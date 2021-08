Cinq choses que vous ne saviez pas sur les bouledogues britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’Express soutient les Bulldogs en tant que race la plus précieuse du pays – n’oubliez pas, il est encore temps pour vous de voter pour votre troisième et dernier vote dans le concours organisé par notre site partenaire TeamDogs en association avec Pooch & Mutt.

Avant la finale de samedi, TeamDogs partage cinq faits sur les races les plus appréciées du pays.

De leurs grosses têtes à leurs fesses malodorantes, voici cinq choses que vous ne saviez pas sur les bouledogues britanniques :

1. Les grosses têtes des bouledogues peuvent être un problème

Les bouledogues sont connus pour avoir de grosses têtes. Cela peut causer des problèmes aux mamans Bulldog pendant la naissance, et la plupart des chiots doivent naître par césarienne.

Leur grand crâne les expose également au risque de se noyer en nageant, il est donc important que les propriétaires de chiens fassent attention lorsque leurs bouledogues sont dans l’eau.

2. Les bouledogues sont de fières mascottes

Les bouledogues ont été utilisés comme mascottes plus que toute autre race de chien dans le monde. Non seulement ils étaient un symbole de la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ils sont également la mascotte officielle du Corps des Marines des États-Unis et sont largement représentés dans les universités.

3. Les bouledogues ont presque disparu

Les bouledogues ont été élevés à l’origine pour le sport anglais de l’appâtage des taureaux, qui consistait à opposer un taureau à un chien. Heureusement, le Parlement anglais a interdit l’appâtage des taureaux en 1835.

Mais cela a laissé le Bulldog sans but ! Leur nombre a rapidement diminué avant que les éleveurs de Bulldogs n’en fassent des animaux de compagnie.

4. Les bouledogues ont un gaz notoirement mauvais

Les bouledogues ont tendance à libérer beaucoup de gaz à cause de leur estomac fragile. Vous pouvez demander à n’importe quel propriétaire de Bulldog, il faut vraiment s’y habituer.

Pourtant, nous aimons chaque partie d’eux – même leurs fonds malodorants!

5. Les bouledogues ont des rides pour une raison

Leurs gros rouleaux sont l’une des choses que nous aimons le plus chez eux. Mais saviez-vous pourquoi les Bulldogs ont historiquement de grosses rides ?

Comme nous l’avons dit, les Bulldogs ont été élevés pour se battre. Leur peau lâche aidait à la protection et servait de canaux pour que le sang s’écoule et évite d’entrer dans leurs yeux. Brutal!

Si les bouledogues sont votre race de chien préférée, votez pour votre troisième et dernier vote au concours de race de chien préféré du Royaume-Uni avant la finale du samedi 14 août.