Cinq courts métrages Bitcoin pour un après-midi de vacances paresseux : énergie, argent et… panier ?

Joyeuses fêtes de la part de l’équipe NewsBTC. Nous sommes venus apporter des cadeaux. Nous avons le remède pour ceux qui souffrent du syndrome de sevrage de la crypto-monnaie. Passez la soirée à découvrir Bitcoin de la manière la plus détendue possible. Ces cinq films sont sortis tout au long de 2021 et contiennent l’alpha dont tout le monde a besoin pour les prochaines années. Au moins les quatre premiers le font, le cinquième n’a rien à voir avec Bitcoin sauf pour un petit détail.

Notre site frère Bitcoinist a couvert les films et la plupart du texte d’accompagnement provient de ces articles. Existe-t-il un meilleur moment pour que ces films apparaissent sur NewsBTC que cet après-midi paresseux ? Prenez la boisson de votre choix, réchauffez les restes et touchez jouez sur celle qui vous intéresse le plus. Vous finirez probablement par tous les voir.

Encore une fois, bonnes vacances et bonnes vacances.

Bitcoin Short # 1 – « Cette machine verte » (38 minutes)

La consommation d’énergie de Bitcoin Mining est-elle un bug ou une fonctionnalité ? La « thèse de ce documentaire est que le processus est » un net positif pour l’environnement. « L’objectif était » de dissiper bon nombre des idées fausses sur l’exploitation minière de Bitcoin. « Réalisé par Jamie King de » Steal This Film « , et produit par Enrique Posner et Swan Bitcoin.

De la couverture Bitcoinist, dans la partie 1, ils se concentrent sur le système Petrodollar :

Regardez « This Machine Greens » pour découvrir comment l’armée américaine se tient littéralement derrière le pétrodollar. Et, bien sûr, les forces armées des États-Unis utilisent une énergie infinie année après année. En savoir plus sur l’accord que les États-Unis ont conclu avec l’Arabie saoudite. Les États-Unis étaient censés protéger le Moyen-Orient. Les Saoudiens ont promis que « le marché mondial du pétrole sera libellé et fonctionnera en dollars. Garantir une demande mondiale cohérente pour la devise. « Pensez aux résultats de cet accord crucial. »

À partir de la couverture de Bitcoinist, dans la partie 2, ils expliquent comment l’exploitation minière de Bitcoin financera des initiatives d’énergie verte :

« Selon Alex Gladstein, Bitcoin peut financer « l’électrification de nouvelles zones et la création de nouvelles activités économiques ». Cette machine se met au vert, pour ainsi dire. Et si on parle d’infrastructures pour l’énergie propre, Magdalena Gronowska la décompose : «Cela élimine le risque de la construction d’installations d’énergie renouvelable. Vous réduisez vos risques car vous êtes prêt à acheter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et lorsque vous avez un acheteur prévisible, un flux de revenus prévisible, il est facile de planifier vos opérations. Et cette certitude signifie que ce site est construit. »

Bitcoin Short #2 – « Humain B » (73 minutes)

Ce récent documentaire allemand est l’une des meilleures introductions au Bitcoin produites à ce jour. En plus de cela, les réalisateurs Aaron Mucke et Eva Mühlenbäumer ont créé une pièce audiovisuelle élégante qui coule comme une rivière et est un plaisir esthétique à regarder.

Dans la couverture du documentaire par Bitcoinist, ils le présentent comme ceci :

« Human B » nous montre comment les Allemands et les Autrichiens perçoivent le phénomène Bitcoin. Il s’agit d’un mouvement mondial et il est important d’entendre toutes les voix. Dans le documentaire, nous entendons des auteurs Bitcoin comme Der Gigi et Anita Posch. De l’économiste et punk rocker Marc Friedrich et du journaliste Friedemann Brenneis. Aussi, d’une personne normale comme Jan, qui finit par être la star de la série. Le documentaire prend un virage surprenant vers la gauche lors d’un voyage à Caracas, au Venezuela. Là, nous avons écouté Alessandro Cecere alias El Sultán del Bitcoin, et Juan José Pinto de Doctorminer ».

