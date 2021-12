Cinq des plus gros flops de la saison 2021 de Formule 1 analysés

Loin de la bataille pour le titre, la saison 2021 de Formule 1 était pleine d’intrigues secondaires à déballer. Malheureusement, l’année ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu pour certains.

Alors que certains pilotes et équipes ont excellé, d’autres ont connu des moments plus difficiles.

Voici notre regard sur ceux qui n’ont pas tout à fait répondu aux attentes en 2021 et qui devront refaire leur fortune l’année prochaine.

La course difficile de Michael Masi

Aux yeux de beaucoup, Michael Masi est l’ennemi public numéro un depuis les événements d’Abu Dhabi.

Nous n’entrerons pas dans les détails sanglants de l’histoire du redémarrage de la voiture de sécurité, mais la façon dont il a été critiqué depuis a apparemment jeté le doute sur sa position de directeur de course à l’horizon 2022, si l’enquête de la FIA sur les événements devait trouver lui responsable de l’application incorrecte des règles.

Masi n’est pas nouveau dans Race Control, cependant, ayant été l’adjoint de Charlie Whiting l’année précédant le triste décès de l’ancien directeur de course, et il a pris les rênes début 2019.

Prendre le relais de l’une des figures les plus respectées de la Formule 1 à Whiting pourrait probablement être considéré comme un travail impossible pour certains, et la diffusion de messages adressés à Masi sur la télévision mondiale a donné un aperçu de la pression qu’il subit dans les conditions de course.

Le premier grand coup de projecteur est venu à Interlagos, lorsque les stewards ont choisi de ne pas enquêter sur la défense de Max Verstappen contre Lewis Hamilton, les deux voitures ayant déraillé. Ensuite, à Djeddah, sa réponse et celle de la FIA à la collision des deux rivaux pour le titre sont également devenues un sujet de discussion important, de même qu’on l’a entendu « offrir » à Verstappen une baisse de la grille au redémarrage de la course, au lieu d’enquêter sur le pilote Red Bull.

Abu Dhabi était donc considéré par les fans d’Hamilton en particulier comme une goutte d’eau. Alors que les commissaires sportifs ont écarté les protestations de Mercedes après la course, il devra probablement encore répondre de ses actes lors de l’enquête de la FIA.

La Formule 1 interdisant aux chefs d’équipe de faire pression sur le directeur de course à mi-événement est un bon début pour essayer d’alléger la charge, donc j’espère qu’il sera autorisé à penser et à agir avec plus de clarté dans le contrôle de course la saison prochaine s’il reste dans le rôle.

Comment résoudre un problème comme Nikita ?

Nikita Mazepin est arrivé en Formule 1 sous un nuage de controverse, publiant finalement des excuses après la sortie d’une vidéo de lui en train de tâtonner les seins d’une femme à la fin de l’année dernière.

Autant dire qu’il n’était pas vraiment enraciné avant même d’être sur la piste, mais les choses n’ont pas été roses pour lui non plus à cet égard.

Il n’a surpassé Mick Schumacher que deux fois cette saison [in Monaco and Hungary] – tous deux à la suite de graves accidents FP3 pour l’Allemand qui l’a exclu de la course.

Dans le reste des courses cependant, il a en moyenne un énorme déficit de 0,912 s par rapport à son coéquipier Haas sur un tour cette année.

Leur différence de vitesse était particulièrement évidente par temps humide, Schumacher étant plus de trois secondes plus rapide que le Russe dans des conditions humides en Russie et en Turquie.

Il s’est également plaint d’avoir une voiture « plus lourde » que son coéquipier en première moitié de saison, mais force est de constater que les choses n’ont pas été faciles.

Être dans une équipe de backmarking, avec une voiture qui n’a pas du tout été développée au cours de l’année sera probablement démoralisant, mais la seule référence qu’il aura dans sa situation sera son coéquipier, et Schumacher a avait confortablement le meilleur de lui.

L’investissement de son père Dmitry parallèlement à l’orientation de l’équipe vers 2022 avant le début de l’année pourrait bien aider, mais la responsabilité s’arrête avec le pilote Haas en ce qui concerne ses propres performances. Si l’équipe reste en queue de peloton la saison prochaine, il doit tout simplement s’améliorer par rapport à Schumacher s’il veut se forger une réputation de pilote.

