Cinq cibles que Howe a révélées à Newcastle, dont l’homme d’Arsenal

Le patron de Newcastle United, Eddie Howe, a discuté d’un certain nombre d’objectifs de transfert avec le conseil d’administration et cinq d’entre eux ont été révélés par un rapport.

Howe a remporté la première victoire à son actif ce week-end après avoir mené les Magpies vers une victoire 1-0 contre son ancien club Burnley. Cela a soulevé le Toon du pied de la table et ils ne sont plus qu’à trois points de la sécurité. Et Howe attend maintenant avec impatience une fenêtre de transfert en janvier dans laquelle il espère renforcer son équipe.

La directrice de Newcastle, Amanda Staveley, recherche un directeur du football. Mais ce rendez-vous ne sera pas pris à temps pour janvier.

Les rapports du Daily Mail que Nolan Partners, basé à Londres, dirige le processus pour Newcastle. En attendant, le club souhaite qu’un conseiller en recrutement aide le responsable actuel du recrutement, Steve Nickson, dans sa planification de janvier.

Howe aurait parlé aux nouveaux propriétaires du Fonds d’investissement saoudien de ses cibles préférées.

Et la source affirme que le milieu de terrain d’Arsenal Mohamed Elneny est l’un des joueurs qui a été « discuté ».

Elneny, 29 ans, est en fin de contrat l’été prochain et n’a fait qu’un seul départ en Premier League cette saison.

Howe est à la recherche d’un point d’ancrage au milieu de terrain et l’international égyptien pourrait bien être l’influence stabilisatrice dont les Geordies ont besoin.

Le défenseur de Bournemouth Lloyd Kelly, que Howe a signé pour Bristol City en 2019 est également sur la liste.

L’arrière central allemand Matthias Ginter est un autre joueur que Howe a identifié. Le défenseur du Borussia Mönchengladbach, 27 ans, est un autre joueur hors contrat l’été prochain.

Botman cible pour Howe

Joe Rodon, à court d’opportunités à Tottenham, est également apprécié par Howe. Alors que la star lilloise Sven Botman est une autre cible pour le club.

Rodon pourrait bien être plus facile à mettre la main sur Howe que sur Botman.

Le gourou des transferts Ekrem Konur affirme que Newcastle et West Ham sont tous deux passionnés par le Rodon du Pays de Galles.

Botman est cependant plus demandé et après avoir aidé Lille à remporter le titre la saison dernière, la valeur du joueur de 21 ans avoisine les 50 millions d’euros.

L’expert belge du football Sacha Tavolieri s’est adressé à Twitter pour suggérer que Botman est « bel et bien » sur la « liste restreinte » de St James’ Park.

Le défenseur central de 6 pieds 4 pouces aurait un « profil qu’ils aiment beaucoup pour cet hiver ».

Manchester United est également apparu comme un prétendant potentiel après l’arrivée de Ralf Rangnick.

Plus tôt cette semaine, la paire de Burnley, James Tarkowski et Ben Mee, aurait intéressé Howe.