# 3- « Argent fort » (34 minutes)

Il ne s’agit pas de Bitcoin en soi. Ce court-métrage Bitcoin est une question d’argent. Pour comprendre pourquoi Bitcoin est si important pour la planète, les gens peuvent avoir besoin d’un cours de recyclage sur ce qu’est vraiment l’argent. Ce documentaire est analogue aux premiers chapitres de « The Bitcoin Standard » de Saifedean Ammous et présente des extraits de certains des plus grands philosophes du Bitcoin. Réalisé par Richard James.

Dans la couverture du film par Bitcoinist, ils vous convainquent de la regarder avec ceci :

Regardez le documentaire ‘Hard Money’ et vous pourrez répondre à ces questions : Pourquoi l’or a-t-il été choisi comme principale forme de devise forte ? Quels étaient les « défauts graves » de l’or ? Qu’est-ce que l’inflation et comment le gouvernement la cache-t-il ? Comment briser la relation entre le dollar et l’or a brisé la relation entre le marché et la réalité. Qu’est-ce qu’une préférence temporelle élevée et faible ? Que crée la banque à réserve fractionnaire ? Pourquoi les institutions qui émettent de la dette impriment-elles effectivement de la nouvelle monnaie ? »

Tableau des prix BTC sur Bitbay | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Bitcoin Short #4 « Le Bitcoin est une richesse générationnelle » (15 minutes)

Ce n’est pas un documentaire, bien qu’il utilise certaines des techniques du genre. De plus, c’est le seul spécimen de cette liste qui n’a pas reçu d’avis positif de Bitcoinist. Pourquoi donc? Nous ne le gâcherons pas pour vous. Regardez d’abord le film, puis lisez le texte lié. Réalisé par Matt Hornick. Écrit et narré par Tomer Strolight.

Dans la mauvaise critique Bitcoinist du film, on retrouve cette citation :

« Moitié fiction spéculative, moitié programmation prédictive », Bitcoin est une richesse générationnelle « est un genre à part entière. En utilisant des séquences de haute qualité pour produire un montage professionnel, le film devrait fonctionner. Mais ce n’est pas comme ça. Le script est-il à blâmer ? Probablement. Le film montre un avenir idyllique dont tout Bitcoiner a rêvé, mais il n’explique pas comment nous en sommes arrivés là. Cela pousse le mème « Bitcoin corrige ce » à son extrême ridicule. «

# 5- « Lynchpin » (21 minutes)

Il s’agit de basket amateur. Son seul lien avec Bitcoin est que Swan et Bitcoin Movie Club l’ont financé et produit. Est-ce la première de beaucoup de choses ou juste une fois ? On dit dans la rue que les entreprises vont financer plusieurs chapitres de cette histoire, mais ne nous citez pas à ce sujet. « Lynchpin » était censé être une émission télévisée, cela semble donc possible à cet égard. Nous vous tiendrons informé. Réalisé par Mike Nicoll.

Lors de la présentation du court métrage par Bitcoinist, ils l’ont présenté comme suit :

« Etop Udo-Ema de Compton Magic », le joueur de basket-ball le plus reconnu d’Amérique, « est la star de » Lynchpin. « Avant l’arrivée de Covid, cet homme charismatique reçoit une offre qu’il ne peut pas refuser. Tout le court métrage lui, il continue d’essayer de changer de sponsor et de créer une ligue. Cela conduit Etop à Roc Nation et à son patron Jay Z, qui se trouve être le directeur créatif de Puma. Toute l’entreprise semble être sur la bonne voie. le monde. «

Et c’est assez de Bitcoin pour ce soir. Bonnes vacances!

