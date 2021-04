Cinq des débuts des pilotes de Formule 1 les plus courts

Faire ses débuts en Formule 1 est l’un des moments les plus fiers de la carrière d’un pilote de course – mais cela ne signifie pas que cela se passe toujours comme prévu.

Nikita Mazepin a été le dernier pilote à le prouver car sa première sortie en Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn 2021 n’a duré que quelques virages avant de franchir la barrière au virage 3.

Mais comme l’histoire nous le dit, un début terne ne signifie pas qu’un pilote est voué à l’échec en Formule 1. Un certain individu a rebondi d’un premier DNF pour remporter sept championnats du monde.

Ici, PlanetF1 revient sur cinq des débuts les plus courts de l’histoire…

Colin Chapman – Grand Prix de France 1956

Grâce à Lotus, Chapman est devenu l’un des designers les plus influents que la Formule 1 ait jamais connus. Mais avant cela, ses efforts de conduite dans la série avaient beaucoup moins de succès.

Prêt à participer au Grand Prix de France de 1956 à Reims avec Vanwall, Chapman a percuté son coéquipier Mike Hawthorn lors des essais.

Les dommages ont empêché Chapman de prendre le départ de la course et il n’a donc jamais été en mesure de terminer son premier week-end de course.

Après cela, il s’est concentré sur la conception plutôt que sur la conduite de voitures de course, et il serait prudent de dire que cela s’est avéré une décision très sage.

L’équipe Lotus a changé pour toujours le sport automobile, remportant sept championnats des constructeurs, six championnats des pilotes et même l’Indy 500 sous la direction de Chapman.

Nikita Mazepin – Grand Prix de Bahreïn 2021

Mazepin voulait laisser parler sa conduite après un hiver controversé. Mais lors de ses débuts à Bahreïn, sa conduite a dit la mauvaise chose.

Conduire le Haas VF-21, semble-t-il, sera un défi de taille en 2021, mais tout au long du week-end de Bahreïn, Mazepin a eu du mal à le maintenir dans la bonne direction.

Deux tours avant l’élimination en Q1 ont rendu un samedi difficile, puis le lendemain, sa première course de Formule 1 a duré moins d’une minute alors qu’il a réussi à franchir la barrière à la sortie du virage 3.

C’est préoccupant pour Mazepin compte tenu du fait que ses débuts ont été sa propre faute – l’un des pires jours de sa vie, comme il l’a dit – mais son destin est loin d’être scellé.

Michael Schumacher – Grand Prix de Belgique 1991

Si un pilote cherche de l’inspiration sur la façon de rebondir après un mauvais début, il n’a pas besoin de chercher plus loin que Schumacher.

Après avoir impressionné dans le monde de la course automobile, Schumacher a eu la chance de faire ses débuts en Formule 1 avec Jordan au Grand Prix de Belgique 1991. Le propriétaire de l’équipe, Eddie Jordan, a déclaré que Schumacher avait «menti de façon flagrante» sur le fait d’avoir l’expérience de Spa-Francorchamps pour sécuriser le disque.

Mais le coureur allemand chercherait à corriger cela en partant sur son vélo autour du circuit, et à la qualification, il collerait cette belle 7 Up Jordan P7 sur la grille, correspondant à la meilleure position de départ de l’équipe de la saison.

Malheureusement, un problème d’embrayage a forcé Schumacher à abandonner en haut du Raidillon au premier tour de la course. Mais quand même, il avait fait assez forte impression et c’est Benetton qui a battu Jordan à la signature permanente de Schumacher.

En 1994, il remporte le premier de ses sept championnats du monde de Formule 1.

Felipe Massa et Allan McNish – Grand Prix d’Australie 2002

Le moment où Ralf Schumacher a dépassé Rubens Barrichello au début du Grand Prix d’Australie 2002 est devenu une image emblématique de la Formule 1.

Heureusement, aucun pilote n’a été blessé, mais les courses de Massa et McNish ont été laissées en lambeaux.

Pour les deux pilotes, leurs débuts n’avaient même pas dépassé le virage 1 à Albert Park.

Mais comme Chapman et Schumacher, ce fut un mauvais début pour ce qui est devenu une longue et fructueuse carrière en F1 dans le cas de Massa.

Alors que McNish n’a jamais imité ses excellents résultats en voiture de sport, ne durant qu’une seule campagne de F1 avec Toyota, le Brésilien a remporté 11 courses pour Ferrari et était sur le point de devenir champion du monde en 2008.

Ernst Loof – Grand Prix d’Allemagne 1953



Alors que nous discutons des débuts les plus courts de l’histoire de la Formule 1, ils ne sont pas plus courts que pour le pauvre Loof.

Le pilote et ingénieur allemand est crédité de s’être déplacé à seulement quelques mètres de sa place sur la grille au début du Grand Prix d’Allemagne 1953 avant que sa Veritas ne s’arrête en raison d’une panne de pompe à carburant.

Cela s’est avéré être sa seule apparition en Formule 1.

