouse était initialement nerveuse en enregistrant avec l’une de ses idoles, mais a rapidement trouvé son groove et sa performance a laissé à la chanteuse vétéran un souvenir indélébile, comme il l’a écrit dans ses mémoires de 2016, Just Getting Started : « Amy a mis juste la bonne touche de nostalgie, le sentiment d’être à la fois captivé et un peu piégé par l’amour et le désir, dans chaque phrase.

Une statue a été érigée en son honneur dans le quartier de Camden Town à Londres

Un mémorial en bronze grandeur nature à la chanteuse a été dévoilé par son amie, la regrettée actrice britannique Barbara Windsor, au Stables Market de Camden Town, une partie du nord de Londres que Winehouse appelait sa maison. L’événement a eu lieu le jour de ce qui aurait été le 31e anniversaire de la chanteuse et a réuni ses parents ainsi que de nombreux fans. La statue a été créée par le sculpteur américain basé à Londres Scott Eaton, qui a déclaré au New York Times qu’il souhaitait qu’elle exprime « l’attitude et la force de Winehouse, mais aussi qu’elle donne des indices subtils d’insécurité ».

Écoutez le meilleur d’Amy Winehouse sur Apple Music ou Spotify