Le cas curieux de Daniel Ricciardo

Danny Ric n’était pas le seul pilote à avoir du mal à s’adapter à une nouvelle équipe, Fernando Alonso et Sebastian Vettel ne se mettant pas immédiatement au courant chez Alpine et Aston Martin respectivement, mais le malaise de l’Australien a semblé durer plus longtemps que celui de n’importe qui d’autre.

Les performances exceptionnelles de Lando Norris n’auront pas aidé Ricciardo à s’adapter à son environnement chez McLaren, la majorité des fans et des experts s’attendant à ce qu’il marque son autorité à peu près immédiatement au sein de la tenue de Woking.

Nous ne devons pas perdre de vue à quel point Norris était bon cette année, en particulier dans la première moitié de la saison, mais les difficultés de Ricciardo – et son ouverture d’esprit avec eux – ont mis en évidence à quel point il l’a parfois trouvé difficile.

À l’approche de la pause estivale, Ricciardo avait 63 points de retard sur son jeune coéquipier, ce qui était un écart bien plus important que ce à quoi nous nous attendions peut-être avant le début de l’année.

Il y a des points positifs pour lui cette année – notamment une victoire à Monza, c’est un euphémisme. Il semblait beaucoup plus proche de son meilleur niveau au cours de la seconde moitié de l’année et a en fait devancé Norris de 18 points depuis le redémarrage de la saison à Spa.

Il ne regarde toujours pas en arrière pour être le coureur que nous savons qu’il peut être, mais son retour tant attendu chez lui pour voir sa famille en Australie pendant la morte-saison lui fera sûrement du bien.

La réaction de Ricciardo à ce qui pourrait être considéré comme sa saison globale la plus terne en Formule 1 [despite winning a race], sera un élément intrigant du déroulement de 2022.

Le permis d’Aston Martin de décevoir

L’amélioration de la vitesse de Racing Point est venue avec les tristement célèbres accusations d’être la « Mercedes rose » et, après avoir été propulsé en P3 dans le championnat des constructeurs par McLaren, les espoirs étaient grands que le changement de marque en Aston Martin permettrait à la compétitivité de l’équipe de continuer à s’améliorer, mais cette saison les a vus faire un grand pas dans la mauvaise direction.

Avoir un quadruple champion du monde à Vettel dans l’équipe est clairement un coup pour l’équipe de Silverstone, mais on ne peut nier que terminer une lointaine P7 au classement des constructeurs cette année n’était pas le plan.

Compte tenu de leur retard sur Alpine et AlphaTauri, Aston Martin était dans son propre no man’s land cette année. Cela n’apaisera personne à court terme, mais il y a des pousses vertes sous la forme de l’investissement à long terme de Lawrence Stroll.

La signature du directeur de l’aérodynamique de Red Bull, Dan Fallows, l’arrivée de l’ancien patron de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh, l’investissement dans une nouvelle usine, leur propre soufflerie et l’expansion de leur personnel montrent l’intention de Stroll de catapulter l’équipe à l’avant, mais cela prendra probablement des années. plutôt que des mois.

Dans l’immédiat, ils devront se lancer en 2022 s’ils veulent se remettre dans la course aux points.

Tsunoda humilié par la résurgence de Gasly

Il ne fait aucun doute que Pierre Gasly a été l’un des meilleurs pilotes de la grille au cours des deux dernières saisons, compte tenu de la machine sous lui.

Cependant, l’AlphaTauri a semblé rapide dès le départ lors des tests de pré-saison, et Gasly a réussi à tirer le meilleur parti de l’AT02 cette année.

Yuki Tsunoda, quant à lui, ne peut pas en dire autant.

Il est arrivé pour sa saison recrue après avoir terminé P3 en Formule 2 la saison dernière et semblait être le prochain grand espoir du programme junior Red Bull pour l’avenir.

Mais en termes simples, il a été largement surclassé par Gasly dans la même voiture. Tsunoda lui-même a admis sa surprise d’avoir été retenu pour l’année prochaine, mais a promis de revenir plus fort et plus en forme pour les rigueurs de la saison 2022.

Après avoir été sur-qualifié par le Français à chaque course – à une moyenne de six places en dessous de lui au cours de l’année – il peut se réjouir de finalement dépasser Gasly lors de la finale à Abu Dhabi, combiné à son meilleur résultat de l’année en gagnant P4.

Cette course a représenté 12 de ses 32 points cette saison, mais comparé aux 110 marqués par son coéquipier, il devra passer à la vitesse supérieure s’il veut continuer en Formule 1 au-delà de l’année prochaine.