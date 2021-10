Cinq derbies fougueux qui produisent beaucoup de cartes, dont Athletic Bilbao vs Real Sociedad

Il n’y a rien de tel que de regarder un derby fougueux se dérouler sous vos yeux – surtout si vous êtes un parieur.

Vous savez que vous ne devriez pas encourager des actes de violence apparemment aléatoires, des comédies et des abus d’arbitres, mais bon, cela semble plutôt amusant.

C’est particulièrement captivant si vous avez de l’argent sur un total de carte ou un joueur à réserver. Dans cet esprit, jetons un coup d’œil à cinq derbys qui ont mérité la réputation d’être, disons, un peu brillants.

Ce week-end, l’un de ces matchs est le derby basque entre l’Athletic Bilbao et la Real Sociedad.

Derby basque – Athletic Bilbao vs Real Sociedad

En termes de derbys sur cette liste, c’est le seul qui ne comporte pas deux équipes de la même ville.

Pourtant, c’est peut-être l’exemple remarquable de rivalité locale – un retour à ce qu’étaient les choses avant que la mondialisation ne prenne le dessus.

À ce jour, l’Athletic Club a une règle non écrite concernant uniquement la signature de joueurs nés ou élevés au Pays basque et bien que la politique similaire du Real, basé à Saint-Sébastien, ait été quelque peu assouplie au cours des dernières décennies, il s’agit toujours d’un club regorgeant de talents locaux.

Par conséquent, la ferveur dans les tribunes se reflète véritablement sur le terrain et nous ne devrions pas être surpris par le fait que ce jeu a régulièrement produit des totaux de cartes élevés.

Dix des 16 derniers ont vu au moins 60 points de réservation – c’est 10 pour un carton jaune et 25 pour un rouge. Les 10 derniers maquillages ont été : 40-30-90-65-50-20-110-105-30-90

Dix de ces 16 matchs ont également vu une carte montrée avant que 15 minutes n’aient été jouées.

En ce qui concerne les cartes de joueur, le défenseur central de l’Athletic Inigo Martinez est un candidat de choix pour les cartes. Il a joué pour les deux équipes et ce fait l’a sans aucun doute aidé à collecter quatre cartes en sept apparitions dans ce match pour ses employeurs actuels. Au total, il a été breveté dans huit de ses 15 derniers derbys basques.

Pour le Real, le capitaine de longue date Asier Illaramendi a 10 cartons lors de ses 13 derniers derbys. Lors de sa dernière rencontre avec l’Athletic, le milieu de terrain défensif a subi une grave blessure et il n’a pas rejoué pendant plus d’un an.

Prochaine réunion : 31 octobre 2021

Moyenne des points de réservation (10 derniers matchs) : 63

El Gran Derbi – Séville vs Real Betis

Il fait chaud à Séville – la température moyenne dépasse les 20 °C six mois par an – mais ce n’est rien comparé au jour de derby dans la ville andalouse.

Ceci est considéré comme l’une des rivalités les plus féroces d’Europe et c’est la vieille école – plus de 100 ans, jouée dans deux stades différents (aucun de ces malarkeys partagés) et une trame de fond classique d’un club ayant été formé comme une échappée de la autre.

Faut-il donc s’étonner que 17 des 22 dernières réunions aient produit plus de 70 points de réservation ?

Les 10 derniers maquillages ont été : 80-70-20-50-90-105-50-90-60-90.

Un joueur à surveiller dans ce match est le milieu de terrain défensif du Real, William Carvalho, qui a deux cartons lors de ses trois apparitions dans ce derby.

Prochaine réunion : 7 novembre 2021

Moyenne des points de réservation (10 derniers matchs) : 63

SuperClasico – River Plate vs Boca Juniors

Si la rivalité est forte à Séville, elle est herculéenne à Buenos Aires.

Il s’agit d’un match qui a été reporté et déplacé à des milliers de kilomètres de Madrid lorsque le bus de Boca a été attaqué avant un match en 2018, tandis que trois ans plus tôt, les joueurs de River devaient être escortés hors du terrain par la police anti-émeute après avoir été gazés par des gaz lacrymogènes. Ventilateurs.

Sur le terrain, c’est toujours intense avec même le manque de fans en raison de la pandémie de COVID-19 qui n’a pas réussi à arrêter le nombre élevé de cartes dans ce célèbre derby.

Les 10 dernières réunions ont produit des décomptes de points de réservation de : 65-100-70-100-120-80-95-100-95-60. C’est 70+ dans huit d’entre eux.

Le 20+ pour chaque équipe a atterri dans tous les 10 et 30+ chaque équipe dans neuf.

En termes de mauvais garçons SuperClasico, avancez Enzo Perez.

Le milieu de terrain de River a été breveté dans huit de ses 13 départs dans ce match, dont cinq des six derniers.

L’arrière latéral de Boca, Frank Fabra, est également un habitué des arbitres du SuperClasico, cardé lors de quatre de ses huit départs.

Prochaine réunion : À confirmer

Moyenne des points de réservation (10 derniers matchs) : 88,5

Derby de Lisbonne – Benfica vs Sporting

Les grands matchs au Portugal sont devenus réputés pour leur fougue ces derniers temps et il n’y en a pas de plus gros que Benfica vs Sporting dans la capitale.

Il compte en moyenne plus de 80 points de réservation (en utilisant les 10 derniers matchs comme critère) et il est possible qu’il soit encore plus élevé lors des prochains matchs.

Le sport a largement été l’outsider ces dernières années – ils n’ont remporté que deux des 14 dernières rencontres – mais ils ont remporté leur premier titre en 19 ans en 2020/21 et maintenant Benfica a quelque chose à prouver contre ses rivaux de la ville une fois de plus .

Ces points de réservation correspondent au total : 100-80-70-80-125-70-80-95-90-40.

Du côté des joueurs, le capitaine du Sporting Sebastian Coates a tendance à mener de l’avant et l’ancien défenseur de Liverpool a été breveté dans cinq des 12 derbys qu’il a disputés.

Le vilain garçon de Benfica a souvent été Gabriel Pires (six cartes en huit matchs) bien qu’il soit actuellement prêté, il manquera donc le match de décembre.

Prochaine réunion : 3 décembre 2021

Moyenne des points de réservation (10 derniers matchs) : 83

Rayo Vallecano contre Getafe

Ce n’est peut-être pas un match auquel vous vous attendriez à figurer sur cette liste, mais il mérite pleinement sa place.

Ce n’est pas le Real contre l’Atletico, mais ces deux-là sont de grands rivaux à Madrid, tous deux résidant dans le sud de la ville.

Les décomptes de points de réservation font un peu de lecture avec les 10 derniers qui se déroulent ainsi : 130-30-115-60-50-115-80-80-90-90

Toutes les pensées selon lesquelles près de trois ans sans réunion mettraient fin à la rivalité ont été dissipées en septembre lorsque le duo a disputé un match comportant 13 cartons jaunes – sept avant la mi-temps.

Quant à un joueur qui aime rester coincé, ne cherchez pas plus loin que Damian Suarez – l’arrière droit de Getafe a été breveté dans sept de ses 11 matchs contre Rayo.

Prochaine réunion : 8 mai 2022

Moyenne des points de réservation (10 derniers matchs) : 84

