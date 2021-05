Cinq comtés de l’Oregon votent en faveur de la «sécession» de l’État ⋆ .

Cette semaine, les électeurs de cinq comtés ruraux de l’Oregon – Baker, Grant, Lake, Malheur et Sherman – ont approuvé des mesures de vote pour faire progresser les efforts pour que ces juridictions quittent l’Oregon et deviennent une partie de l’Idaho. Les cinq comtés rejoignent deux autres – Jefferson et Union – qui avaient déjà approuvé de telles mesures.

Les sept comtés sont peu peuplés. Cependant, ils représentent les trois quarts de l’État en termes de superficie, selon ce rapport.

Les comtés en question sont tous conservateurs. Le désir des habitants de quitter l’Oregon découle du dégoût des politiques de gauche que les libéraux de l’État veulent leur imposer. C’est tout à fait compréhensible.

Cela n’arrivera pas, cependant. Les mesures de vote n’appellent même pas à la sécession. Ils appellent simplement les législateurs à réfléchir à l’idée.

Le Washington Post observe que pour que le départ de l’Oregon se produise, les législateurs de l’Oregon et de l’Idaho devraient adopter des projets de loi pour redéfinir les frontières des États et redécouper leurs législatures. Ils devraient probablement également rassembler les voix nécessaires pour annuler le veto des gouverneurs respectifs. Enfin, le Congrès devrait approuver le déménagement.

Les chances contre tout cela semblent écrasantes.

Cependant, le fait que les résidents de sept comtés veulent quitter l’Oregon est important. Cela signifie que, de plus en plus, les conservateurs ne veulent pas coexister avec les libéraux – pas dans la même entité politique, de toute façon. Et je crois que le sentiment est réciproque.

En effet, les comtés de l’Oregon ne sont pas les seuls à vouloir faire sécession. Les comtés de Californie ont exprimé leur soutien à la création de l’État de Jefferson. Et un projet de loi présenté au Minnesota propose que les comtés de cet État soient autorisés à demander «l’exclusion» du Minnesota – éventuellement pour rejoindre le Dakota du Sud.

Si les conservateurs et les libéraux ne veulent pas coexister dans les mêmes États, il est juste de se demander s’ils voudront coexister dans le même pays. Après tout, la capacité du gouvernement américain à influer sur notre mode de vie semble augmenter au détriment de la capacité des États à le faire.

La sénatrice d’État Melissa Wintrow, une démocrate de l’Idaho de Boise, s’est plainte du fait que le vote de «sécession» n’est pas la bonne décision pour un pays qui tente de panser ses blessures politiques. Mais où est la preuve que nous essayons de guérir ces «blessures»? Qu’ont fait les démocrates qui dirigent maintenant Washington en guise de guérison?

L’Idaho Dem, truffé de clichés, a continué:

Les gens creusent, dans différents camps, et ce n’est pas comme ça de vivre une vie. Il est temps pour nous de prendre une profonde inspiration, d’être honnêtes et réalistes à propos de notre histoire et de la direction que nous allons prendre ensemble.

Mais c’est peut-être ce que les comtés conservateurs de l’Oregon ont fait. Peut-être qu’ils ont pris une profonde inspiration et ont décidé qu’ils voulaient honnêtement aller ensemble dans l’Idaho.